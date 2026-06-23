クロスプラットフォームのソフトウェア開発ライフサイクルを包括的にカバーするソリューションを提供するQt Group(Nasdaq Helsinki：QTCOM、URL： https://www.qt.io/ja-jp/ )と組込みソフトウェアの開発をはじめとしたシステム開発、構築・運用、コンサルティングおよびOSSを含むサポートサービスを提供する株式会社SRA(本社：東京都豊島区、URL： https://www.sra.co.jp/ 、以下 SRA)は、このたび販売代理店契約による戦略的パートナーシップを締結したことを発表いたします。









■背景と目的

Qt Groupは、日本の製造業・医療機器分野において拡大する組込みソフトウェアの高度化ニーズに応えるため、確かな技術実績を持つパートナーとの協業体制を強化しています。SRAはこれまで長年にわたり、Qtを活用したGUI開発支援を通じて、製造業や医療機器メーカーをはじめとする多くのお客様の製品開発に貢献してきた実績を持ちます。

今回の契約締結により、Qt Groupの商用ライセンスをSRAの確かな技術力と組み合わせ、昨今の組込みデバイスにおけるセキュリティ要件の高度化(欧州サイバーレジリエンス法( https://www.qt.io/ja-jp/cyber-resilience-act )：CRAへの対応等)や高機能な商用コンポーネントの活用ニーズに対して、より包括的なサポートを提供し、日本のお客様のビジネスの幅をさらに広げる体制を整えました。









■提供価値の向上

・「ライセンス・開発・テスト自動化」のワンストップ支援

Qtのライセンス選定から設計・実装、Squishなど各種テストツールを活用したテスト自動化まで一気通貫でSRAがサポート。高度なGUI開発と検証コストの削減を同時に実現します。





・最新の法規制(CRA等)への対応によるビジネス加速

Qt商用ライセンスならではの長期サポート(LTS)と迅速なセキュリティパッチ適用により、CRAをはじめとする厳しい法規制対応をSRAがサポートし、お客様のグローバルビジネスを強力にバックアップします。CRAは、欧州市場で販売されるデジタル製品に対し、開発から運用までのセキュリティ対応を求める新たな規制です。









■両社コメント

「長年にわたりQtを用いた高度な開発支援実績を持つ株式会社SRAをパートナーとしてお迎えできることを大変喜ばしく思います。昨今、CRAをはじめとする法規制対応やUI/UXの高度化が求められる中、SRAの確かな技術力と弊社の商用ソリューションが組み合わさることで、日本のお客様にさらなる安心と革新を提供できるものと確信しております。」

――丸山 智樹 Qt Group 日本地域担当セールスディレクター





「Qt Groupとの代理店契約締結は、お客様へのご支援をさらに深化させる大きな一歩です。SRAが培ってきたQtの技術ノウハウと、Qt Groupの最新商用ソリューションを組み合わせることで、製造業・医療機器分野のお客様が直面する技術的・規制的課題を、ライセンスから実装・品質保証まで一貫してサポートできる体制が整いました。」

――平田 淳史 株式会社SRA 代表取締役社長









【Qt Groupについて】

Qt Group(Nasdaq Helsinki：QTCOM)はグローバルなソフトウェア企業です。産業界のリーダーと150万人を超える世界中の開発者が信頼を置き、ユーザーに愛されるアプリケーションやスマートデバイスを作成しています。UIデザインから、ソフトウェア開発、組込みシステムの最適化、そして品質管理まで、製品開発サイクル全体を通してお客様の生産性向上を支援します。Qt Groupのお客様は70以上の業界で180か国以上に広がっています。Qt Groupの従業員数は約1100名、2025年の売り上げは2億1630万ユーロでした。

公式ホームページ： https://www.qt.io/ja-jp/









【株式会社SRAについて】

株式会社SRAは、システム開発から構築、運用、コンサルティング、OSSサポートサービス、さらにハードウェア及びソフトウェアの販売までをトータルに手掛ける、1967年創業のIT企業です。1980年に日本で初めて商用目的のUNIXを導入して以来、オープンソースの発展と密接に関わり続けてまいりました。また、当社は日本初となる「Qt」のサービス提供を開始したプロフェッショナル集団でもあります。組込開発において重要視される「操作性品質」の向上という課題に対し、GUIアプリケーションフレームワーク「Qt」やインタラクションデザイン方法論など、複数の側面から先進的なアプローチを展開しております。今回発表いたしました戦略的パートナーシップによって、両社の強みを融合し、お客様へワンストップで最高のサービスを提供できるよう、より一層の連携強化を目指してまいります。

公式ホームページ： https://www.sra.co.jp/qt/