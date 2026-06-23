「1人で悩む経営者をなくす」を24時間体制で―事業戦略スクール「知足」、「AI社長」基盤の「AIゆーへー」を提供開始

株式会社THA

株式会社一絲(https://isshi-inc.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田 雄平／以下、一絲）は、自社が運営する事業戦略スクール「知足」(https://isshi-inc.jp/chisoku/)の会員向けに、株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山 朝子／以下、THA）が提供する企業オリジナルAIチャット「AI社長」(https://ai-syacho.com/)を基盤にした、知足主宰・柴田雄平の思考と知見を再現した「AIゆーへー」をこのたび提供開始することをお知らせします。

知足は、開講12ヶ月で累計168名の経営者・事業責任者が受講する事業戦略スクールです。本サービスは、知足が掲げる「1人で悩む経営者をなくす」というビジョンを、月1回の壁打ちを超えた“いつでも壁打ちできる存在”として体現するために、両社の共同開発によって生まれた、知足にとって初のAIパートナーです。

株式会社一絲／事業戦略スクール「知足」について

株式会社一絲は、2024年8月に設立された、事業戦略を軸に企業と人の成長を支援する会社です。代表の柴田雄平は、これまで6社のCEO、11社のCOO・CMOとして事業を牽引し、累計1,200社以上の事業支援に関わってきました。2025年11月には初の著書「ブースト事業戦略」(https://www.amazon.co.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E5%8A%A0%E9%80%9F%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%88%A6%E7%95%A5-%E6%9F%B4%E7%94%B0-%E9%9B%84%E5%B9%B3/dp/4046076542/ref=sr_1_1?adgrpid=184432545593&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ZfQ_-VvVMvJ-ffS0JNFk6xQ3zek2PYP4ypVH3Jy_wQWRxuiAz5aSry4xgAuAP43mYJqkgipl2OBbS4pcyPTUsPqW_nJ3SG99vgYueNEUz1I.vpaA7WMJZEDTwFzsZt85HdoE-Zd4rLmBEM7vS35dG1I&dib_tag=se&hvadid=774709501320&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=1009300&hvnetw=g&hvocijid=12839664412214628528--&hvqmt=e&hvrand=12839664412214628528&hvtargid=kwd-2462916471794&hydadcr=25324_13794324&jp-ad-ap=0&keywords=%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%88%A6%E7%95%A5&mcid=51480e8a3ab6347ab088653d662bbb9f&qid=1781519782&sr=8-1)（KADOKAWA）を上梓するなど、事業戦略の現場で磨かれた“判断の型”を、書籍・スクール・伴走支援を通じて社会に還元しています。

事業戦略スクール「知足（ちそく）」は、マーケティング・財務・採用・組織設計など、分野ごとにバラバラに学ばれがちな事業戦略を、一気通貫で学べる“実践型スクール”として設計されています。スクール型・コンサル型・メンターマッチング型それぞれの弱点―「抽象論で終わる」「外部依存になる」「担当者の質に左右される」―を補う形で、「型（構造） × 壁打ち × コミュニティ × AI活用」の4軸で再現性をつくることを目指しています。

受講生は、77%が代表、年商3,000万円～1億円規模が55%を占めるコミュニティです。

AI社長とは

「AI社長」(https://ai-syacho.com/)は、汎用AIによる没個性化の危機から企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

「AIゆーへー」は、この「AI社長」を基盤に、知足主宰・柴田雄平の思考プロセス、口調、そして累計1,200社の支援を通じて磨かれてきた事業戦略の知識を組み込んでカスタマイズした、知足会員専用のAIパートナーです。

「AIゆーへー」開発の背景

「1人で悩む経営者をなくす」――月1の壁打ちでは届かない時間を、AIで埋める

知足が掲げているのは、「1人で悩む経営者をなくす」というビジョンです。

経営の現場では、流行に振り回されず、正解がなくても、他人のせいにせず、自分の判断で事業を前に進めなければならない場面が日々訪れます。しかし、その判断に伴走してくれる相手は、多くの経営者にとって、社内にも社外にもなかなか見つかりません。「この判断は本当に合っているのか」と一人で抱え込んでしまう経営者を、知足は一人でも減らしたい―それが、スクールの中核にある思想です。

知足では、その思想を、主宰・柴田雄平との月1回の壁打ちとして実装してきました。しかし、経営者が判断に迷う瞬間は、月に1度だけ訪れるものではありません。むしろ、月末の資金繰り、新規事業の意思決定、採用判断、組織設計―迷いは、夜中にも、休日にも、容赦なくやって来ます。

その“月1の壁打ちと壁打ちの間”の時間に、いつでも論点整理ができる相手として隣にいてほしい。そして、知足が大切にしてきた「自分の判断で、事業を前に進められる経営者を育てる」という思想は、AIによって人を“依存させる”のではなく、むしろ経営者が一人で考え抜くための“伴走者”として表現できるのではないか―。

その想いと、THAが「AI社長」を通じて掲げてきた「企業の理念を生きた判断基準に変える」「その会社の力を底上げする」という思想が深く重なり、両社の共同開発に至りました。「AIゆーへー」は、知足のビジョンを24時間体制で体現するための、自然な発展形に位置づけられるサービスです。

「AIゆーへー」の特徴

1. 累計1,200社支援の柴田雄平の思考・口調・事業戦略の知識を再現

「AIゆーへー」は、6社のCEO、11社のCOO・CMOとして事業を牽引し、累計1,200社以上を支援してきた柴田雄平の思考プロセスを、AI社長基盤のヒアリング設計によって徹底的に言語化し、再現したAIです。

事業戦略・マーケティング・財務・人材・組織といった経営の中核領域における柴田の判断軸、フレームの使い方、そして“現場の言葉”を学習しており、単なる汎用的なビジネスアドバイスではなく、「柴田ならどう問い直すか」という観点から回答します。

2. 月1の壁打ちを超えた、24時間いつでも相談可能

知足会員は、月1回の柴田本人とのオンライン壁打ちに加えて、いつでも、何度でも「AIゆーへー」に相談することができます。

経営判断は、本人の時間軸では待ってくれません。深夜に資料を作りながら整理したい論点、出張先の移動中に頭の中を棚卸ししたい新規事業の構想、来週の経営会議に向けて自分の言葉に落としたい意思決定――そうした“月1の壁打ちでは扱いきれない時間帯の判断”を、AIゆーへーが論点整理の相手として支えます。

3. 「経営者の孤独」と向き合う、事業戦略全般の壁打ち相手

「AIゆーへー」がカバーするのは、知足のカリキュラムにも紐づく、事業戦略の全領域です。

- 事業戦略全般：既存事業を伸ばすか、新規柱を作るか、M&A・撤退の判断、市場の選び方、ポジショニング、ニッチトップ戦略- マーケティング：集客・広告・リード獲得の構造整理、USPの見つけ方、差別化軸の設計、3C・STPなどフレームの使いこなし- 財務・資本政策：売上・利益のゴール設定と逆算、資金調達、IPO前提の整理- 人材・組織：採用基準、育成設計、組織の土台づくり、レイヤー別（幹部・ミドル・メンバー）の関わり方- 月1壁打ちの論点整理：柴田本人との壁打ち前に、論点を整理して持ち込むための事前準備

代表という立場には、構造的に「相談相手のいなさ」が伴います。「AIゆーへー」は、そうした経営者の孤独な時間の隣で、考えを整える伴走者として機能することを目指しています。

代表コメント

株式会社一絲 代表取締役／知足主宰 柴田 雄平

経営の現場に長く関わるなかで、強く感じてきたことがあります。それは、「経営者が一人で悩み続けている」という現実です。スクールに通っても抽象論で終わってしまう、コンサルを入れても外部依存になる、メンターをつけても担当者の質に左右される―そうした“他人に正解を求める構造”そのものが、経営者から判断の力を奪ってきたのだと感じています。

知足が育てたいのは、スキルやノウハウを集め続ける経営者ではなく、「自分の判断で、事業を前に進められる経営者」です。だからこそ「AIゆーへー」も、答えを与えるためのAIではなく、会員のみなさんが自分の頭で考え抜くための、いつでもそばにいる壁打ち相手として設計しました。

月1の壁打ちでは届かない時間に、深夜にも、出張先にも、休日にも、一緒に論点を整理してくれる存在がいる。その当たり前を知足のなかにつくれることを、私自身、とても嬉しく思っています。





株式会社THA 代表取締役 西山 朝子

柴田さんが掲げる「1人で悩む経営者をなくす」というビジョンを初めて伺ったとき、私たちがAI社長を通じて目指してきた世界と、深く重なる感覚を覚えました。

AI社長は、単なる業務効率化のためのAIではなく、その会社の理念や価値観を“生きた判断基準”として日々の業務に立ち上げ直すためのAIです。経営者の代わりに判断するのではなく、経営者・社員が自分の頭で考え抜くために必要な、最も近くにいる相談相手でありたい。その思想は、知足が育てたい「自分の判断で、事業を前に進められる経営者」という像と、まったく同じ方向を向いていると感じています。

経営者の判断の質を底上げするのは、最終的にはご本人の思考です。AIはその思考を奪うものではなく、整理し、深め、勇気を支えるものであってほしい。柴田さんが累計1,200社の現場で磨いてきた“判断の型”が、AI社長という器を通じて、知足会員のみなさん一人ひとりの隣に届くこと。それが、このサービスを通じて私たちがご一緒できることの最大の意味だと思っています。

【株式会社一絲について】

本社所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-7 第5瑞穂ビル7階

代表者：代表取締役 柴田 雄平

設立：2024年8月

事業内容：経営伴走支援、事業戦略スクール「知足」の運営、クリエイティブ制作

公式サイト：株式会社一絲(https://isshi-inc.jp/)

知足公式サイト：事業戦略スクール「知足」(https://isshi-inc.jp/chisoku/)

サービス内容・「AIゆーへー」を含む知足に関する個別相談

事業戦略スクール「知足」 個別相談フォームよりお申込みください。

知足 個別相談・お申し込みフォーム(https://utage-system.com/p/xfDTZeYkzK6f?ftid=TbupXlSISS7U)

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

電話番号：03-4567-6545

URL: https://tha-inc.com/ (https://tha-inc.com/)

本プレスリリースに関する問い合わせ、また、AI社長サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。