ポルトガル・トレードと薪窯パン&カフェLisboa「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」横浜・SATOYAMA Villageに「Café Mar de Portugal」出店
― 2025年大阪・関西万博 ポルトガル・パビリオン公式レストランの運営に続き、日本で開催される国際博覧会で2回連続の出店―
GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）への内定
ポルトガル・トレード株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役：御子神 佳奈、パウロ・ラモス）は、薪窯パン&カフェLisboa（高知県いの町、代表：塩谷 はづき、ジョゼ・ソーザ・ボテーリョ）との共同運営により、2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」のSATOYAMA Villageエリア・SA-02パビリオンの飲食出店事業者として、博覧会協会より正式に内定されました（2026年6月22日 博覧会協会公式発表）。同区画にはカフェ「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」を出店いたします。
GREEN×EXPO 2027は、2027年3月19日（金）から9月26日（日）まで、横浜市旧上瀬谷通信施設にて開催されます。
大阪万博の実績と本博覧会における位置づけ
「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」は、2025年大阪・関西万博 ポルトガル・パビリオン公式レストランとして高い評価を獲得した「Mar de Portugalーまるでポルトガルー」の、カフェスタイルでの展開となります。同レストランは万博開催期間中、1日平均約3,000食のパステル・デ・ナタ（ポルトガル風エッグタルト）を販売（ポルトガル・パビリオン公式発表による）し、ポルトガル料理およびワインとともに、万博を代表するポルトガル食文化の発信拠点の一つとして広く認知されました。
今回のGREEN×EXPO 2027において、ポルトガル・トレードおよび薪窯パン&カフェLisboaは、博覧会協会が内定した【カフェ】カテゴリの6事業者の一社として選ばれました。また、本博覧会にはポルトガルの国家パビリオンが出展されないため「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」は、現時点で公表されているGREEN×EXPO 2027におけるポルトガル製品・文化・食文化の唯一の公式な発信拠点となります。
今回の内定は、日本で開催される国際博覧会における飲食出店事業者としてポルトガル・トレードにとって重要な一歩であり、ポルトガル産食品・飲料の輸入を専門とする商社が日本市場で築き上げた類を見ない実績となります。本博覧会への出店を通じて、ポルトガル・トレードは、日本市場におけるポルトガル製品の入り口（ゲートウェイ）としての位置づけをさらに強化し、ポルトガルの生産者・ブランド・関係機関に対し、博覧会という大規模な舞台で日本の消費者へ届ける機会を提供してまいります。
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大阪「Mar de Portugal」の成功を、横浜では「カフェ」というカジュアルな形で
本店舗は、大阪・関西万博「Mar de Portugalーまるでポルトガルー」レストラン（共同運営：薪窯パンLisboa・ポルトガル・トレード）の活動を継承し、大阪会場で来場者から最も支持を集めた看板メニューを、よりカジュアルな「カフェ」形態で、横浜の地に届けるプロジェクトです。
中心となるのは、大阪会場で最も愛されたポルトガル風エッグタルト「パステル・デ・ナタ（Pastel de Nata）」。これに、ポルトガル各地から厳選したコーヒー、ポルトガル全土の主要産地から選定したワイン、そして地中海食をベースとした軽食メニューを揃えてまいります。
レストランで多くのお客様にご好評いただいた味わいや体験を、より気軽にお立ち寄りいただける形で再構成し、ポルトガルの日常の食文化をゆっくりとお楽しみいただける空間を目指します。
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担当者コメント
「大阪・関西万博では、約半年の会期中に多くのお客様からあたたかいご支持をいただき、特にパステル・デ・ナタへの圧倒的なご好評は、私たちにとって大きな励みとなりました。横浜では、こうした大阪での評価と経験を礎に、より気軽にお立ち寄りいただける『カフェ』という形で、ポルトガルの日常の食文化をお届けしたいと考えています。コーヒー、ワイン、軽食、そして看板のパステル・デ・ナタとともに、ポルトガルの『普段の楽しみ方』を体感していただける空間を目指してまいります。」
― ポルトガル・トレード株式会社 代表取締役 御子神 佳奈
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SATOYAMAとの繋がり
出店区画となる「SATOYAMA Villageエリア」は、人と自然との共生をテーマとするGREEN×EXPO 2027の中核エリアです「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」では、ポルトガル南部・アレンテージョ地方で約2,000年にわたり受け継がれてきた素焼き甕「タリャ（Talha）」を用いた古代醸造法による自然派ワインなど、自然と共生してきたポルトガルの食文化を象徴する取り組みもご紹介してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353355/images/bodyimage4】
開催情報
「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」は、2027年3月19日（金）から9月26日（日）までの192日間、横浜市旧上瀬谷通信施設にて開催されます。テーマは「幸せを創る明日の風景 ― Scenery of the Future for Happiness ―」、参加者数は約1,500万人（うち有料来場者数1,000万人以上）が見込まれています「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」は、SATOYAMA Villageエリア内パビリオンSA-02にて、来場者の皆様をお迎えする予定です。
最新情報・公式チャンネル
Café Mar de Portugal（公式チャンネル）
● ウェブサイト: https://mardeportugal.com/
● Instagram: @cafe.mardeportugal.expo27
共同運営者
ポルトガル・トレード株式会社
● ウェブサイト: https://portugaltrade.co.jp/
● Facebook: https://www.facebook.com/portugaltrade
● Instagram: https://www.instagram.com/portugal.trade/ →@portugal.trade
薪窯パン&カフェLisboa
● ウェブサイト: https://lisboa-jp.com/
● Facebook: https://www.facebook.com/lisboa.kochi/
● Instagram: https://www.instagram.com/lisboa.kochi/ →＠lisboa.kochi
ポルトガル・トレード株式会社について
大阪を拠点にポルトガルワインをメインに輸入・販売を行う専門企業です。WSETディプロマ資格・WSET認定講師である代表が、生産者から直接選定したワインを通じて、ポルトガルの食文化や歴史を日本に紹介するとともに、ストーリー性のある商品セットやコラボレーション企画を手がけています。
薪窯パン&カフェLisboaについて
高知県いの町を拠点に、セルフビルドの薪窯と国産全粒粉から育てた自家製天然酵母を用いて、ポルトガルの本格パン、パステル・デ・ナタ（ポルトガル風エッグタルト）、カフェメニューを提供するベーカリー＆カフェ。ジョゼ・ソーザ・ボテーリョと塩谷はづきの夫婦が運営し、2025年大阪・関西万博ではポルトガル・パビリオン公式レストラン「Mar de Portugalーまるでポルトガルー」の共同運営パートナーを務めました。
GREEN×EXPO 2027について
2027年3月19日から9月26日まで、横浜市旧上瀬谷通信施設で開催される国際園芸博覧会（A1クラス／AIPH承認＋BIE認定）。「幸せを創る明日の風景 ― Scenery of the Future for Happiness ―」をテーマに、人と自然との共生による未来社会のあり方を世界に発信します。参加者数は約1,500万人（有料来場者数1,000万人以上）が見込まれています。
会社概要
商号 ポルトガル・トレード株式会社
代表者 代表取締役 御子神 佳奈、パウロ・ラモス
所在地 〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町3-6-12
TEL 050-7103-7698
業種 商社（ポルトガル産ワイン・食品・飲料の輸入販売）
会社HP https://portugaltrade.co.jp/
Official Blog http://aboutportugal.portugaltrade.co.jp
【ご参考】GREEN×EXPO 2027 博覧会協会 公式プレスリリース（2026年6月22日）
https://expo2027yokohama.or.jp/assets/docs/news/press_20260622_1.pdf
配信元企業：ポルトガル・トレード株式会社
GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）への内定
ポルトガル・トレード株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役：御子神 佳奈、パウロ・ラモス）は、薪窯パン&カフェLisboa（高知県いの町、代表：塩谷 はづき、ジョゼ・ソーザ・ボテーリョ）との共同運営により、2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」のSATOYAMA Villageエリア・SA-02パビリオンの飲食出店事業者として、博覧会協会より正式に内定されました（2026年6月22日 博覧会協会公式発表）。同区画にはカフェ「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」を出店いたします。
GREEN×EXPO 2027は、2027年3月19日（金）から9月26日（日）まで、横浜市旧上瀬谷通信施設にて開催されます。
大阪万博の実績と本博覧会における位置づけ
「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」は、2025年大阪・関西万博 ポルトガル・パビリオン公式レストランとして高い評価を獲得した「Mar de Portugalーまるでポルトガルー」の、カフェスタイルでの展開となります。同レストランは万博開催期間中、1日平均約3,000食のパステル・デ・ナタ（ポルトガル風エッグタルト）を販売（ポルトガル・パビリオン公式発表による）し、ポルトガル料理およびワインとともに、万博を代表するポルトガル食文化の発信拠点の一つとして広く認知されました。
今回のGREEN×EXPO 2027において、ポルトガル・トレードおよび薪窯パン&カフェLisboaは、博覧会協会が内定した【カフェ】カテゴリの6事業者の一社として選ばれました。また、本博覧会にはポルトガルの国家パビリオンが出展されないため「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」は、現時点で公表されているGREEN×EXPO 2027におけるポルトガル製品・文化・食文化の唯一の公式な発信拠点となります。
今回の内定は、日本で開催される国際博覧会における飲食出店事業者としてポルトガル・トレードにとって重要な一歩であり、ポルトガル産食品・飲料の輸入を専門とする商社が日本市場で築き上げた類を見ない実績となります。本博覧会への出店を通じて、ポルトガル・トレードは、日本市場におけるポルトガル製品の入り口（ゲートウェイ）としての位置づけをさらに強化し、ポルトガルの生産者・ブランド・関係機関に対し、博覧会という大規模な舞台で日本の消費者へ届ける機会を提供してまいります。
大阪「Mar de Portugal」の成功を、横浜では「カフェ」というカジュアルな形で
本店舗は、大阪・関西万博「Mar de Portugalーまるでポルトガルー」レストラン（共同運営：薪窯パンLisboa・ポルトガル・トレード）の活動を継承し、大阪会場で来場者から最も支持を集めた看板メニューを、よりカジュアルな「カフェ」形態で、横浜の地に届けるプロジェクトです。
中心となるのは、大阪会場で最も愛されたポルトガル風エッグタルト「パステル・デ・ナタ（Pastel de Nata）」。これに、ポルトガル各地から厳選したコーヒー、ポルトガル全土の主要産地から選定したワイン、そして地中海食をベースとした軽食メニューを揃えてまいります。
レストランで多くのお客様にご好評いただいた味わいや体験を、より気軽にお立ち寄りいただける形で再構成し、ポルトガルの日常の食文化をゆっくりとお楽しみいただける空間を目指します。
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担当者コメント
「大阪・関西万博では、約半年の会期中に多くのお客様からあたたかいご支持をいただき、特にパステル・デ・ナタへの圧倒的なご好評は、私たちにとって大きな励みとなりました。横浜では、こうした大阪での評価と経験を礎に、より気軽にお立ち寄りいただける『カフェ』という形で、ポルトガルの日常の食文化をお届けしたいと考えています。コーヒー、ワイン、軽食、そして看板のパステル・デ・ナタとともに、ポルトガルの『普段の楽しみ方』を体感していただける空間を目指してまいります。」
― ポルトガル・トレード株式会社 代表取締役 御子神 佳奈
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353355/images/bodyimage3】
SATOYAMAとの繋がり
出店区画となる「SATOYAMA Villageエリア」は、人と自然との共生をテーマとするGREEN×EXPO 2027の中核エリアです「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」では、ポルトガル南部・アレンテージョ地方で約2,000年にわたり受け継がれてきた素焼き甕「タリャ（Talha）」を用いた古代醸造法による自然派ワインなど、自然と共生してきたポルトガルの食文化を象徴する取り組みもご紹介してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353355/images/bodyimage4】
開催情報
「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」は、2027年3月19日（金）から9月26日（日）までの192日間、横浜市旧上瀬谷通信施設にて開催されます。テーマは「幸せを創る明日の風景 ― Scenery of the Future for Happiness ―」、参加者数は約1,500万人（うち有料来場者数1,000万人以上）が見込まれています「Café Mar de Portugalーカフェ・まるでポルトガルー」は、SATOYAMA Villageエリア内パビリオンSA-02にて、来場者の皆様をお迎えする予定です。
最新情報・公式チャンネル
Café Mar de Portugal（公式チャンネル）
● ウェブサイト: https://mardeportugal.com/
● Instagram: @cafe.mardeportugal.expo27
共同運営者
ポルトガル・トレード株式会社
● ウェブサイト: https://portugaltrade.co.jp/
● Facebook: https://www.facebook.com/portugaltrade
● Instagram: https://www.instagram.com/portugal.trade/ →@portugal.trade
薪窯パン&カフェLisboa
● ウェブサイト: https://lisboa-jp.com/
● Facebook: https://www.facebook.com/lisboa.kochi/
● Instagram: https://www.instagram.com/lisboa.kochi/ →＠lisboa.kochi
ポルトガル・トレード株式会社について
大阪を拠点にポルトガルワインをメインに輸入・販売を行う専門企業です。WSETディプロマ資格・WSET認定講師である代表が、生産者から直接選定したワインを通じて、ポルトガルの食文化や歴史を日本に紹介するとともに、ストーリー性のある商品セットやコラボレーション企画を手がけています。
薪窯パン&カフェLisboaについて
高知県いの町を拠点に、セルフビルドの薪窯と国産全粒粉から育てた自家製天然酵母を用いて、ポルトガルの本格パン、パステル・デ・ナタ（ポルトガル風エッグタルト）、カフェメニューを提供するベーカリー＆カフェ。ジョゼ・ソーザ・ボテーリョと塩谷はづきの夫婦が運営し、2025年大阪・関西万博ではポルトガル・パビリオン公式レストラン「Mar de Portugalーまるでポルトガルー」の共同運営パートナーを務めました。
GREEN×EXPO 2027について
2027年3月19日から9月26日まで、横浜市旧上瀬谷通信施設で開催される国際園芸博覧会（A1クラス／AIPH承認＋BIE認定）。「幸せを創る明日の風景 ― Scenery of the Future for Happiness ―」をテーマに、人と自然との共生による未来社会のあり方を世界に発信します。参加者数は約1,500万人（有料来場者数1,000万人以上）が見込まれています。
会社概要
商号 ポルトガル・トレード株式会社
代表者 代表取締役 御子神 佳奈、パウロ・ラモス
所在地 〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町3-6-12
TEL 050-7103-7698
業種 商社（ポルトガル産ワイン・食品・飲料の輸入販売）
会社HP https://portugaltrade.co.jp/
Official Blog http://aboutportugal.portugaltrade.co.jp
【ご参考】GREEN×EXPO 2027 博覧会協会 公式プレスリリース（2026年6月22日）
https://expo2027yokohama.or.jp/assets/docs/news/press_20260622_1.pdf
配信元企業：ポルトガル・トレード株式会社
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