全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、7月7日の「リアル脱出ゲームの日」を記念し、「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」の視聴者やイベント参加者を対象に、イベントチケット購入時に利用できる記念クーポンを配布いたします。 ★「リアル脱出ゲームの日2026」特設サイト：https://realdgame.jp/s/0707campaign2026/

「7月7日」は、2007年に史上初のリアル脱出ゲーム『謎解きの宴』が開催された記念すべき日であり、2023年に日本記念日協会より「リアル脱出ゲームの日」として正式に認定されました。リアル脱出ゲームの魅力をより多くの人に伝え、楽しんでいただけるよう、7月7日当日には生放送を実施。放送内では”一夜限り”のリアル脱出ゲーム『未来を賭けた謎の宴からの脱出』を開催いたします。

【生放送視聴者限定】2種の2,000円OFFクーポンをプレゼント

2026年7月7日(火)20時より配信予定の「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」の視聴者限定（アーカイブ視聴者含む）で、スクチケおよびTMCチケットそれぞれで利用できる2,000円OFFクーポンを配布いたします。配布／使用可能期間は2026年7月10日(金)までの4日間限定。”一夜限り”のリアル脱出ゲーム『未来を賭けた謎の宴からの脱出』と合わせて、お得なクーポンをゲットしてください。 ▼「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」視聴URL https://youtube.com/live/nxNXI0JPwuo?feature=share

【店舗でのイベント参加者全員】3種の1,000円OFFクーポンをプレゼント

2026年7月1日(水)から7月31日(金)までの期間中、全国16店舗のリアル脱出ゲーム常設店で開催されるイベント参加者全員に、スクチケ／TMCチケット／リアル脱出ゲーム常設店でそれぞれで利用できる、1,000円OFFクーポンを配布いたします。配布されたクーポンはその場でのチケット購入にも利用できるため、気になるイベントをお得にお楽しみいただけます。 「生放送視聴者限定クーポン」、「イベント参加者限定配布クーポン」をすべて活用すると、最大7,000円OFF！ リアル脱出ゲームをお得に満喫できる一ヶ月となっています。 初めてリアル脱出ゲームを体験する方はもちろん、日頃からご参加いただいている皆さまにも、さまざまなイベントとの新たな出会いをお届けします。

「リアル脱出ゲームの日2026記念クーポン」 概要

①「生放送視聴者限定クーポン」概要 内容：イベントチケット購入時2,000円OFF 配布対象：「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」視聴者（アーカイブ視聴者含む） 配布／使用可能期間：2026年7月7日(火)～7月10日(金)23:59 クーポンの種類：スクチケクーポン、TMCチケットクーポン 配布方法：生放送内でクーポンコードを発表 ②「イベント参加者限定配布クーポン」概要 内容：イベントチケット購入時1,000円OFF 配布対象：全国16店舗のリアル脱出ゲーム常設店で開催されるイベント参加者 ※店舗でナゾトキ街歩きゲームを購入／受取した方も含む 配布／使用可能期間：2026年7月1日(水)～7月31日(金)23:59 クーポンの種類：スクチケクーポン、TMCチケットクーポン、店舗クーポン 配布方法：クーポンコードを記載したフライヤーを配布 ※クーポン使用に関する注意事項は、以下をご確認ください。 https://www.scrapmagazine.com/0707campaign2026-coupon/

〈補足情報〉「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」 概要

◼︎番組URL https://youtube.com/live/nxNXI0JPwuo?feature=share ◼︎タイトル 「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」 ◼︎配信日時 2026年7月7日(火)20:00～ ※約120分を想定 ◼︎出演者 伊藤かりんさん 加藤隆生(SCRAP代表) 青木たつや ほか ◼︎内容 ・オンラインリアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』 ・SCRAP新作発表 ・クーポン情報 など

〈補足情報〉リアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/0707campaign2026/utage ◼︎ストーリー はじめまして。私は謎怪人と申します。 7月7日、リアル脱出ゲームの日。 この特別な夜に、SCRAP様の社員全員の命を奪うことにしました。 ……私を止める方法？ 私が開く宴の謎を解くこと、ただ一つです。 閃（ひらめ）きの歓喜、制限時間が差し迫る緊張、 そして、まさかそんなことまでするなんてと思う裏切り。 ふふ……もうドキドキしているのではないでしょうか。 謎が解けなければ、リアル脱出ゲームはおしまい。 これはSCRAP様の未来を懸けたゲームとなっております。 さまざまな興奮が犇（ひしめ）く謎の宴に、お越しいただくことを心よりお待ちしております。 ◼︎プレイ形式 所要時間：約60分 プレイ人数：制限なし ※本イベントには定員人数はございません。 必要なもの：スマートフォン、メモ用紙、筆記用具 ※スマートフォン専用サイトより解答いただきます。生放送はPCからの視聴を強く推奨いたします。 ◼︎参加費 無料 ◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine