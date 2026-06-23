インド法人がISO 9001・ISO 45001・FSSAI認証を取得 -車載関連事業および食品物流分野への対応力を拡充-
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤寧、本社：東京都新宿区）の関連会社であるインド現地法人、Toshiba Logistics India Private Limited ［インド］は、品質マネジメントシステム国際規格「ISO 9001」、労働安全衛生マネジメントシステム国際規格「ISO 45001」、およびインド食品安全基準局「FSSAI（Food Safety and Standards Authority of India）」の認証を取得しましたのでお知らせいたします。
これらの認証取得により、同社の物流オペレーションにおける品質および労働安全衛生のマネジメント体制を車載関連事業水準へ強化するとともに、食品物流分野への対応力を拡充しました。
ＳＢＳ東芝ロジスティクスグループでは、これまで国内外において品質・環境・安全に関する各種マネジメントシステム認証の取得を推進し、グローバルで統一された管理体制を構築しております。
今後もすべてのステークホルダーに信頼され続ける企業を目指し、健全な経営による持続的成長に取り組んでまいります。
【認証について】
■ISO 9001（品質マネジメントシステム: QMS）
ISO 9001は、製品およびサービスの品質を継続的に改善し、顧客満足の向上を図るための国際規格です。組織における業務プロセスの標準化と品質向上を目的としています。
■ISO 45001（労働安全衛生マネジメントシステム: OHSMS）
ISO 45001は、労働災害の防止および従業員の健康確保を目的とした国際規格であり、リスクの特定・低減を通じて安全な職場環境の構築を支援するマネジメントシステムです。
■FSSAI認可（Food Safety and Standards Authority of India：インド食品安全基準局）
FSSAIは、インド政府の管轄下にある食品安全規制機関であり、食品の製造・保管・流通・販売・輸入に関する基準の策定および監督を行っています。今回の認可により、Haryana州Gurugramに所在するマネサール倉庫において、食品保管業務（常温保管）への対応が可能となりました。
【取得日】
■ISO 9001／ISO 45001：2026年５月15日
■FSSAI：2026年６月12日
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内 ＳＢＳロジスター(株)、丸嘉運輸倉庫（株）
海外 中国、アジア、米国、欧州各地域に 14 社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
これらの認証取得により、同社の物流オペレーションにおける品質および労働安全衛生のマネジメント体制を車載関連事業水準へ強化するとともに、食品物流分野への対応力を拡充しました。
ＳＢＳ東芝ロジスティクスグループでは、これまで国内外において品質・環境・安全に関する各種マネジメントシステム認証の取得を推進し、グローバルで統一された管理体制を構築しております。
今後もすべてのステークホルダーに信頼され続ける企業を目指し、健全な経営による持続的成長に取り組んでまいります。
【認証について】
■ISO 9001（品質マネジメントシステム: QMS）
ISO 9001は、製品およびサービスの品質を継続的に改善し、顧客満足の向上を図るための国際規格です。組織における業務プロセスの標準化と品質向上を目的としています。
■ISO 45001（労働安全衛生マネジメントシステム: OHSMS）
ISO 45001は、労働災害の防止および従業員の健康確保を目的とした国際規格であり、リスクの特定・低減を通じて安全な職場環境の構築を支援するマネジメントシステムです。
■FSSAI認可（Food Safety and Standards Authority of India：インド食品安全基準局）
FSSAIは、インド政府の管轄下にある食品安全規制機関であり、食品の製造・保管・流通・販売・輸入に関する基準の策定および監督を行っています。今回の認可により、Haryana州Gurugramに所在するマネサール倉庫において、食品保管業務（常温保管）への対応が可能となりました。
【取得日】
■ISO 9001／ISO 45001：2026年５月15日
■FSSAI：2026年６月12日
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内 ＳＢＳロジスター(株)、丸嘉運輸倉庫（株）
海外 中国、アジア、米国、欧州各地域に 14 社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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