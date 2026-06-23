eラーニングプラットフォーム「Qualif（クオリフ）」、BtoB向け研修外販ビジネス立ち上げに最適な「申込フォームセットプラン」の提供を開始

クオーク株式会社

クオーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川 英之）は、同社が提供するSaaS型オンライン学習プラットフォーム「Qualif（クオリフ）」において、自社のカリキュラムを外部企業・個人に販売できるBtoB向け研修外販プラン「申込フォームセットプラン」の提供を2026年6月15日に開始しました。

本プランにより、研修会社・学会・専門職団体・一般企業の人事・研修部門など、独自のノウハウや教育コンテンツを持つあらゆる組織が、既存のカリキュラムをそのままオンライン講座として外部に販売・提供できる環境を低コスト・短期間で構築し、受講者の申込から学習進捗管理・修了証の発行までを一気通貫で管理でき、eラーニング事業運営の事務局工数を大幅に削減できます。

研修外販のハードルを大幅に下げるBtoB向け研修外販プラン

近年、企業や専門職団体が保有する独自の研修コンテンツ・ノウハウを、新たな収益源として外販するニーズが高まっています。しかし一方でeラーニングで研修を外販するには、LMSの導入に加え、申込フォームの構築・決済連携・受講者管理といった複数のシステムを個別に用意する必要があり、導入コストと運用負荷が新規ビジネス展開の大きな障壁となっていました。

Qualifの「申込フォームセットプラン」は、これらをワンストップで提供することで、研修外販ビジネス立ち上げのハードルを大幅に下げるものです。

「申込フォームセットプラン」の概要

本プランは、eラーニングシステム（LMS）と申込フォームをセットで提供するプランです。受講者の申込から登録・受講・修了証発行までを一気通貫で自動化します。

含まれる主な機能

こんな組織・企業におすすめ

- カリキュラム管理： 自社の研修・講座コンテンツをQualif上で公開・販売- 申込フォーム： 受講者向けの申込ページを専用フォームで作成・公開- 自動受講登録： 申込完了と同時に受講アカウントを自動発行、手作業ゼロ- ユーザー管理： 受講者の登録・編集・削除、および所属・属性での絞り込み管理- カリキュラム割り当て： 受講者ごとに受講講座・受講期間を個別設定- 複数カリキュラムの一括割り当て： 複数講座をまとめて受講者に割り当て可能- 受講進捗・履歴管理： 「誰が・何を・どこまで学んだか」を管理画面でリアルタイム確認- 修了証の自動発行： カリキュラム修了者に対して修了証を自動で発行- 会員・非会員対応： 受講者の属性に応じた受講可否・料金設定が可能- 研修会社・教育事業者： 保有コンテンツをeラーニング化して新たな収益源にしたい- 医療・専門職団体・学会： 会員向け教育プログラムを広く会員外にも展開したい- 一般企業の人事・研修部門： 社内研修を外部向けに展開し、ノウハウの収益化を図りたい- 官公庁・自治体： 職員研修や啓発コンテンツを広く提供したいQualif（クオリフ）をお使いの組織・企業

Qualifはすでに医療系学会・官公庁・民間企業など幅広い組織に導入されており、累計10,000人以上の受講者に利用されています。申込フォームを活用した自動化の仕組みにより、ある導入先では事務局の運用工数を導入前と比べて5分の1以下に削減した実績があります。

Qualif（クオリフ）サービスサイト：https://qualif.jp/

提供開始日・申込方法

提供開始：2026年6月15日

申込：お問い合わせページ（https://qualif.jp/contact/）より無料相談へ。

お問い合わせ :https://qualif.jp/contact/無料相談Qualif（クオリフ）について

Qualifは、クオーク株式会社が開発・提供するSaaS型のオンライン学習講座販売プラットフォームです。2024年10月にリリースされた日本最新クラスのLMSとして、最新技術・インフラによる高速動作と充実したセキュリティ対策を特長としています。動画配信・確認テスト・受講進捗管理・修了証発行・申込フォーム連携など、eラーニング運営に必要な機能をワンストップで提供します。

クオーク株式会社について

社名：クオーク株式会社

設立：2021年11月

代表者：代表取締役 前川 英之

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

事業内容：LMS「Qualif」の開発・運営／eラーニングコンテンツ制作支援／LMS・TMS導入支援・運用支援／人材育成コンサルティング

Qualif（クオリフ）サービスサイト：https://qualif.jp/

当プレスリリースに対するお問い合わせ先

担当：舘（やかた）

e-mail：info@quarq.co.jp

お問い合わせフォーム：https://qualif.jp/contact/