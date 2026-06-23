ナチュラルな健康と美を追求するパーソナルジム「eF-foria」が天然由来のスキンケア美容水を無料配布！

■ご来店プレゼントキャンペーン

株式会社ワークス企画

今年7月にジム事業開始から４周年を迎える「eF-foria」は、創立以来、過度な食事制限やサプリメント、プロテインに頼ることなく、お客様一人一人に合った適切なトレーニングによって、ナチュラルな健康と美をご提案し続けてきました。

そしてこの度、皆様のご愛顧に感謝し、霧島の天然水と植物由来の美容成分を融合したスキンケア美容水６oku immersive（限定200個）をご来店の方に無料で差し上げるキャンペーンを実施します。

【６oku immersive】

https://6oku.com(https://6oku.com/)

６oku immersiveは、日本初の革新的な技術により、八重桜、サボテンなど6種類の植物から有効成分を抽出。さらに霧島神宮の敷地内地下144メートルから採水された中硬水を配合した美容水。

目的別に肌のトラブルを改善しながら、ナチュラルに艶めく輝きへとあなたの肌を導きます。



決して無理をせず、日々の生活の中から健康に、美しくなることを目指すー「eF-foria」独自の健康哲学に基づいたパーソナルトレーニングと併せてお使い頂ければ、私たちの目指すナチュラルな健康と美を、肌レベルでも実感して頂くことが出来ると思います。

さらに「eF-foria」は全店に高級ハンドソープ“ユイル・ドゥ・サヴォン リケン・デコス”を設置。



そして「eF-foria」では、全店で使用するハンドソープ一つにもこだわることにより、より私たちの健康哲学を身近に感じて頂こうと、フランス製の高級ハンドソープ“ユイル・ドゥ・サヴォン リケン・デコス”を各店舗に常設することにいたしました。



こちらのハンドソープは、パリのサン＝ジェルマン＝デ＝プレに本社を置くオフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー製。

同社は防腐剤のパラペンや、グリセリン、アルコールなどを含まない独自の製法で知られる総合美容薬局です。



柔らかな泡立ちで肌を優しく洗い上げながら、ガルバナム、苔、バチュリなどのグリーンな香りが立ち上がるハンドソープで、トレーニング前後のリラックスした時間をご提供いたします。



一時的な減量や過度なダイエットにこだわるのではなく、長く持続できるナチュラルな健康と美を追求する。

「eF-foria」はこれからも、さまざまなアイデアを取り入れながら、皆様と共に健やかな社会作りに貢献していきたいと考えています。

■さらに「eF-foria」は全店に高級ハンドソープ“ユイル・ドゥ・サヴォン リケン・デコス”を設置。

そして「eF-foria」では、全店で使用するハンドソープ一つにもこだわることにより、より私たちの健康哲学を身近に感じて頂こうと、フランス製の高級ハンドソープ“ユイル・ドゥ・サヴォン リケン・デコス”を各店舗に常設することにいたしました。



こちらのハンドソープは、パリのサン＝ジェルマン＝デ＝プレに本社を置くオフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー製。

同社は防腐剤のパラペンや、グリセリン、アルコールなどを含まない独自の製法で知られる総合美容薬局です。



柔らかな泡立ちで肌を優しく洗い上げながら、ガルバナム、苔、バチュリなどのグリーンな香りが立ち上がるハンドソープで、トレーニング前後のリラックスした時間をご提供いたします。



一時的な減量や過度なダイエットにこだわるのではなく、長く持続できるナチュラルな健康と美を追求する。

「eF-foria」はこれからも、さまざまなアイデアを取り入れながら、皆様と共に健やかな社会作りに貢献していきたいと考えています。

■会社概要/お問合せ先

【会社概要】

会社名：株式会社ワークス企画

所在地：〒145-0066 東京都大田区南雪谷2丁目11-25 高山ビルB-302

代表者：代表取締役 村山達哉

事業内容：パーソナルトレーニングスタジオ運営、健康コンサルティング事業

【お問合せ先】

株式会社ワークス企画 広報担当：竹谷

TEL：090-1874-0071

Mail：asuka4871@gmail.com

公式サイト：https://www.ef-foria.jp