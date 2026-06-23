スマホへの衝撃は、コントロールできる。日常の落下・破損リスクに立ち向かうZEROSHOCKスマホアクセサリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ロングセラーの"ZEROSHOCK"シリーズより、衝撃への不安を軽減し、スマートフォンの利便性を高める4種類のアクセサリーを6月中旬より順次新発売いたします。

磁石で簡単に装着でき、カード3枚の収納と縦置き・横置きに対応したスタンド機能を備えた「MAGKEEP カードケーススタンド」、2カ所のアジャスターで長さをすばやく調節できる「ZEROSHOCK ショルダーストラップ」、直径約7mmの高耐久設計で手首にしっかりフィットし、スマートフォンの落下や紛失を防ぐ「ZEROSHOCK ハンドストラップ」、指にフィットする楕円形リングで落下防止と快適な動画視聴をサポートする「MAGKEEP スマホリング」の4製品をラインアップしました。ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/2154c7f80527ac5e564ebdf3a0d1528de04934cb

CORDURA(R) Ballisticナイロン採用で、繰り返し使ってもヘタりにくい！

MAGKEEP カードケーススタンド

- MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるMAGKEEPカードケーススタンドです。※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下するおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。- 表ポケットには、雨・汚れ・摩擦に強いCORDURA(R) Ballisticナイロン生地を採用。繊維がすれにくく、カードの出し入れを繰り返してもポケットがヘタりにくい設計です。※CORDURA(R) Ballisticは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。- 用途に合わせた使い分けができるポケット構造。カードは表面に1枚、中面に2枚の合計3枚収納可能です。- 折りたたみ構造により、角度を自由に調整でき、縦置き・横置きのどちらにも対応。スマートフォンを見やすい角度に調整できます。- スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。※スマートフォンのNFC機能をオフにしてください。オフにできない機種では、タッチ位置を調整するなど工夫が必要な場合があります。※地域やカードの種類によって感知方式が異なるため、タッチする時の感度に差が出ることがあります。- スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べて、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。- ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしても落ちにくい構造です。- ケース下部にはプッシュホールがあるため、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出せます。- ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。

長さをすばやく調節でき、落下・紛失を防ぐ！

直径約7mmの丸紐を採用したスマホショルダーストラップとハンドストラップ

[P-STSDH1ZEROBK]

- 直径約7mmで耐久性が高く、手に馴染みやすい丸紐タイプのスマホショルダーストラップです。- 普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。スマートフォンの落下、盗難、紛失防止にもなります。

[P-STHZEROBK][P-STHZEROGY][P-STHZERORD]

- 直径約7mmで耐久性が高く、手に馴染みやすい丸紐タイプのスマホハンドストラップです。- 手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずスマホ操作もスムーズ。落下、盗難、紛失防止にもなります。- アジャスターパーツを2カ所に配置。お好みの長さにすばやく調節でき、腕にしっかりフィット。邪魔になりにくい設計です。- 360度回転式カラビナ設計のため、ストラップが絡みにくく快適に使用できます。- アジャスター・カラビナ・ストラップシートはすべてオリジナル設計。カラビナを1つに集約することで軽量化を実現し、使いやすさと耐久性を両立しています。- ケースにフィットする約0.3mmの薄型ストラップホールシートを付属。ケースにストラップホールがなくても、スマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。- ストラップホールシートはステンレス製で、通常製品の約4倍の耐久性があります。※当社PVCストラップホールシートと比較。- ストラップホールシートを挟んだまま充電が可能です。※ケースの種類はハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨していません。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。- ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。

指にしっかりフィットして落下を防止！

縦横自在に操作可能な MAGKEEPスマホリング

- MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるMAGKEEPスマホリングです。※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下するおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。- 両面マグネット構造で、リングに重ねてMagSafe対応製品を装着可能。磁石がつく壁や家具にもスマートフォンを固定できます。※ワイヤレス充電には対応していません。- 指にフィットする楕円形のリングで、指に通すだけで安定し、スマートフォンの落下を防ぎます。- 縦置き・横置きに対応し、動画を視聴する際なども快適に楽しめます。- リング部分は360度回転し、スマートフォンの持ち替えや操作がスムーズに行えます。端末と接触していないリング内側部分のみが回転するので、本体を傷つけません。- リングを収納するとフラットになる設計で、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつきません。- 約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。※250g以上の機器本体には使用しないでください。※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。- ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

ZEROSHOCK カードケーススタンドMAGKEEPブラック

型番：AMS-MAGCSZEROBK

価格：\4,580（店頭実勢価格）\4,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/AMS-MAGCSZEROBK.html

ZEROSHOCK カードケーススタンドMAGKEEPレッド

型番：AMS-MAGCSZERORD

価格：\4,580（店頭実勢価格）\4,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/AMS-MAGCSZERORD.html

ZEROSHOCK ショルダーストラップブラック

型番：P-STSDH1ZEROBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1ZEROBK.html

ZEROSHOCK ハンドストラップブラック

型番：P-STHZEROBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STHZEROBK.html

ZEROSHOCK ハンドストラップグレー

型番：P-STHZEROGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STHZEROGY.html

ZEROSHOCK ハンドストラップレッド

型番：P-STHZERORD

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STHZERORD.html

ZEROSHOCK スマホリングMAGKEEPブラック

型番：P-STRMKZEROBK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKZEROBK.html

型番：P-STRMKZEROGY

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKZEROGY.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260623-02/

ご購入はこちら

ZEROSHOCK カードケーススタンド MAGKEEP

ブラック 型番：AMS-MAGCSZEROBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H45DSVHK/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H45DSVHK/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194088/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009937966/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550438988/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550438988.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550438988.html

レッド

型番：AMS-MAGCSZERORD

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44ZMXND/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44ZMXND/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194089/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009937967/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550438995/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550438995.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550438995.html

ZEROSHOCK ショルダーストラップ

ブラック 型番：P-STSDH1ZEROBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H443Z47G/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H443Z47G/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194095/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009937963/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550439053/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550439053.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550439053.html

ZEROSHOCK ハンドストラップ

ブラック 型番：P-STHZEROBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H43XZKGH/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H43XZKGH/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194090/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009937960/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550439008/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550439008.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550439008.html

ZEROSHOCK スマホリング MAGKEEP

ブラック 型番：P-STRMKZEROBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H453L3LY/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H453L3LY/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194093/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009937964/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550439039/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550439039.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550439039.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一