“吊るす・拡張する”を体現。アウトドアギアとしての多機能スマートフォンショルダーストラップ「GRAVITY UTILITY WEBBING LOOP.」2モデルをラインナップ。

ROOT株式会社

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、「GRAVITY UTILITY WEBBING LOOP. / SINGLE SNAPHOOK」「GRAVITY UTILITY WEBBING LOOP. / DOUBLE SNAPHOOK」を、2026年6月24日（水）正午より予約販売開始いたします。

「GRAVITY UTILITY WEBBING LOOP.」は、

“吊るす・拡張する”というROOT CO.ならではのギアコンセプトを体現した、手ぶら感覚でアクティブに動けるアウトドアギアとしての多機能スマートフォンショルダーストラップです。

ROOT CO.ロゴを織り込んだ高耐久ナイロンジャガードウェビングを採用し、耐荷重約1.5kgを実現。さらに、Dカンやパラコードループ、デイジーチェーンなどの多彩なハンギングギミックを備えることで、スマートフォンストラップの利便性と、アウトドアギアならではの高い拡張性を両立したプロダクトです。

パラコードループDカンデイジーチェーン

スマートフォンだけでなく、鍵や財布、カメラ、アウトドアギアなどを身軽に携行できるほか、360度回転式ナスカンの採用によりストラップのねじれを軽減。また、幅約2cmのフラットなウェビングを採用することで肩への負担を軽減し、長時間の使用でも快適な掛け心地を実現します。

日常使いからアウトドアアクティビティまで快適に使用できるスマホストラップです。

ブラック・カーキ：SINGLE SNAPHOOKタイプ コヨーテ：DOUBLE SNAPHOOKタイプ

ラインナップは、軽快な使用感と高いアレンジ性を備えた「SINGLE SNAPHOOK（1点吊りタイプ）」と、安定感のある携行スタイルを実現する「DOUBLE SNAPHOOK（2点吊りタイプ）」の2モデル。それぞれ異なる携行スタイルに対応し、ユーザーの用途や好みに合わせて選択いただけます。

SINGLE SNAPHOOKSINGLE SNAPHOOK（分割）SINGLE SNAPHOOK

DOUBLE SNAPHOOKDOUBLE SNAPHOOKDOUBLE SNAPHOOK

シリーズ商品一覧はこちら :https://www.rootco-shop.jp/c/series/gravity/utility

■ GRAVITY UTILITY WEBBING LOOP. / SINGLE SNAPHOOK

ナスカン1点吊り仕様を採用した、自由度の高いマルチユースモデル。

1点吊りのため可動域を確保しやすく、スマートフォンやギアの着脱もスムーズ。アクティブなシーンでも動きを妨げにくく、軽快な携行スタイルを実現します。

また、ストラップはショルダー・ネック・ハンドの3WAY仕様。バックルを外して分割することで、ネックストラップ+ハンドストラップのデュアルスタイルとしても使用でき、シーンやスタイルに応じた使い分けが可能です。

さらに、本モデルにはハンギングギミックにDカンやループの他、ボタン式ループフックを追加。

MAG REEL SQR.やGRAVITY QUAD MAG Pro.などのスリットループ搭載製品との互換性を備え、ROOT CO.ならではの拡張性をさらに高めています。

スマートフォンだけでなく小物類も自由に吊り下げながら、自分好みにカスタマイズして使いたい方や、アウトドアから日常まで幅広く活用したい方におすすめのモデルです。

販売価格：5,940円（税込）

販売開始：2026年6月24日（水）正午

納期：2026年7月上旬入荷予定



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/accessory/neckstrap/guwss-444)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/guwss-444/)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H414NFHL)

■ GRAVITY UTILITY WEBBING LOOP. / DOUBLE SNAPHOOK

ナスカン2点吊り仕様を採用した、安定感重視のショルダー/ネックストラップモデル。

左右2点でスマートフォンを支えることで、本体の傾きや回転を抑えやすく、歩行時やアウトドアシーンでもストレスフリーな携行を実現。GRAVITY SHOCK RESISTシリーズ「Rugged.」「Hold.」などのカラビナループ搭載ケースとの組み合わせにも最適です。

また、長さ調節に対応しネックストラップとショルダーストラップの2WAYで使用可能。

スマートフォンだけでなく、お手持ちのサコッシュやポーチのショルダーストラップとして活用できる点も特長です。

スマートフォンを安定して携行したい方や、ROOT CO.製ケースとの組み合わせを重視する方、サコッシュやポーチのストラップとしても活用したい方におすすめのモデルです。

販売価格：5,940円（税込）

販売開始：2026年6月24日（水）正午

納期：2026年7月上旬入荷予定



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/accessory/neckstrap/guwds-444)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/guwds-444/)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H412YYN1)

【ROOT CO.について】

「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



【ROOT株式会社 概要】

会社名 ： ROOT株式会社

設立 ： 2016年8月

代表者 ： 代表取締役 三尋木 準

所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 ： モバイルアクセサリー及び雑貨の販売