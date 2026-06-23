「データセンターの建設市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「データセンターの建設市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月23日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
データセンターの建設市場規模は、2025年の2,813億4,000万米ドルから2026年には3,003億8,000万米ドルに成長し、2031年には4,313億9,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.51%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。国家レベルのコンピューティングインフラに対する需要の急増、40kW～100kWのAIラックの急速な普及、そして資本集約型の電力網保証金制度が、業界支出を押し上げる決定的な要因となっています。開発者は、納期を数ヶ月短縮するために、液冷技術、オンサイト発電、電力供給可能な土地の確保を優先しています。同時に、電力使用効率の厳しい基準を満たすために事業者がしのぎを削る中、機械設備への予算配分も増加しています。データセンターの建設市場を席巻するハイパースケール契約を巡り、建設マネジメント大手、コロケーション施設運営会社、エッジコンピューティング専門企業がしのぎを削る中、競争は激化の一途を辿っている。
主要レポートの要点
●ティアタイプ別に見ると、2025年にはティア3施設が56.64%の設置数でトップとなり、ティア4施設は2031年まで年平均成長率（CAGR）8.12%で拡大しています。
●データセンターの規模別に見ると、ハイパースケールキャンパスは2025年に床面積の58.49%を占め、2031年まで年平均成長率8.67%で成長しています。
●データセンターの種類別に見ると、コロケーション事業者は2025年に収益の54.75%を占め、ハイパースケーラーは2031年まで年平均成長率9.12%で成長しています。
●インフラストラクチャのカテゴリー別に見ると、電気システムは2025年の予算の39.95%を占めましたが、機械システムは2031年まで年平均成長率9.31%で成長しています。
●地域別に見ると、北米は2025年に40.65%のシェアを占めています。アジア太平洋地域は、2031年まで年平均成長率（CAGR）9.71%という最も速い成長率を記録すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
AECOM
Turner Construction Co.
DPR Construction
Jacobs Solutions Inc.
Skanska AB
Balfour Beatty plc
Whiting-Turner Contracting Co.
Hensel Phelps
Fortis Construction Inc.
Goodman Group
PT Jaya Obayashi
Hibiya Engineering Ltd.
Fluor Corporation
Keppel Data Centres Holding
NTT Global Data Centers
Equinix Inc.
Digital Realty Trust Inc.
QTS Realty Trust LLC
China State Construction Engineering Corp.
Larsen and Toubro Ltd.
Bouygues Construction SA
Vinci Energies
Samsung C and T Corporation
Collen Construction Ltd.
Corgan
Mortenson Construction
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353367/images/bodyimage1】
レポート概要
データセンターの建設市場レポート：ティアタイプ（ティア1、ティア2、ティア3、ティア4）、データセンター規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンタータイプ（コロケーション、ハイパースケーラー/CSP、エンタープライズ/エッジ）、インフラストラクチャ（電気、機械、一般建設、サービス）、地域（北米、南米、ヨーロッパなど）別にセグメント化。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
データセンターの建設市場規模は、2025年の2,813億4,000万米ドルから2026年には3,003億8,000万米ドルに成長し、2031年には4,313億9,000万米ドルに成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.51%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。国家レベルのコンピューティングインフラに対する需要の急増、40kW～100kWのAIラックの急速な普及、そして資本集約型の電力網保証金制度が、業界支出を押し上げる決定的な要因となっています。開発者は、納期を数ヶ月短縮するために、液冷技術、オンサイト発電、電力供給可能な土地の確保を優先しています。同時に、電力使用効率の厳しい基準を満たすために事業者がしのぎを削る中、機械設備への予算配分も増加しています。データセンターの建設市場を席巻するハイパースケール契約を巡り、建設マネジメント大手、コロケーション施設運営会社、エッジコンピューティング専門企業がしのぎを削る中、競争は激化の一途を辿っている。
主要レポートの要点
●ティアタイプ別に見ると、2025年にはティア3施設が56.64%の設置数でトップとなり、ティア4施設は2031年まで年平均成長率（CAGR）8.12%で拡大しています。
●データセンターの規模別に見ると、ハイパースケールキャンパスは2025年に床面積の58.49%を占め、2031年まで年平均成長率8.67%で成長しています。
●データセンターの種類別に見ると、コロケーション事業者は2025年に収益の54.75%を占め、ハイパースケーラーは2031年まで年平均成長率9.12%で成長しています。
●インフラストラクチャのカテゴリー別に見ると、電気システムは2025年の予算の39.95%を占めましたが、機械システムは2031年まで年平均成長率9.31%で成長しています。
●地域別に見ると、北米は2025年に40.65%のシェアを占めています。アジア太平洋地域は、2031年まで年平均成長率（CAGR）9.71%という最も速い成長率を記録すると予測されています。
本レポートで取り上げている企業一覧：
AECOM
Turner Construction Co.
DPR Construction
Jacobs Solutions Inc.
Skanska AB
Balfour Beatty plc
Whiting-Turner Contracting Co.
Hensel Phelps
Fortis Construction Inc.
Goodman Group
PT Jaya Obayashi
Hibiya Engineering Ltd.
Fluor Corporation
Keppel Data Centres Holding
NTT Global Data Centers
Equinix Inc.
Digital Realty Trust Inc.
QTS Realty Trust LLC
China State Construction Engineering Corp.
Larsen and Toubro Ltd.
Bouygues Construction SA
Vinci Energies
Samsung C and T Corporation
Collen Construction Ltd.
Corgan
Mortenson Construction
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353367/images/bodyimage1】
レポート概要
データセンターの建設市場レポート：ティアタイプ（ティア1、ティア2、ティア3、ティア4）、データセンター規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンタータイプ（コロケーション、ハイパースケーラー/CSP、エンタープライズ/エッジ）、インフラストラクチャ（電気、機械、一般建設、サービス）、地域（北米、南米、ヨーロッパなど）別にセグメント化。