宿泊客の答えが決まった質問はAIが応対、人は特別なおもてなしを。AIコンシェルジュ「NIGIWAIアシスタント」実証実験パートナー募集

株式会社 HARMONIX

株式会社 HARMONIX（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三浦 正昌）は、宿泊施設の日常業務における対応コストの削減を目的とした実証実験を開始します。AIを活用した接客支援システム「NIGIWAIアシスタント」を無償で提供し、現場での導入・運用プロセスを共に検証するパートナー施設を、5施設限定で募集します。

「たった5分」の問い合わせが、月12万円の隠れた人件費に

- 「朝食は何時からですか？- 「Wi-Fiのパスワードを教えてください」- 「レイトチェックアウトはできますか？」

これらはお客様にとって切実な疑問であり、丁寧に答えるのは当然のことです。ただ、1回あたり5分のこうした対応が1日30件あるとすると、それだけで月に約12万円分のスタッフ稼働が生まれている計算になります。 （月給25万円のスタッフ換算）

自施設の状況に合わせた試算は、公式サイトのシミュレーターでご確認いただけます。

一件一件は短くても、積み重なると無視できないコストになる。これは多くの宿泊施設で見過ごされがちな"隠れた人件費"です。

さらに、深夜・早朝勤務のスタッフには深夜手当が加算されます。英語や中国語に対応できるスタッフは、語学力に応じた手当がつくか、基本給がそもそも高めに設定されているケースも少なくありません。こうした条件まで踏まえると、実際のコストは12万円の1.5倍以上に膨らんでいる可能性があります。

「誰が対応しても同じ答えになる質問」をAIに、人にしかできない接客を人に

お客様からの問い合わせ。 その答えのほとんどは、客室に置かれたガイドや施設のウェブサイトにすでに書かれています。スタッフなら誰が対応しても同じ答えになる質問です。それでも、電話が鳴るたびに手が止まります。

NIGIWAIアシスタントは、こうした「誰が対応しても同じ答えになる質問」をAIに任せ、スタッフが本来向き合うべき仕事、すなわちイレギュラーな相談、細やかな配慮、その施設にしかできない接客に時間を使える体制を作るために開発されました。

夜間については、さらに効果が顕著です。深夜に人手が薄くなる施設では、些細な問い合わせ一件がシフトの組み方に影響することもあります。一次対応を自動化できれば、夜間スタッフの負担を減らし、場合によってはシフト人員の見直しにもつながります。民泊やゲストハウスのように少人数で運営している施設では、夜中の対応から解放されることで、オーナー自身の働き方そのものが変わる可能性もあります。

「チャットシステム、見たことあるけど、結局使えない…」と思っていませんか？

ここまで読んで、「ホテルや旅館のチャットボットなら、もう見たことがある」と思った方も多いかもしれません。

しかし、そうした従来のシステムの多くは、自分が知りたいニッチな質問（例：「近くのコインランドリーはどこ？」「この後空いている居酒屋は？」など）が選択肢になく、結局フロントに電話することになります。「これって、本当に便利なんだっけ？」と感じた経験は珍しくないはずです。

従来のチャットシステムとNIGIWAIアシスタントのチャットの比較

また、導入を検討する運営側のハードルも決して低くありません。準備に数ヶ月、費用は毎月何万～何十万円。「興味はあるけれど、そこまで投資する余裕はない」と諦めてきた方も多いのではないでしょうか。

「NIGIWAIアシスタント」は、こうしたチャットシステムの「使いづらさ」と「導入のしにくさ」を、最新の生成AI技術でまるごと見直しました。

宿泊客・スタッフ・管理側の全員が頼れる「三方よし」のメリット

なぜ、NIGIWAIアシスタントはこれまでのチャットと違うのか？- 会話するだけで答えにたどり着ける： 従来の定型文の選択肢から選ぶ仕組みではなく、LINEのメッセージのように自由な文章で質問でき、AIがその文脈を汲み取って自然に回答します。- 最短1～2日でスピード導入： 面倒なQ&Aデータを自前で整備する必要はありません。既存の宿泊ガイド（PDFなど）やウェブサイトのURLをそのまま読み込ませるだけで学習が完了します。- 月額9,800円（税込）の完全定額： 施設の規模を問わない一律価格で、最初の90日間は無料でお試しいただけます。小規模な民泊から中規模ホテルまで、現実的に導入できる価格設定です。

「誰が対応しても同じ答えになる質問」をAIが引き受けることで、宿泊に関わるすべての人に具体的なメリットが生まれます。

1. 宿泊客（ゲスト）のメリット：待たせない、迷わせない- 「探す」手間からの解放： 宿泊ガイドの分厚いページをめくる必要はありません。客室、大浴場、駐車場などに設置されたQRコードをスマホで読み取るだけで起動。アプリ不要で、その場で知りたい答えがすぐ返ってきます。- 心理的ハードルの解消： フロントに電話するほどではない小さな疑問も気兼ねなく聞くことができ、順番待ちもありません。早朝・深夜でも即座に対応します。- 言葉の壁をゼロに： 外国人ゲストも言葉の壁を気にせず母国語で会話できます。AIが入力された言語を自動判別し、12か国語でネイティブレベルの対話を行います。- 安心の有人連携： AIがどうしても答えられない質問の場合でも「わかりません」で終わらず、施設が指定した電話番号やお問い合わせ先を自動で案内します。

対応言語：日本語、英語、簡体字中国語、繁體字中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語

実証実験の目的：宿泊業界のAI活用を、現場から証明する

2. 接客スタッフのメリット：目の前の「特別なおもてなし」に集中できる- 定型問い合わせの激減： 「誰が対応しても同じ答えになる」毎日の繰り返しの問い合わせが自動化され、手が止まる回数が劇的に減ります。- ピークタイムの負担軽減： チェックイン・チェックアウトなど、フロントに業務が集中する時間帯の混雑や応対負担が緩和されます。- 深夜・早朝シフトの労力削減： 人手が薄くなる時間帯の問い合わせをAIが一次対応するため、夜間スタッフの精神的・体力的負担が減ります。- 外国語スキルの依存を解消： 英語や中国語などの語学力に頼ることなく、インバウンドのお客様へのスムーズな案内が可能になります。3. 管理側のメリット：IT知識不要、手間なく導入・運用できる- 登録は既存マニュアルの丸投げでOK： ゼロからQ&Aを作る手間はなく、今ある資料を読み込ませるだけ。多言語対応もAIが自動処理するため、日本語の資料を用意すれば12か国語対応が完了します。- ハルシネーション（嘘）の防止： AIは登録された資料の情報にのみ基づいて回答する「RAG方式」を採用。一般的なAIのように、ネット上の不確かな情報を勝手に引用して間違った案内をするリスクを完全に防ぎます。- どこでも貼れるQRコード： 専用のQRコードはシステム内で簡単に生成可能。印刷して客室や館内のポスターに貼るだけで、その場がフロントに早変わりします。- 使えば使うほど賢くなる日報機能： AIが答えられなかった質問はダッシュボードにレポートされます。そこに回答を追記（追加学習）していくだけで、施設専属のアシスタントとして継続的に賢くなっていきます。

AIが質問に答える仕組み自体は、すでに珍しいものではありません。ただ、それぞれの施設のオペレーションにどう組み込み、現場にどのような効果をもたらすかは、実際の現場で試してみなければ分かりません。

今回の実証実験は、その「現場の声」をもとに、宿泊業界のAI活用の先行事例を作ることを目的としています。協力いただける5施設と6か月間伴走しながら、実際の導入フロー、スタッフの受け止め方、ゲストの反応を丁寧に記録します。

集まった知見をサービスに活かし、業界全体にとってのAI導入の参考になるモデルをともに築いていくこと。それが、この取り組みです。

実証実験の経過は、先行事例として業界に発信します

パートナー施設での取り組みの経過は、NIGIWAIアシスタントの公式ブログ（https://nigiwai-assistant.jp/blog/）にて発信します。

宿泊業界におけるAI活用の先行事例として、同じ課題を持つ施設の参考になる情報を届けることを目的としています。発信内容は施設と事前に確認し、実名・匿名は応相談で対応します。

実証実験パートナー募集要項

- 募集枠： 5施設- 対象規模： 民泊・民宿などの小規模施設から、100部屋程度までの中規模ホテル- 提供内容： 「NIGIWAIアシスタント」全機能の6か月間無償提供（初期設定の代行・伴走サポートを含む）こんな施設を探しています- 日常の問い合わせ対応やインバウンド対応に、具体的な課題を感じている- 月1回程度のオンラインでのフィードバックにご協力いただける- 弊社ブログでの事例発信（匿名・実名は応相談）にご同意いただける選考・導入の流れ- 2026年6月23日（火）：エントリー受付開始下記の専用Webフォームよりお申し込みください。- 順次実施：オンライン面談（約60分）エントリーいただいた施設様から順次日程を調整し、サービスのご紹介と現在の現場の課題についてヒアリングを行います。- 2026年7月24日（金）：エントリー締め切りこの日をもって公募の受付を締め切らせていただきます。- 2026年7月31日（金）：パートナー5施設を決定選考結果を各施設様へご連絡いたします。- 順次（時期は応相談）：初期設定・運用開始決定後、施設の状況やご都合に合わせてアカウント発行・初期設定を順次行い、実証実験をスタートします。応募フォーム

実証実験への参加をご希望の宿泊施設様は、以下の専用Webフォームより必要事項をご入力の上、エントリーをお願いいたします。

「まずは話を聞いてみたい」「自施設で導入できるか相談したい」という段階でのエントリーも歓迎しておりますので、どうぞ気軽にお申し込みください。

▼ 応募フォーム： https://nigiwai-assistant.jp/partner-entry.php

▼ サービス詳細ページ： https://nigiwai-assistant.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社HARMONIX 広報担当：長田（おさだ）

Email：contact@harmonix-it.co.jp

株式会社 HARMONIX

株式会社HARMONIXは、「テクノロジーで調和の未来を創造する」をミッションに掲げ、システム開発やAI活用支援、自社プロダクトの企画・運営を手がけるIT企業です。



企業ごとの課題や業務フローに合わせてテクノロジーを活用し、業務効率化やDX推進を支援しています。また、自社サービスの開発・運営にも取り組み、テクノロジーを通じてより快適なユーザー体験の実現を目指しています。



会社概要

会社名：株式会社HARMONIX

所在地：〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-17-12 イシモリテクニックス本社ビル 3F

代表者：代表取締役 三浦 正昌

URL： https://harmonix-it.co.jp