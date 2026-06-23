CONTACT Software、住友理工のクラウド PLM の導入事例をセミナーで紹介

CONTACT Software GmbH

CONTACT Software GmbH （本社：ドイツ・ブレーメン、以下 CONTACT） は、来たる 7月10日（金）に開催予定のセミナー「CONTACT Elements LIVE - Tokyo」にて、住友理工株式会社が設計 DX を実現したクラウド PLM の導入および活用事例についてご紹介します。さらに、今春に発表した Industrial AI プラットフォーム「Fourier AI」を国内で初めてライブで実際にご覧いただき、日本の製造業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の実現を支援するソリューションをご紹介します。

セミナー概要

◆タイトル：次世代製品開発と Industrial AI の体験

◆日時：2026年7月10日（金）14:00～17:00（受付開始 13:30）/ 懇親会 17:00～18:00

◆会場：東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス

東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア4階

◆対象：情報管理を基点に DX にお取り組みの方、PLM の導入検討にかかわる方

◆参加費：無料（事前登録制）

◆主な内容：

○ CONTACT Software とクラウドベース PLM ソリューションのご紹介

○ 住友理工株式会社での CONTACT Elements 活用事例

○ 次世代製品開発と Industrial AI の活用事例

○ 富士通株式会社より PLM ソリューションサービスのご紹介（仮）

○ CONTACT Software PLM 製品の展示・デモンストレーション

◆詳細・参加登録： https://eu1.hubs.ly/H0vYbv30

デジタル製品開発とAIをライブで体験

企業の競争力を左右する「デジタルトランスフォーメーション（DX）」の実現の基盤となるのが CONTACT Elements です。CONTACT Elements は、異なるシステム間の業務プロセスを、より一貫性高く、確実に、そしてスピーディに統合するプラットフォームです。さらに、Industrial AI プラットフォームの「Fourier AI」により、製品ライフサイクル全体にAIを組み込み、次世代のものづくりを支援します。

今回の CONTACT Elements LIVE - Tokyo では、「次世代製品開発と Industrial AI の体験」と題し、今年4月の Hannover Messe で一般公開したばかりの Fourier AI を日本国内で初めてデモンストレーションします。さらに、お客様事例として、CONTACT Elements をスムーズに導入し、効果的にご利用いただいている住友理工株式会社様の事例をご紹介いたします。ぜひご来場いただき、未来の製品開発をご体感ください。

ひとつの基盤で、経営から現場まで

CONTACT Elements は、グローバルの革新的な製造企業に 35年以上にわたり選ばれてきた、信頼と実績のある PLM プラットフォームです。スピード、持続可能性、拡張性を兼ね備え、オンプレミスでもクラウドでも柔軟に対応可能。従来のつぎはぎのシステムや老朽化したレガシープラットフォームに代わる、未来志向の構成可能なソリューションを提供します。さらに、CONTACT Elements は堅牢かつオープンに設計され、既存システムとの連携や拡張も容易です。実用的なデジタルスレッドの構築に不可欠な基盤として、企業全体の情報連携を支援します。

CONTACT Software について

CONTACT Software は、デジタルトランスフォーメーション（DX）先進国のドイツで約35年前に創業したものづくりのデータ・情報管理（PLM）ソリューションの専業メーカーです。製品開発プロセスおよびデジタル トランスフォーメーション分野におけるオープンスタンダードソフトウェアのリーディングベンダーであり、オープンソースのパイオニアです。CONTACT Software は、プロジェクト管理、業務プロセスの確実な実行、仮想製品モデルおよびデジタルツインを活用したグローバルな協業を支援するソリューションを提供しています。

CONTACT Software のソリューションは、日本における販売サポートの実績がある株式会社グローバルブレインスクエア、富士通株式会社、およびボッシュグローバルソフトウェアテクノロジーズ株式会社の各社よりご購入いただけます。

公式ウェブサイト https://www.contact-software.com/en/