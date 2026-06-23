【OWEN導入時のデジタル化・AI導入補助金2026、第1次公募採択率93％】医療現場の「受付・会計業務の課題」を解決するセミセルフレジOWEN

株式会社シスポ

株式会社シスポ（京都府京都市、取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士）の提供する、医療機関向けセミセルフレジ「OWEN（オーエン）」の導入にあたり、「デジタル化・AI導入補助金2026」の第1次公募で申請された医療機関様の93%が採択されたことをお知らせいたします。

■なぜ採択率が高いのか？プロと連携した「申請サポート体制」

当社が高い採択率を実現できた理由は、専門の提携企業と連携した「サポート体制」です。複雑な申請準備も、ポイントを押さえた的確なアドバイスで丁寧にバックアップ。申請から導入・運用までをトータルサポートいたします。

■現場の課題を解決する「OWEN」。補助金で導入されたクリニック様の声

初期費用を抑えて導入いただける「OWEN」は、「毎日のレジ締めによる残業」や「現金の違算ストレス」といった現場のリアルな課題を解決するセミセルフレジです。

補助金を活用された医療機関様からは、「日々の業務負担が劇的に減っただけでなく、補助金申請での丁寧なサポートにも驚いた」とのお声をいただいております。

■「個別相談会・デモ」を実施中

「うちのクリニックでも補助金は使える？」「実質いくらで導入できる？」といった疑問に専門スタッフがお答えする、個別相談会およびオンラインデモを受け付けております。

＜こんな医療機関様におすすめです＞

・毎日のレジ締め残業をなくしたい

・補助金を活用して、できるだけコストを抑えて導入したい

・複雑な補助金の申請手続きが不安

まずは「少し話を聞いてみたい」「実機を見てみたい」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。

▼セミセルフレジ『OWEN』へのお問い合わせ・資料請求

・電話：075-600-2828

・資料「よく分かるセミセルフレジOWEN(https://owen-syspo.com/dl_01/)」をダウンロードする

・「補助金・助成金専用(https://lp.owen-syspo.com/grant)」ページから、詳しい情報を確認する

＜セミセルフレジ『OWEN』について＞

患者様の会計をスムーズにし、医療機関様、動物病院様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。

・公式サイト：https://owen-syspo.com/

＜シスポについて＞

・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F

・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士

・設立：2015年10月1日

・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など

・企業サイト：https://sys-po.co.jp/