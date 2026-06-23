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新企業CM「あなたの知らない世界のブリヂストン〜鉱山ソリューション篇〜」のTV放映を開始
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、新企業CM「あなたの知らない世界のブリヂストン〜鉱山ソリューション篇〜」のTV放映を2026年6月23日（火）に全国で開始します。
今回のCMでは、世界の社会インフラを止めずに稼働を続けるため、ブリヂストンの世界最大級の鉱山・建設車両用タイヤと24時間タイヤを見守る先進的なデジタルソリューションが、鉱石積載時に最大600トンにもなる鉱山車両の足元で過酷な現場を支えている姿をお見せしています。また、あわせて世界の大手資源メジャー向け超大型鉱山・建設車両用タイヤの当社納入実績がNo.1※1であることも紹介しています。
ブリヂストンは、これまでも企業価値向上を目指し当社の魅力をお伝えするCMを制作してきました。今回放映する新CM鉱山ソリューション篇を加え、今後も新たなCMの制作を予定していますのでぜひご期待ください。
ブリヂストンは、今後も企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を価値創造の軸として、従業員、社会、パートナー、お客様など、多くのステークホルダーの皆様と共に価値を創出することで、未来に対する責任を果たし、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
■新企業CM概要
タイトル：あなたの知らない世界のブリヂストン〜鉱山ソリューション篇〜（60秒・30秒）
TV放映開始：2026年6月23日（火）
放送地域：全国
WEB公開：ブリヂストン公式Youtubeチャンネル（https://www.youtube.com/bridgestonechannel）、CMライブラリ（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/cm/）
概要：広大な鉱山の中で、資源を採掘し大量の鉱石を載せて荒れた路面を走行する巨大な鉱山車両。過酷な環境の中でも、ブリヂストンの鉱山・建設車両用タイヤとデジタルソリューションで世界中の社会インフラの稼働を足元から支え続けていくという当社の想いを表現しています。
■これまでに制作した企業CM
どこまでも行こう 月面タイヤ篇（https://www.youtube.com/watch?v=knZG6SWXEG0&list=PLKhia5NdAJ5ngPrWE9qWcHM5GfpC13fDQ&index=12 ）
循環型社会にふさわしい、リトレッドソリューション（https://www.youtube.com/watch?v=hMZERAG8NGY&list=PLKhia5NdAJ5ngPrWE9qWcHM5GfpC13fDQ&index=5）
※１ 世界の大手資源メジャーとは、ユーザーベース社、複数鉱種をグローバルに生産する2025年売上高TOP5社を指します。また超大型鉱山・建設車両用タイヤとは、当社が定める51インチ以上のタイヤサイズを主とするカテゴリーを指します。納入実績は当社調べ。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
今回のCMでは、世界の社会インフラを止めずに稼働を続けるため、ブリヂストンの世界最大級の鉱山・建設車両用タイヤと24時間タイヤを見守る先進的なデジタルソリューションが、鉱石積載時に最大600トンにもなる鉱山車両の足元で過酷な現場を支えている姿をお見せしています。また、あわせて世界の大手資源メジャー向け超大型鉱山・建設車両用タイヤの当社納入実績がNo.1※1であることも紹介しています。
ブリヂストンは、今後も企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を価値創造の軸として、従業員、社会、パートナー、お客様など、多くのステークホルダーの皆様と共に価値を創出することで、未来に対する責任を果たし、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
■新企業CM概要
タイトル：あなたの知らない世界のブリヂストン〜鉱山ソリューション篇〜（60秒・30秒）
TV放映開始：2026年6月23日（火）
放送地域：全国
WEB公開：ブリヂストン公式Youtubeチャンネル（https://www.youtube.com/bridgestonechannel）、CMライブラリ（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/cm/）
概要：広大な鉱山の中で、資源を採掘し大量の鉱石を載せて荒れた路面を走行する巨大な鉱山車両。過酷な環境の中でも、ブリヂストンの鉱山・建設車両用タイヤとデジタルソリューションで世界中の社会インフラの稼働を足元から支え続けていくという当社の想いを表現しています。
■これまでに制作した企業CM
どこまでも行こう 月面タイヤ篇（https://www.youtube.com/watch?v=knZG6SWXEG0&list=PLKhia5NdAJ5ngPrWE9qWcHM5GfpC13fDQ&index=12 ）
循環型社会にふさわしい、リトレッドソリューション（https://www.youtube.com/watch?v=hMZERAG8NGY&list=PLKhia5NdAJ5ngPrWE9qWcHM5GfpC13fDQ&index=5）
※１ 世界の大手資源メジャーとは、ユーザーベース社、複数鉱種をグローバルに生産する2025年売上高TOP5社を指します。また超大型鉱山・建設車両用タイヤとは、当社が定める51インチ以上のタイヤサイズを主とするカテゴリーを指します。納入実績は当社調べ。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ 広報部 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936