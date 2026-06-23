Berg Insight「カーシェアリング向けテレマティクス市場 第8版」出版・販売開始のご案内

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セマビズはBerg Insight の英文調査報告書「カーシェアリング向けテレマティクス市場　第8版 - The Carsharing Telematics Market - 8th Edition」販売を2026年6月23日に開始いたしました。株式会社SEMABIZ（セマビズ）はBerg Insightの日本の正規代理店です。

詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/berg-carsharing-telematics/

Berg Insight（ベルグインサイト）「カーシェアリング向けテレマティクス市場　第8版 - The Carsharing Telematics Market - 8th Edition」は世界のカーシェアリングテレマティクス市場を調査し、市場概要、自動車メーカなど関連企業・団体情報、2030年までの市場予測などを提供します。

当レポートの特長

● 市場のトップ企業のエグゼクティブとのインタビューからの洞察
● 世界のカーシェアリングフリートと会員に関する最新データ
● カーシェアリング向けテレマティクスのバリューチェーンと主要用途の包括的概観
● 市場動向と重要動向に関する詳細な分析
● カーシェアリングプラットフォームベンダ36社の企業情報と課題
● 2030年までの地域別市場予測

主な掲載内容

エグゼクティブサマリー

自動車および個人向けモビリティサービス
自動車産業に影響を与える世界動向
自動車のモビリティサービス
世界のカーシェアリングサービス
自動車テレマティクスの基盤
● 車両
● 追跡
● ネットワーク
● サービス

カーシェアリング団体
● 欧州のカーシェアリング専門会社
● 北米のカーシェアリング専門会社
● アジア太平洋地域のカーシェアリング専門会社
● その他の地域（RoW）のカーシェアリング専門会社

レンタカーおよびカーリース企業
自動車メーカのモビリティサービス構想

技術ベンダ
● エンドツーエンドカーシェアリングシステムプロバイダ
● カーシェアリング向けソフトウェアプラットフォームプロバイダ
● カーシェアリング向けハードウェアソリューションプロバイダ

市場予測と動向
● カーシェアリング市場予測
● カーシェアリングテレマティクス分野でのM&A
● 市場動向

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353365/images/bodyimage1】

レポート概要

カーシェアリング向けテレマティクス市場　第8版
The Carsharing Telematics Market - 8th Edition
出版：Berg Insight
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/berg-carsharing-telematics/

Berg Insight について

米国の調査会社Berg Insightはモビリティサービス、無線ネットワーク、スマートメーター関連市場を中心とした広範な市場調査レポートを出版するスウェーデンの調査会社です。

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（Berg Insight 正規販売代理店：お問合せ・ご注文対応窓口）

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