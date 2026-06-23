AIを活用した音楽権利情報検索 MIPPIA（ミピア）日本語版を正式リリース

MIPPIA Co., Ltd.

韓国でグローバルサービスを展開する株式会社MIPPIA（ミピア）は、AIを活用した音楽著作権管理により、客観的かつ信頼性の高い音楽権利情報を提供する音楽著作権管理プラットフォーム「MIPPIA（ミピア）」の日本語版サービスを正式リリースし、日本市場での事業展開を本格的に開始することを発表いたします。

今回の日本市場向けリリースでは、以下の2つのサービスを日本語版として提供します。

楽曲類似性分析・音楽IP管理サービス「MIPPIA」

AI生成楽曲判定・著作権検証サービス「MUCHECK（ミューチェック）」

MIPPIAサービスは、AI技術を活用して音楽著作権保護および音楽IP（知的財産）管理を支援するプラットフォームです。AI生成楽曲判定、楽曲類似性分析、歌詞類似度分析、著作権モニタリングなどの機能を提供し、楽曲がAIによって生成された可能性の判定や既存楽曲との類似性検証を行います。これにより、音楽配信事業者、レコード会社、音楽出版社、著作権管理団体、クリエイターなどが、生成AI時代における著作権リスク管理と音楽IP保護を効率的に行える環境を提供します。

今回の日本語版リリースは、生成AIの普及に伴い世界的に高まる音楽著作権管理ニーズに対応するための取り組みです。日本のユーザーは、MIPPIAの各種サービスを日本語環境で利用できるようになり、音楽著作権保護および音楽IP管理業務をより効率的に行うことが可能になります。

MIPPIAサービス

楽曲類似性分析・音楽IP管理プラットフォーム

MIPPIAは、生成AI時代に求められる新しい音楽著作権管理を支援するサービスです。

音源ファイルをアップロードするだけで、

AI生成楽曲判定

楽曲・歌詞の類似性分析

リアルタイム著作権モニタリング

権利管理業務の効率化

を行うことができます。

独自開発のAI分析技術により、「作曲」「作詞」「編曲」「ボーカル」「利用されたAIモデル」など複数の要素を総合的に分析し、AIによる生成可能性を判定します。

また、API連携にも対応しており、

・ 音楽配信サービス

・ 音源流通事業者

・ レコード会社

・ 音楽出版社

・ 著作権管理団体

などの既存システムへ組み込むことが可能です。

生成AIによる楽曲制作が急速に拡大する中、MIPPIAはAI時代の音楽IP管理基盤として活用できます。

サービスサイト https://mippia.com/ja

MUCHECKサービス

AI生成楽曲判定・著作権検証サービス

MUCHECKは、音楽配信事業者、レコード会社、著作権管理団体などを対象とした法人向け（BtoB）ソリューションであり、生成AI時代に高まる音楽著作権検証ニーズに対応します。

特に、AI生成楽曲であるかどうかを事前に確認することが難しいことや、リミックス、サンプリング、編曲などによって変化した類似楽曲を従来の手法では十分に検出できないことが、音楽業界における新たな課題として指摘されています。

MUCHECKは、こうした環境変化に対応するため、AI生成楽曲判定をワンストップで提供する統合型の音楽著作権検証プラットフォームとして開発されました。

MUCHECKのAI生成楽曲判定機能は、音源ファイルを登録するだけで、「作曲」「作詞」「編曲」「ボーカル」「利用されたAI生成モデル」の5つの要素を総合的に分析し、AIによって生成された可能性を判定します。

独自開発のAI分析技術を採用しており、単純な波形比較ではなく、楽曲の構造や特徴を多面的に分析します。また、API連携にも対応しているため、音楽配信プラットフォームや音源流通事業者の審査プロセスへ組み込み、自動審査体制を構築することも可能です。これにより、大量の音源を取り扱う配信サービスや流通事業者においても効率的に活用できるよう設計されています。

サービスサイト https://mucheck.app/ja

AI時代に求められる新たな著作権管理

近年、生成AIを活用した楽曲制作が急速に拡大する中、音楽業界ではAI利用作品の権利管理に対する関心が高まっています。

日本音楽著作権協会（JASRAC）は2026年6月に公開した「AI利用作品に関する方針」において、人間の創作的寄与が認められるAI利用作品を管理対象とする一方、人間の創作的寄与が認められないAI自律生成作品については著作物に該当しないため管理対象外とする考え方を示しました。

このような環境変化により、

ž AI生成楽曲かどうかの判定

ž 人間による創作的関与の確認

ž 著作権リスクの事前検証

ž 音楽IPの適切な管理

が、音楽業界における新たな課題となっています。

MIPPIAおよびMUCHECKは、こうした課題に対応するために開発されたAIベースの音楽著作権管理ソリューションです。

AI生成楽曲判定と楽曲類似性分析を通じて、音楽配信事業者、レコード会社、音楽出版社、著作権管理団体などが、AI時代に適した音楽IP管理体制を構築できるよう支援します。

日本市場への取り組み

日本は米国に次ぐ世界有数の音楽市場であり、著作権保護とライセンス管理の仕組みが高度に発達しています。また近年では、生成AIを活用した音楽制作の拡大に伴い、AI生成楽曲の管理や著作権検証に対する関心が急速に高まっています。

MIPPIAは、日本市場をAI時代の音楽著作権管理プラットフォームにおける重要市場と位置付けています。

MIPPIの想い

「生成AI時代には新しい音楽著作権管理の仕組みが必要になります。MIPPIAは単なる検査サービスではなく、音楽IPを保護・管理するためのプラットフォームとして進化しています。日本の音楽業界とともに、AI時代にふさわしい著作権管理の新しいエコシステム構築に取り組んでまいります。」

またMIPPIAでは、日本国内の著作権管理団体、音楽出版社、レコード会社、音楽配信事業者、AI関連企業との協業を推進しており、音楽著作権管理事業を共に発展させるパートナー企業を募集しています。

MIPPIAについて

MIPPIAは、AI技術を活用した音楽著作権管理プラットフォームです。

音楽のメロディ、ハーモニー、リズム、楽曲構造などをAIで分析し、

・ AI生成楽曲判定

・ 楽曲類似性分析

・ 歌詞類似度分析

・ モニタリング

・ 音楽IP管理

を提供しています。

私達は、生成AI時代における音楽著作権保護と音楽IP管理の新しい基盤づくりを目指しています。

【MIPPIA】

https://mippia.com/ja

【MUCHECK】

https://mucheck.app/ja

【お問い合わせ先】

MIPPIA Japan Business Team

株式会社 スタッドプラン MIPPIA事業部

info@stadplan.co.jp