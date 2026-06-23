スッと伸ばして、シュルっと収納！巻き取り式USB Type-Cケーブル内蔵5,000mAh・20W対応モバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備え、5,000mAh・USB Power Delivery 20W出力に対応したモバイルバッテリー“DE-C92-5000シリーズ”を6月中旬より新発売いたしました。

本製品は、巻き取り式で本体一体型のUSB Type-Cケーブルを備えた、容量5,000mAhのモバイルバッテリーです。ケーブルは最大約62cmまでの範囲で、好みの長さに調節できます。収納時、コネクター部分も本体内に収まり、すっきりと持ち運べます。USB Power Delivery 20W出力に対応し、一体型ケーブルは給電だけでなく本体の充電にも使えます。一体型ケーブルのほか、USB Type-CポートとUSB-Aポートを備え、最大3台までの機器を同時に充電できます。本体のディスプレイでは、バッテリー残量を1%単位で確認できます。

温度の監視・制御機能や多重保護による異常検知などの安全・安心性能を備えた、エレコムならではの品質を実現しました。ケーブル忘れや紛失の心配がなく毎日気軽に持ち歩けるので、外出先での急なバッテリー残量不足にもすぐに対応できます。

巻き取り式ケーブル内蔵・5,000mAhモバイルバッテリー

- 本体一体型の巻き取り式USB Type-Cケーブルを備えた、容量5,000mAhのモバイルバッテリーです。- 一体型のケーブルは巻き取り式(長さ約62cm)で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。- 一体型ケーブルのコネクター部には高級感のあるメタル装飾を施しています。- 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下のため、機内持ち込みが可能です(※1)。- ブラックのほか、ワンポイントデザインがかわいい「しろちゃん」モデルもご用意しています。※1：航空会社の規定によって例外がある場合があります。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。▲ USB Type-Cコネクター搭載の一体型ケーブルでスマートフォンなどをサクッと充電▲ 一体型ケーブルのほか、USB Type-CポートとUSB-Aポートの2ポートを装備▲ 一体型ケーブルのコネクターは、本体にすっきりと収納されます

小さいから、毎日気軽に持ち歩きできる

- 軽量でコンパクトなうえ、ケーブル一体型なのでUSB Type-C対応端末なら、別途ケーブルを持ち歩く必要がありません。▲ ケーブル一体型で、コネクターを含め本体内に収納できるので、荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。

USB Power Delivery 20W対応、一体型ケーブル＋2ポートを搭載

- 一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています(※1)。- 一体型ケーブルまたはUSB Type-CポートからはUSB Power Delivery最大20W、USB-Aポートからは最大18Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電に対応し、外出先での急なバッテリー切れでも安心です(※2)。- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です(※3)。※1：複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。※1：同時出力時は、2ポートでも2ポート＋一体型ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。※2：いずれのポート/ケーブルでも単独使用時に限ります。※3：動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。※Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM)(有機ELモデル)、Nintendo Switch Lite(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。▲ 一体型ケーブル(USB Type-C)を使って、スマートフォンなどの充電が可能▲ 一体型ケーブルに加え、2ポートを装備。別途ケーブルを用意することで複数の機器を同時に充電可能

1%単位でバッテリー残量がわかるLEDパネルを搭載

- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。

充電に便利なさまざまな機能に対応

- モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください(※1)。- 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。(※2)- 本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。- 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます(USB-Aポートのみ対応)。- 接続機器を見分けて最適な充電を行う"おまかせ充電"に対応しています(USB-Aポートのみ対応)。※1：AC充電器は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。※1：AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。※2：スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。▲ 本製品とスマートフォンを一緒に接続して充電できる“まとめて充電”に対応▲ 低電流モードにより小型の電子機器も最適な状態で充電可能

参考充電回数

- 本製品(バッテリー容量5,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約1.6回、3,000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です(※)。- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。ご使用の環境により回数は変化します。

日々の安全・安心を重視した設計

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。- 多重保護を採用した安全設計によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぐことが可能です。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い商品です。- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10％を超えている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。- 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

製品詳細

- 対応機種：iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器- コネクター形状(電源入力側)：USB Type-Cポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1- 定格入力電圧：USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル：5V/9V/12V- 定格入力電流：USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル：3A/2.22A/1.67A(最大20W)- コネクター形状(電源出力側)：USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル×1- 出力1：[単独接続時]USB Type-C1ポート/本体一体型巻き取り式USB Type-Cケーブル：最大20W、USB-A1：最大18W- 出力2：[2ポート以上同時接続時]合計最大15W- 電池種類：充電式リチウムイオン電池- 電池定格容量：3.7V/2,500mAh×2 18.5Wh- 充電時間(※)：約1時間30分- 外形寸法/重量：幅約62×奥行約27×高さ約80mm/約150g- 使用温度範囲：0℃～40℃※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

〈ブラック〉

型番：DE-C92-5000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C92-5000BK.html

〈しろちゃん〉

型番：DE-C92-5000WF

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C92-5000WF.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260623-03/

ご購入はこちら

〈ブラック〉 型番：DE-C92-5000BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194140/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009936505/

〈しろちゃん〉 型番：DE-C92-5000WF

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15194141/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009936506/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一