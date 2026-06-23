Berg Insight「カーシェアリング向けテレマティクス市場 第8版」出版・販売開始のご案内
セマビズはBerg Insight の英文調査報告書「カーシェアリング向けテレマティクス市場 第8版 - The Carsharing Telematics Market - 8th Edition」販売を2026年6月23日に開始いたしました。株式会社SEMABIZ（セマビズ）はBerg Insightの日本の正規代理店です。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/berg-carsharing-telematics/
Berg Insight（ベルグインサイト）「カーシェアリング向けテレマティクス市場 第8版 - The Carsharing Telematics Market - 8th Edition」は世界のカーシェアリングテレマティクス市場を調査し、市場概要、自動車メーカなど関連企業・団体情報、2030年までの市場予測などを提供します。
当レポートの特長
● 市場のトップ企業のエグゼクティブとのインタビューからの洞察
● 世界のカーシェアリングフリートと会員に関する最新データ
● カーシェアリング向けテレマティクスのバリューチェーンと主要用途の包括的概観
● 市場動向と重要動向に関する詳細な分析
● カーシェアリングプラットフォームベンダ36社の企業情報と課題
● 2030年までの地域別市場予測
主な掲載内容
エグゼクティブサマリー
自動車および個人向けモビリティサービス
自動車産業に影響を与える世界動向
自動車のモビリティサービス
世界のカーシェアリングサービス
自動車テレマティクスの基盤
● 車両
● 追跡
● ネットワーク
● サービス
カーシェアリング団体
● 欧州のカーシェアリング専門会社
● 北米のカーシェアリング専門会社
● アジア太平洋地域のカーシェアリング専門会社
● その他の地域（RoW）のカーシェアリング専門会社
レンタカーおよびカーリース企業
自動車メーカのモビリティサービス構想
技術ベンダ
● エンドツーエンドカーシェアリングシステムプロバイダ
● カーシェアリング向けソフトウェアプラットフォームプロバイダ
● カーシェアリング向けハードウェアソリューションプロバイダ
市場予測と動向
● カーシェアリング市場予測
● カーシェアリングテレマティクス分野でのM&A
● 市場動向
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353365/images/bodyimage1】
レポート概要
カーシェアリング向けテレマティクス市場 第8版
The Carsharing Telematics Market - 8th Edition
出版：Berg Insight
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/berg-carsharing-telematics/
Berg Insight について
米国の調査会社Berg Insightはモビリティサービス、無線ネットワーク、スマートメーター関連市場を中心とした広範な市場調査レポートを出版するスウェーデンの調査会社です。
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（Berg Insight 正規販売代理店：お問合せ・ご注文対応窓口）
セマビズはBerg Insight の日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積り・購入などのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Berg Insight 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/berginsight/berg-insight-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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● 世界のカーシェアリングフリートと会員に関する最新データ
● カーシェアリング向けテレマティクスのバリューチェーンと主要用途の包括的概観
● 市場動向と重要動向に関する詳細な分析
● カーシェアリングプラットフォームベンダ36社の企業情報と課題
● 2030年までの地域別市場予測
主な掲載内容
エグゼクティブサマリー
自動車および個人向けモビリティサービス
自動車産業に影響を与える世界動向
自動車のモビリティサービス
世界のカーシェアリングサービス
自動車テレマティクスの基盤
● 車両
● 追跡
● ネットワーク
● サービス
カーシェアリング団体
● 欧州のカーシェアリング専門会社
● 北米のカーシェアリング専門会社
● アジア太平洋地域のカーシェアリング専門会社
● その他の地域（RoW）のカーシェアリング専門会社
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自動車メーカのモビリティサービス構想
技術ベンダ
● エンドツーエンドカーシェアリングシステムプロバイダ
● カーシェアリング向けソフトウェアプラットフォームプロバイダ
● カーシェアリング向けハードウェアソリューションプロバイダ
市場予測と動向
● カーシェアリング市場予測
● カーシェアリングテレマティクス分野でのM&A
● 市場動向
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レポート概要
カーシェアリング向けテレマティクス市場 第8版
The Carsharing Telematics Market - 8th Edition
出版：Berg Insight
出版年月：2026年06月
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Berg Insight について
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