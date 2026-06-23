AI会計ソフトKOZOTAI、6月19日より正式リリース

株式会社Kozotai

株式会社Kozotai（本社：東京都千代田区、代表取締役：増田拓海）は、5月にベータリリースしていたAIネイティブ会計ソフトKOZOTAIを、2026年6月19日に正式リリースしたことをお知らせいたします。

詳細を見る :https://kozotai.com

■ サービス概要

KOZOTAIは、「出来事を伝えるだけで、AIが正確な会計帳簿を作り続ける」をコンセプトとした、経営者・中小企業向けのAIネイティブ会計ソフトです。領収書・請求書などの証憑をドラッグ＆ドロップするか、「電車代500円使った」のように自然言語で入力するだけで、AIが仕訳から決算書作成まで一貫して処理します。

「中小企業の会計に関する指針」に基づいた一貫した仕訳生成、AIと人間によるダブルチェック機能、電子帳簿保存法に対応したファイルボックス、メール・API経由での仕訳依頼など、中小企業の実務に即した機能を網羅しています。iOSおよびAndroidアプリにも対応しており、場所を選ばず会計処理が可能です。

■ 料金プラン

基本料金：月額11,000円（税込）

シート料金：月額2,200円（税込）

・ 事業が大きくなるまで無料（前会計年度の仕訳数が1,000件以内の場合、翌期も無料）

・ AI機能を利用しないユーザーはシート料金不要

・ 利用初年度は一律無料（クレジットカード登録不要）

■ 主な機能

・ 自然言語・ファイルによるAI自動仕訳作成

・ 「中小企業の会計に関する指針」準拠の一貫した会計処理

・ 電子帳簿保存法対応のファイルボックス・帳簿管理

・ 決算書の自動作成（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書）

・ メール・API経由での仕訳依頼（外部システム連携）

・ iOS・Androidアプリ対応

■ 会社概要

会社名：株式会社Kozotai

代表者：代表取締役 増田拓海

所在地：東京都千代田区麹町3丁目5番地4 麹町インテリジェントビルB-1

事業内容：会計・ファイナンス領域におけるソフトウェアの研究・開発・提供

コーポレートサイト：https://corp.kozotai.com