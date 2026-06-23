ドイツ発の新フラッシュライトブランド「ZB-ツヴァイブリューダー」日本上陸

ツヴァイブリューダージャパン株式会社

ツヴァイブリューダージャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三宅 公）は、ドイツ発（製造：中国自社工場）の新フラッシュライトブランド「ZB-ツヴァイブリューダー」の日本市場における販売を、2026年初夏より公式オンラインストア(https://zweibruder.jp/)にて開始いたします。

■「ZB-ツヴァイブリューダー」とは

撮影地：テネリフェ島

「ZB-ツヴァイブリューダー」は、ドイツ・ゾーリンゲンを拠点に20年以上にわたりポータブルライティング製品の開発およびマーケティングに携わってきたトビアス・シュレーダーと、その父であり2000年代初頭からLEDフラッシュライト業界に革新をもたらしてきたライナー・オポルカによって新たに設立されたブランドです。

ブランド名である「ZB（Zweibrüder）」はドイツ語で「二人の兄弟」を意味し、創業者親子の理念と技術を象徴しています。長年培ってきた光学設計のノウハウとユーザー視点の製品開発力を融合し、日常からプロフェッショナルユースまで幅広く対応する高性能フラッシュライトを展開します。

フラッグシップモデル ZB6T

ZB6T本体パッケージ内容

モデル名：ZB6T

ZB6Tは、タフなアルミボディにマルチオプティック・テクノロジー（MOT）、QFオプティック、オートフォーカス・テクノロジー（AFT）、ヒートプロテクション・システム（HPS）が組み込まれた、コンパクトな充電式トーチです。パワフルなリチウム電池を搭載し、日常使いからアウトドア、プロフェッショナル用途まで、多用途で安全かつエネルギー効率の高いライティングを提供します。

オートフォーカス使用イメージ

MOT（QFオプティック）ヒートプロテクション・システム

ZB6T使用イメージZB6T使用イメージ

ZB6T製品ページへのリンク(https://zweibruder.jp/products/zb6t)

■ZB製品の特長

ZB-ツヴァイブリューダーの製品は、以下の特長を備えています。

- ドイツ設計の高い品質基準精密な設計と耐久性を重視したものづくり- 卓越した光学技術均一で効率的な配光を実現する独自の光学設計- ユーザビリティの追求直感的な操作性と実用性を兼ね備えた設計思想- 自社工場による一貫生産（中国）安定した品質と供給体制を確立■日本市場への展開

日本市場においては、アウトドア・防災・作業用途など、多様なシーンに対応するフラッシュライトブランドとして展開してまいります。高品質かつ実用性に優れた製品を通じて、日本のユーザーに新たな選択肢を提供いたします。

■販売情報

発売時期：2026年初夏

販売チャネル：公式オンラインストア(https://zweibruder.jp/)

公式サイト：https://zweibruder.jp/

■会社概要

会社名：ツヴァイブリューダージャパン株式会社

所在地：東京都台東区

代表者：代表取締役社長 三宅 公

事業内容：フラッシュライト等の輸入・販売

■本件に関するお問い合わせ先

ツヴァイブリューダージャパン株式会社

広報担当連絡先：info@zweibruder.jp

ブランドアイコン

ZWEIBRUDER

ブランドロゴ

ZB

スクエアロゴ

Rainer Opolka

父・ライナー

Tobias Schleder

息子・トビアス

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