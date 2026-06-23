イーウェルの福利厚生サービス「WELBOX」「カフェテリアプラン」「スマカフェ」の3サービスでSmartHRとのシステム連携を開始

株式会社イーウェル

福利厚生代行や健康支援のサービス提供及びコンサルティングを行う株式会社イーウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大湊 卓）が提供する福利厚生サービス「WELBOX」「カフェテリアプラン」「スマカフェ」は、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人）が提供するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

併せて「SmartHR」と連携可能なアプリケーションを紹介するアプリストアサービス「SmartHR Plus（スマートエイチアールプラス）」へ、3サービスを公開したことをお知らせいたします。

＜本文＞

■概要

イーウェルが提供するパッケージ型福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_koraboWELBOX)」・選択型福利厚生「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_korabocafe)」・カンタン導入、低コストの新しい福利厚生「スマカフェ(https://www.ewel.co.jp/products/smacafe?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_korabosumacafe)」の3つのサービス運用において、「SmartHR」で管理する従業員データを、人事・労務担当者の簡単な操作でイーウェルのサービスへスムーズに連携することができるようになりました。従来、月次反映に向けて人事データファイルを作成し、専用管理画面にアップロードしていた一連の作業を、API連携によりボタン操作だけで完結できるようにしました。これにより、イーウェルのサービスを利用している人事・労務担当者にとって、データ作成やアップロードにかかる手間を大幅に削減できます。

また「WELBOX」「カフェテリアプラン」「スマカフェ」各サービスをすでに利用している人事・労務担当者は、これまで二重管理していた従業員データを一元化できます。これにより、手作業によるデータ入力や更新の手間を削減、同時に常に最新の正しいデータを用いた福利厚生の利用を叶えます。

イーウェルは、企業の健康経営と人事施策を支えるべく、福利厚生サービスの円滑な運用を可能にする仕組みづくりを進めています。

■連携の詳細

毎月の人事データ更新をよりスムーズに進められる仕組みへのニーズが高まっており、これに応える形で本連携を提供するに至りました。今回の連携では、以下の人事データ項目に対応しています。

《連携できる主な項目一覧》

・従業員コード

・姓名（漢字）

・姓名（カタカナ）

・生年月日

・性別

・会社メールアドレス

・事業所名

・部署名

・入社年月日

・退会日

・雇用形態

・役職

■SmartHR Plusについて

アプリ詳細ページ：https://www.smarthr.plus/apps/welbox



■株式会社SmartHRについて

所在地 ：〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

設 立 ：2013年1月23日

資本金 ：1億円

事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

U R L ：https://smarthr.co.jp/



■株式会社イーウェルについて

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番6号 紀尾井町パークビル

設 立 ：2000年10月2日

資本金 ：499,992,500円

従業員数：1,096名（2026年4月時点)

事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「スマカフェ(https://www.ewel.co.jp/products/smacafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」

健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」

マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」

健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供

U R L ：https://www.ewel.co.jp/



