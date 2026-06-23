インヴァランス「クレヴィスタ井荻」でスマートホーム「HOMETACT」と顔認証をパッケージ導入

株式会社HOMETACT

大東建託グループの株式会社インヴァランス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：元岡 宙樹、以下「インヴァランス」）は、インヴァランスが開発する新築投資用マンション「クレヴィスタ井荻」で、三菱地所グループの株式会社HOMETACT（本社：東京都千代田区、代表取締役 共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏、以下「HOMETACT社」）が提供する総合スマートホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」を導入します。あわせて「HOMETACT」と連携する顔認証機器として、顔認証ソリューション企業であるAkuvox(Xiamen) Networks Co., Ltd.製デバイス※を採用します。

インヴァランスが手がける物件で、「HOMETACT」および顔認証ソリューションを導入するのは今回が初となります。

※：HOMETACT社は、DOORCOM株式会社との業務提携により、2025年9月から、Akuvoxの顔認証機器の取り扱いを開始しています。

（関連プレスリリース）https://hometact.biz/news/20250902

導入の背景

近年、新築マンション市場の競争激化にともない、不動産事業者には従来型設備機器の導入にとどまらない、物件の新たな付加価値創出が求められています。特に入居時の鍵に関しては、物理鍵やカードキー、スマートフォンを使ったアプリ解錠から更に進化した「キーレス」へのニーズが高まっており、新たな選択肢として「顔認証」の普及が進んでいます。

こうした背景のもと、インヴァランスは2025年8月にHOMETACT社と業務提携契約を締結し、投資用マンション「CREVISTA（クレヴィスタ）」「LUXUDEAR（ラグディア）」シリーズへの「HOMETACT」全戸標準採用を決定しました。

今回の「クレヴィスタ井荻」では、さらなる住まいの体験価値向上を目的に、顔認証機器（Akuvox製）との連携を開始。エントランスから専有部までシームレスにつながる居住体験を提供することで、物件の差別化を図ります。

今回の導入ポイント

１.「スマートホーム×顔認証」による一元管理と快適な動線の実現

顔認証によるエントランスや玄関の解錠から、スマートインターホン、住戸内の照明やエアコンの操作まで、「HOMETACT」で一元管理が可能になります。鍵を取り出す手間のないキーレスな入館・入室と、スマートホーム機能の活用により、日々の暮らしにおける快適性と利便性が向上します。

２.外出先からも応対可能なスマートインターホン

外出先からでも「HOMETACT」アプリを通じて、リアルタイムで来訪者対応が可能です。宅配や急な来客時にも場所を問わず応対できるため、入居者の利便性向上に加え、防犯性や安心感の向上にも貢献します。

３.ID連携による運用効率化

「HOMETACT」とAkuvoxの管理システムがID連携されているため、「HOMETACT」の提供する入退去管理機能「TACTBASE」によって、入退去時の設定・変更作業を一元管理・効率化できます。この一元管理によって退去時の処理漏れなどのインシデントを防止し、居住者だけでなく、管理部門にとっても安全で効率的な運用体制を実現します。

＜「クレヴィスタ井荻」導入事例動画＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sWyXwiAY1KE ]

「クレヴィスタ井荻」の特徴・導入機器

1. デザインスタイル：ラグジュアリー・スカンジナビア / ミッドセンチュリー

北欧デザインの「シンプルさ・機能性・ぬくもり（ヒュッゲ）」をベースとしたレトロな色彩と上質な素材感を融合することで、独自の高級感を演出。深みのあるアクセントカラーが映えるリラックス空間です。

2. 外観・動線の特徴：スタイリッシュな外観から優美な曲線空間へ

ダークトーンの外観に「木の手すり」や透明ガラスを合わせ、北欧風のレトロな美しさを表現。「曲線（アール）」を大胆に取り入れたR天井が、外での緊張感を優しく解きほぐします。

3. 技術的工夫：上質な素材の組み合わせ

エントランスでは、左官仕上げの壁や木目パネルに、最高峰のセラミックトップ「デクトン（石調）」など、上質な異素材を美しく融合。こだわり抜かれた素材の質感により、極上の安心感を堪能することができます。

＜物件概要＞

物件名：クレヴィスタ井荻

所在地：東京都杉並区

総戸数：49戸

引き渡し開始日：2026年6月15日

＜導入機器＞

・顔認証機器（エントランス・共用部・玄関ドア）

・室内モニター（専有部）

・赤外線リモコン（専有部）

今後の展望

インヴァランスは、今後も投資用マンション「CREVISTA」「LUXUDEAR」シリーズへの「HOMETACT」導入を順次拡大していきます。両社は、顔認証×スマートホームによる新しい居住体験の提供を通じて、入居者・オーナー・管理会社のそれぞれに新たな価値を提供し、投資用マンション市場における物件価値の向上と圧倒的差別化を実現していきます。

「HOMETACT」について

「HOMETACT」は、専用アプリやスマートスピーカーを使ってスマートロックやエアコン、照明といった複数メーカーの幅広いIoT機器をまとめて操作・管理できる総合スマートホームサービスです。日本の住環境に導入しやすい新しいスマートホームサービスとして2021年11月よりサービス提供を開始して以降、三菱地所グループ内外の物件での導入が進んでいる他、幅広い商品・サービスとの連携を通じた新しい顧客体験・付加価値提供の取り組みを加速させています。

「HOMETACT」は住宅業界の新しいインフラとして、機能の拡張性や利便性、導入による付加価値創出の実績などを多くの企業に評価いただき、すでに全国各地に事業拡大しています。

「HOMETACT」公式サイト ：https://hometact.biz/(https://hometact.biz/)

・お問い合わせ ：https://hometact.biz/inquiry

・資料請求 ：https://hometact.biz/document

株式会社インヴァランスについて

株式会社インヴァランスは、用地取得から設計、販売、建物管理・賃貸管理までを一貫して手がける不動産デベロッパーです。自社ブランド「CREVISTA」「LUXUDEAR」シリーズをはじめとするマンション開発・販売実績は130棟を超え、首都圏を中心に利便性の高い立地にこだわった物件を展開しています。

また、最新のIoT技術を活用した「スマートホーム」を導入し、居住者は専用アプリを通じて外出先からでも家電やデバイスを簡単に操作可能。こうした先進的な取り組みにより、物件の差別化と資産価値の向上を実現しています。

代表者 ：代表取締役 元岡 宙樹

本社 ：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー17F

設立 ：2004年5月

事業内容：アセットマネジメント&コンサルティング、ディベロップメント事業、不動産売買・仲介事業、賃貸管理業、建物管理業、建築設計業、不動産流動化事業、建築工事および内装仕上工事業、損害保険代理業

URL ：https://www.invalance.jp/

■株式会社HOMETACTについて

株式会社HOMETACTは、三菱地所が2021年11月にサービス提供を開始した総合スマートホームサービス「HOMETACT」の開発・運営を担う事業会社として2026年4月に事業を開始しました。「日本の不動産に、選ばれ続ける力を。」をコーポレートメッセージに掲げ、「住みごこちDXカンパニー」として不動産の新たな価値創出を推進しています。メーカー・ブランドの垣根を越えたオープンプラットフォームとして連携メーカー30社・接続可能機器200種類以上をカバーし、全国45都道府県・200社超の不動産事業者へサービスを提供。賃貸・分譲・戸建・リノベーションなど多様なアセットタイプで採用され、最大30%超の賃料向上、入居者満足度94%・継続利用意向約88%を実現しています。住まう人の快適な暮らしと、不動産オーナー・事業者の資産価値向上・運用効率改善を同時に叶えるサービスとして、「HOMETACT」の全国への普及拡大を推進しています。

代表者 ：共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏

本社 ：東京都千代田区内神田一丁目4番13号 THE GATE Otemachi 2F

設立 ：2026年1月

事業内容：総合スマートホームサービス「HOMETACT」の提供、住設機器・スマート家電との連携に係る企画・開発、住宅・不動産事業者向けソリューションの開発・提供、エネルギーマネジメントサービスの提供、スマートホーム関連の情報発信・コンサルティング

URL ：https://hometact.biz/