【特典多数】LiberNovoの期間限定「プレミアムセール」が本日より開催。抽選でLiberNovo Omniが当たるキャンペーンも

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、2026年6月23日(火) 12:00から2026年7月11日(土) 00:00までの期間、公式サイトにて期間限定の「プレミアムセール」を実施いたします。

対象期間中、チェアを購入いただいた数量限定でスペシャルギフト3点セットをプレゼントするほか、製品購入で参加できる抽選キャンペーン「ラッキースピン」など各種特典を多数ご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

プレミアムセール特設ページ：https://jp.libernovo.com/pages/libernovo-holiday-sale

またセール対象商品として、LiberNovo Omni スペースグレーが41% OFFとなる100,900円 (税込)にて登場。さらにモデルチェンジ記念セールのご好評を受けまして、ミッドナイトブラック / モスグリーンもセール対象に追加となりました。もちろんLiberNovo Omni Proをはじめとした各種新製品も早割期間中です。

プレミアムセール特典内容のご紹介

特典1：期間限定でポイント3倍！

LiberNovoの公式サイトでは、会員登録でポイントがたまる特典プログラムをご用意しております。ポイントは製品購入や新規会員登録、メルマガ登録、各SNSアカウントのフォローなどで獲得でき、貯まったポイントは各種クーポンと交換可能です。

今回のプレミアムセール期間中は、商品購入金額に応じた獲得ポイントが通常の3倍となっておりますので、この機会にご登録ください。

特典2：数量限定、スペシャルギフト3点セットをプレゼント

プレミアムセール期間中、LiberNovo Omniを含む12万円以上のご注文をいただいたお客様には、数量限定でご購入特典としてスペシャルギフト3点セットをプレゼントしております。

スペシャルギフト3点セット特典3：プレミアムセール限定抽選会「ラッキースピン」

税込12万円以上のご注文ごとに、ワークチェアや豪華賞品が当たる抽選会「ラッキースピン」に参加可能です。賞品には「LiberNovo Omni」やフットレスト、バッテリーなどを多数ご用意しておりますので、ぜひご参加ください。

賞品一覧

・LiberNovo Omni (1台)

・フットレスト (1台)

・バッテリー (1個)

・冷却シートパッド (1個)

・Eco-Comfort ワークマット

・Ultimate究極快眠セット

・Smart Entry応援セット

・500円OFFクーポン

LiberNovo OmniフットレストUltimate究極快眠セットSmart Entry応援セット特典4：紹介でさらに2% OFF！お友達紹介プログラム

さらに2% OFFでご購入可能な「お友達紹介プログラム」をご用意しております。まず専用リンクをご友人にシェアいただき、ご友人が登録すると2% OFFクーポンをプレゼント。さらに、ご友人が初回購入を完了すると、紹介者様にも2% OFFクーポンを進呈いたします。ご友人ご家族など、お誘い合わせの上ご参加ください。

クーポン取得までの流れ

1. アカウント登録済みの方が、ご友人などに対して招待リンクを発行します。

2. 招待リンクを受け取った方は、リンクからアカウントをご登録ください。

2％ OFFのクーポンが発行されます。

3. 招待リンクを受け取った方が製品の初回購入を完了すると、招待者にも2% OFFのクーポンが発行されます。

6月17日より「LiberNovo Omni Pro」ほか2製品の早割価格も実施中

新製品発売に伴い、2026年7月31日(金) 23:59までの期間は早割価格として、LiberNovo Omni SEでは85,859円 (税込)、LiberNovo Omni Proは143,089円 (税込)、LiberNovo Maxis - Airflowは186,009円 (税込)にて販売中です。

各製品の詳細については下記をご参照ください。

LiberNovo Omni SE

早割価格：85,859円 (税込)

メーカー希望小売価格：149,000円 (税込)

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-se-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Omni Pro

早割価格：143,089円 (税込)

メーカー希望小売価格：229,000円 (税込)

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-omni-pro-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovo Maxis - Airflow

早割価格：186,009円 (税込)

メーカー希望小売価格：331,800円 (税込)

製品ページ：https://jp.libernovo.com/products/libernovo-maxis-dynamic-ergonomic-chair

LiberNovoについて

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

LiberNovo 製品特徴

■ 革新的なサポートテクノロジー

1. ダイナミック・サポート・システム

身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節され、常に最適なサポートを維持。プログラマー、ゲーマーなど長時間座り続けるすべての方に向けて、「長時間座ると痛む」という課題を根本から解決します。

2. フレックスフィットバックレスト

バックレストには8つの可動パネルを14のデュアル接続ポイントで連結した構造を採用。二重球状ブラケットと16のピボットポイントにより、柔軟性と安定性を両立し、あなたの脊椎に合わせてパーソナライズされたサポートを提供します。肩こり、腰痛、脊椎の違和感にお悩みの方に特におすすめです。

3. Omniストレッチ

すでに痛みがある方、座りっぱなしで身体が固まっている方は、Omniストレッチを活用してください。腰や背中の緊張を効果的に和らげ、日常的な快適性を飛躍的に高めます。

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/

本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan広報窓口： japan_pr@libernovo.com