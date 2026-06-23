野菜フルーツ好きな子集まれ！おいしいがぎゅっと詰まった「縁日」を道の駅とよはしで開催

豊橋市

豊橋や田原産の野菜やフルーツを触ったり食べたり、クイズやゲームを通して学んだり。子どもたちが“食”と“農”に触れ、豊橋と田原の農業に親しんでもらう食農教育イベント「おいしいこども縁日」が、令和８年７月４日（土）、５日（日）に道の駅とよはしで開催されます。

当日は、青果販売やクイズラリー、うずらヒナのふれあい体験、スイカ割り、スムージーづくり体験など、おいしくも楽しい企画が盛りだくさん！豊橋・田原にゆかりのあるキッチンカーも集合してお腹も満たされるイベントです。

夏の休日に家族で参加したい「おいしいこども縁日」のオススメコーナーを紹介します。

見る方もやる方も盛り上がる！夏の風物詩・スイカ割り大会

７月４日（土）５日（日）12時から開催されるスイカ割り大会。参加希望者の中からじゃんけんで選ばれた人が スイカ割りにチャレンジできます。

子どもたちが真剣な表情でスイカに挑む姿に声援を送った後は、割れたスイカのふるまいも。豊橋・田原産のみずみずしく甘いスイカは格別です。

菊の花が動物に変身！キャラマム体験

「おいしいこども縁日」では初めて開催されるこのワークショップは、丸っこい形が可愛らしい花「マム」に耳や目のパーツを付けて、自分だけのオリジナルキャラクターを作るというもの。持ち帰って飾ったり、プレゼントにしても楽しめます。

キャラマム

貴重な癒しの時間！うずらのヒナふれあい体験

うずらの卵を食べたことはあっても、うずらのヒナを触った経験がある方は少ないのではないでしょうか。この体験ブースでは、かわいいうずらのひなたちを手に乗せたり触れたり、貴重な癒しの時間が楽しめます。親子でほほえましい記念写真も撮れる、今年も大人気の特別な体験をぜひ。

収穫体験や野菜を使ったワークショップも

ウズラのヒナのふれあい体験

豊橋が一大産地の大葉つみ体験、野菜の重さあてゲーム、野菜釣り、スムージー作り体験など、食べるだけではない、様々な野菜やフルーツにまつわる体験が盛りだくさん！ここでしかできない貴重な1日を、道の駅とよはしで過ごしてみてはいかがでしょうか。

＜開催概要＞

日時 令和８年7月４日（土）、5日（日）10:00～14:00

場所 道の駅とよはし（豊橋市東七根町字一の沢113-2）

問合せ 株式会社道の駅とよはし（TEL0532-21-3500、FAX0532-21-4555）

主催 豊橋田原広域農業推進会議

HP https://www.city.toyohashi.lg.jp/65097.htm

全国トップクラスの農業王国

２０２４年の市町村別農業産出額（推計）は豊橋市が全国１５位、田原市は２位と、全国有数の農業エリアであるこの地域では、温暖な気候をいかして多彩な野菜、果物、花などが栽培されています。

大葉、キャベツ、トマト、米、柿などのさまざまな農作物や、豚、ウズラなどの畜産も盛んに行われています。

「豊橋田原広域農業推進会議」とは

豊橋田原地域における農業・農村のIT 化を推進し、農産物輸出や食農教育など、時代のニーズに対応した農業分野における先進的な取り組みと、農業の活性化を図ることを目的として、豊橋市、田原市、豊橋農業協同組合、愛知みなみ農業協同組合により構成する団体です。