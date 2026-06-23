HARUMI FLAG　優れた不動産開発・都市開発プロジェクトを表彰する国際的なアワード「2026 ULI Asia Pacific Awards for Excellence」を受賞

三井不動産株式会社

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業(以下、本事業)の特定建築者11社は、都内最大級の複合開発となるHARUMI FLAGにおいて、不動産開発の分野における伝統と権威ある賞のひとつである「ULI Asia Pacific Awards for Excellence」を受賞したことをお知らせします。同賞は、1979年から続く「ULI Global Awards for Excellence」の地域版として2019年に創設されました。デザインや建築の美しさだけではなく、環境への持続可能性、地域社会への貢献度等開発プロセス全体が総合的に評価されるものです。2026年5月26日に上海で開催されたULI Asia Pacific Summit内で表彰式が執り行われ、HARUMI FLAGを含む14のプロジェクトに対して賞状が授与されました。

HARUMI FLAGの評価ポイントは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村を約12,000人が暮らす持続可能なウォーターフロントの都市として転換した点です。住宅、共用施設、緑豊かな空間と低炭素システムを一体的に整備する長期的な視点に立った街づくりを体現しており、大会後のレガシーとしてレジリエントな地域社会を実現するとともに、官民連携による大規模都市再生の先進的な指標を示したとされています。

表彰式の様子表彰状

ULI（Urban Land Institute）について

ULIは、不動産・土地利用の専門家からなる、世界で最も歴史が長く最大規模の分野横断的ネットワーク。世界中のコミュニティに変革をもたらす構築環境の未来を形成することを使命としています。1936年に設立され、現在では官民問わず土地利用と不動産開発の各分野から45,000名以上が会員として所属しています。アジア太平洋地域では、オーストラリア（ブリズベン、メルボルン、シドニー）、中国本土（北京、上海、大湾区）、香港、日本、韓国、フィリピン、シンガポールに活動拠点を広げ、会員数は2,600名を超えます。

HARUMI FLAGとは

＜東京2020オリンピック・パラリンピック選手村として活用後、新築住宅・商業施設として完成＞

東京都施行による晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業における特定建築者11社により、開発区域のタウンネームを「HARUMI FLAG」として開発が進められました。約13haの広大な土地に、5,632戸の分譲住宅・賃貸住宅と商業施設の計24棟が整備されています。加えて、保育施設・介護住宅・シェアハウスなどの開設により、多様なライフスタイルを受け入れる街づくりを行いました。分譲住宅は全住戸引渡しを終え、街に賑わいが生まれています。選手村のレガシーを継承し、官民連携のもと、街区と道路・公園などを一体的に整備して美しい街並みを実現した、これからの都市生活のフラッグシップとなる街。それが「HARUMI FLAG」です。

空撮写真 ＜2025年6月撮影＞

「HARUMI FLAG」全体開発概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1080_1_2ca799d09e272b567f355c235aaa8c28.jpg?v=202606230651 ]

「HARUMI FLAG」各街区開発概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1080_2_e593f0789eb63eeeb909735f0d5b8438.jpg?v=202606230651 ]