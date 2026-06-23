Desktop Mate キズナアイ DLC 6月30日リリース決定！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、Kizuna AI株式会社が展開するバーチャルタレント「キズナアイ(https://store.steampowered.com/app/4745480/)」のDLCを2026年6月30日(火)にリリースすることをお知らせいたします。本日よりSteamストアページを公開し、ウィッシュリストへの登録が可能となりました。リリース日となる6月30日はキズナアイの誕生日でもあり、記念すべき日に合わせた配信開始となります。

バーチャルタレント「キズナアイ」がDesktop Mateに登場

2016年12月「あなたとつながりたい」というテーマで活動を開始した、バーチャルタレント

「キズナアイ(https://store.steampowered.com/app/4745480/)」がDesktop Mateに登場。今回のDesktop Mate DLCでは、キズナアイの魅力が詰まったモーションとオリジナルボイスで、あなたのデスクトップを彩ります。

Desktop Mate キズナアイ DLC

「はいどうもー！」でおなじみ、バーチャルタレントとして知られる「キズナアイ(https://store.steampowered.com/app/4745480/)」がDesktop Mateについに登場！リリース日となる6月30日はキズナアイの誕生日でもある、記念すべき日。デスクトップでキズナアイとの新しい毎日が始まります。

本DLCはDesktop Mate史上最大のモーション数を収録。さらに、すべてのモーションはキズナアイ公式(Kizuna AI株式会社)がこだわりを尽くして制作しており、彼女ならではの愛らしい仕草や豊かな表情が、余すところなく再現されています。配信時のおなじみの挨拶や、立ち姿・座り姿で異なるリアクション、「なでなで」「つっつき」「アラーム」など、シーンごとに「喜ぶ」「焦る」「自慢げ」といった感情表現が豊かに切り替わり、何度触れてもコミュニケーションを楽しみたくなる充実したバリエーションが詰まっています。

Desktop Mateとは

キズナアイ イメージ

好きなキャラクターと、いつも一緒に。Desktop Mate(デスクトップメイト)は、いつものデスクトップをちょっと楽しくする、デスクトップマスコットプラットフォームです。

好きなキャラクターを迎えて、ウィンドウに座ったり、マウスと遊んだり、時間を教えてくれたり。公式監修の高クオリティーな3Dキャラクターたちが、毎日のデスクトップを少しだけ特別にしてくれます。

すべての機能はあなたの時間を邪魔しないよう慎重に設計されており、長時間でも快適にお楽しみいただけます。人気キャラクターのDLCが続々配信中です。

製品情報- 製品名：Desktop Mate キズナアイ DLC- リリース日：2026年6月30日(火)- 価格：2,200円(税込)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate キズナアイ DLC：https://store.steampowered.com/app/4745480/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

【キズナアイ / Kizuna AI とは】

2016年12月「あなたとつながりたい」というテーマで活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber、バーチャルタレント。

登録者数300万人超のYouTubeチャンネル「A.I.Channel」をはじめ、主要SNSの総フォロワー数は1,000万人を突破。テレビ出演やCM、本格的な音楽アーティスト活動など、バーチャルとリアルの壁を越える先駆者としてVTuber市場の拡大を牽引。

現在は、言語や心の壁を越えて世界中の人とつながるための手段として“音楽”を活動の軸に据え、日々奮闘している。活動10周年イヤーとなる2026年、これまでの軌跡をもとに、さらに次の時代にむけて新たな挑戦を続ける。

キズナアイ公式サイト : https://kizunaai.com/

(C)Kizuna AI