「OLEDパネル市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「OLEDパネル市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-OLED Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月23日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
OLEDパネル（有機ELディスプレイ）市場規模は、2025年には584億4,000万米ドルと評価され、2026年の653億米ドルから2031年には1,076億3,000万米ドルに成長し、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は10.51%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
この拡大は、スマートフォン、テレビ、自動車のコックピット、IT機器などにおけるOLEDの採用拡大を反映しています。柔軟性、透明性、タンデム構造といったアーキテクチャにより、競合するバックライトLCDやマイクロLEDといったソリューションとのコストパフォーマンスの差が縮小しています。中国の第8世代/第9世代ファブにおける規模の経済性により、ミドルレンジパネルの価格は低下しています。一方、韓国の既存メーカーは、LTPOバックプレーンとデュアルスタックエミッタ設計によって寿命と輝度を3倍に向上させ、プレミアムレンジを強化しています。プリントOLEDパイロットラインとマスクレスフォトリソグラフィの相乗効果により、材料の無駄がさらに削減され、巻き取り式、折り畳み式、自由形状といった様々な形状のOLEDが市場に普及する基盤が整いつつあります。同時に、より厳格なエネルギー効率目標と進化するIEC規格により、OEM各社はバックライトの消費電力を最小限に抑える発光型OLED技術への移行を加速させています。全体として、アジア太平洋、北米、欧州、中東地域において、コストリーダーシップ、技術差別化、サプライチェーンの強靭性といった要素が、競争力の面でバランスよく機能しています。
レポートの主要ポイント
●タイプ別に見ると、フレキシブルOLEDは2025年の売上高の45.11%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）10.81%で成長すると予測されています。
●ディスプレイアドレス方式別に見ると、LTPO-AMOLEDが2026年から2031年にかけて年平均成長率10.95%で最も速い成長を記録しました。
●サイズ別に見ると、大型パネルは2025年にOLEDパネル（有機ELディスプレイ）市場の30%を占め、2031年まで年平均成長率11.91%で成長すると予測されています。
●製品別に見ると、車載用途が年平均成長率11.43%で成長し、テレビ、モバイル、ウェアラブル分野を上回ると予測されています。
●地域別に見ると、2025年にはアジア太平洋地域が収益シェアの71.49%を占めて首位となり、中東地域は2031年まで年平均成長率11.83%で最も速い成長率を記録すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
LG Display Co., Ltd
Sony Corporation
Pioneer Corporation
Raystar Optronics Inc.
Ritek Corporation
OSRAM OLED GmbH
WiseChip Semiconductor Inc.
Winstar Display Co. Ltd
Visionox Co. Ltd
BOE Technology Group Co., Ltd
Tianma Microelectronics Co., Ltd
AU Optronics Corp.
Japan Display Inc.
Universal Display Corporation
CSOT (China Star)
JOLED Inc.
Everdisplay Optronics (EDO)
Sharp Corporation
Royole Corporation
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353364/images/bodyimage1】
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
OLEDパネル（有機ELディスプレイ）市場規模は、2025年には584億4,000万米ドルと評価され、2026年の653億米ドルから2031年には1,076億3,000万米ドルに成長し、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は10.51%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
この拡大は、スマートフォン、テレビ、自動車のコックピット、IT機器などにおけるOLEDの採用拡大を反映しています。柔軟性、透明性、タンデム構造といったアーキテクチャにより、競合するバックライトLCDやマイクロLEDといったソリューションとのコストパフォーマンスの差が縮小しています。中国の第8世代/第9世代ファブにおける規模の経済性により、ミドルレンジパネルの価格は低下しています。一方、韓国の既存メーカーは、LTPOバックプレーンとデュアルスタックエミッタ設計によって寿命と輝度を3倍に向上させ、プレミアムレンジを強化しています。プリントOLEDパイロットラインとマスクレスフォトリソグラフィの相乗効果により、材料の無駄がさらに削減され、巻き取り式、折り畳み式、自由形状といった様々な形状のOLEDが市場に普及する基盤が整いつつあります。同時に、より厳格なエネルギー効率目標と進化するIEC規格により、OEM各社はバックライトの消費電力を最小限に抑える発光型OLED技術への移行を加速させています。全体として、アジア太平洋、北米、欧州、中東地域において、コストリーダーシップ、技術差別化、サプライチェーンの強靭性といった要素が、競争力の面でバランスよく機能しています。
レポートの主要ポイント
●タイプ別に見ると、フレキシブルOLEDは2025年の売上高の45.11%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）10.81%で成長すると予測されています。
●ディスプレイアドレス方式別に見ると、LTPO-AMOLEDが2026年から2031年にかけて年平均成長率10.95%で最も速い成長を記録しました。
●サイズ別に見ると、大型パネルは2025年にOLEDパネル（有機ELディスプレイ）市場の30%を占め、2031年まで年平均成長率11.91%で成長すると予測されています。
●製品別に見ると、車載用途が年平均成長率11.43%で成長し、テレビ、モバイル、ウェアラブル分野を上回ると予測されています。
●地域別に見ると、2025年にはアジア太平洋地域が収益シェアの71.49%を占めて首位となり、中東地域は2031年まで年平均成長率11.83%で最も速い成長率を記録すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
LG Display Co., Ltd
Sony Corporation
Pioneer Corporation
Raystar Optronics Inc.
Ritek Corporation
OSRAM OLED GmbH
WiseChip Semiconductor Inc.
Winstar Display Co. Ltd
Visionox Co. Ltd
BOE Technology Group Co., Ltd
Tianma Microelectronics Co., Ltd
AU Optronics Corp.
Japan Display Inc.
Universal Display Corporation
CSOT (China Star)
JOLED Inc.
Everdisplay Optronics (EDO)
Sharp Corporation
Royole Corporation
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353364/images/bodyimage1】