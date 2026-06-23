クリエイター向けギフトプラットフォーム「Gipt（ジプト）」、公式アプリ【iOS版／Android版】をリリース

株式会社Gipt

株式会社Gipt（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：沼山 祐斗、以下、当社）は、当社が運営するクリエイター向けギフトプラットフォーム「Gipt（ジプト）」の公式アプリについて、iOS版を2026年6月15日、Android版を6月22日より提供開始しました。

これまでGiptはWeb版を中心にサービスを提供してまいりましたが、このたびの公式アプリの提供により、クリエイターとファンの双方が、より手軽に・日常的にGiptをご利用いただける環境を整えました。

Gipt（ジプト）とは

クリエイター向けギフトプラットフォーム「Gipt（ジプト）」は、クリエイターがウィッシュリストを作成し、ファンがその商品代金を決済することで、クリエイターに安全にプレゼントを贈ることができるサービスです。

ウィッシュリストには、総合ECサイトに限らず、ブランド・メーカー公式サイト等を含む幅広いECの商品を登録でき、（※一部サイトを除く）またファンは商品代金を一括で負担するだけでなく、複数人で少額ずつ支援して購入することも可能です。

サービス開始から約2年半で登録ユーザー数は8万人を超え、累計プレゼント件数は5万件を超えています。

中にはフォロワー100万人を超える著名なクリエイターの利用もあり、活動初期の個人勢からトップ層まで、幅広い層にご好評いただいております。

アプリ版の主な特長

ホーム画面を新設し、ギフトとの出会いを後押し

アプリ版で新たに設けたホーム画面では、フォロー中のクリエイターや閲覧履歴をもとにした「おすすめのギフト」、急上昇中・記念日が近いクリエイターを紹介する「おすすめクリエイター」などを表示します。

プッシュ通知に対応

アプリ化により、支援の受け取りや各種お知らせをプッシュ通知でリアルタイムに受け取れるようになりました。

クリエイター検索の絞り込みを強化

クリエイターの属性（VTuber・コスプレイヤーなど）による絞り込みに対応しました。

マイページ（ウィッシュリスト画面）を刷新

デザインを一新するとともに、記念日の設定機能を追加。ステータスタブを2つに整理し、より見やすくしました。

アプリリリース記念キャンペーン

公式アプリのリリースを記念し、「手数料無料キャンペーン」および大型ビンゴイベント「#Giptフェス」を実施しています。詳細・最新情報は、Gipt公式X(https://x.com/Gipt_official)（@Gipt_official）をご覧ください。

今後の展開

当社は今後も機能拡充を進め、クリエイター紹介記事などの記事機能や、提携ECサイトの商品をアプリ内から直接ウィッシュリストに追加できる「ストア機能」、Gipt内で決済が完結する仕組みなどを、順次追加してまいります。クリエイターとファンが安心してつながり続けられるプラットフォームを目指し、サービス品質の向上に取り組んでまいります。

アプリのダウンロード

App Store：こちら(https://apps.apple.com/jp/app/gipt-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%A7%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/id6774152346)から

Google Play：こちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gipt.mobileapp&pcampaignid=web_share)から

Giptの登録（Web版）：こちら(https://gi-pt.com/home)から

運営会社概要

会社名：株式会社Gipt

所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル 2F

代表取締役：沼山 祐斗

設立年月日：2023年6月20日

本リリースに関するお問い合わせ先

メールアドレス：info@gi-pt.com