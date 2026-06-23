【設備保全DX】ものづくりワールド東京に次世代設備保全クラウド「M2X」ブースを出展

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部 晋太郎）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド［東京］」に、次世代設備保全クラウド「M2X」の説明ブースを出展いたします。

製造現場では、点検記録や故障対応の管理が紙・Excelに依存し、ベテラン担当者の属人的なノウハウに頼らざるを得ない現場が今なお多く見られます。「記録作業に追われ、本来の保全業務に時間を割けない」「担当者が変わると引き継ぎができない」といった声を多くいただいてきました。

M2Xは、そうした課題を抱える製造現場に寄り添い、点検記録・故障対応・部品管理を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。ブースでは担当者が来場者の現場課題をお伺いしながら、機能デモや導入事例をご紹介いたします。設備保全のペーパーレス化・DX推進・稼働率向上にお取り組みの方は、ぜひお気軽にブースへお越しください。

【展示会概要】

展示会名：第38回 ものづくりワールド［東京］

会期：2026年7月1日（水）～3日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

小間番号：南展示棟 S3-6

入場料：無料（事前来場登録制）

展示会サイト：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

【現場にとけ込む設備保全DXクラウド「M2X」】

M2Xは、製造現場の設備保全業務を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。日々の点検記録・故障対応・部品管理をスマートフォン・タブレットで完結でき、蓄積されたデータを稼働率向上や停止原因分析に活用することで、保全レベルの継続的な改善を支援します。

【主な導入企業（一部）】

レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、パイオニア株式会社、株式会社タチエス、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、株式会社ロッテ、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、小林製薬株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社 ほか多数

【M2Xについて】

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全クラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト：https://m2xsoftware.com(https://na2.hubs.ly/H05Lyzs0)