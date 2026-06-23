＼特別な旅行プランを発売します／ 博多-新大阪間 往路新幹線の1両を貸切 往路新幹線車内で奈良大和四寺巡礼寺院による特別法要 僧侶の案内で紡ぐ 奈良大和四寺巡礼の旅
西日本旅客鉄道株式会社
１．商品概要
２．発売箇所・発売日
長谷寺・室生寺・岡寺・安倍文殊院の四カ寺とJR西日本は、博多発の新幹線の１両を貸し切って奈良へ向かう、特別な旅行プランを発売いたします。
本ツアーは、新幹線車内において僧侶による法話・法要を体験できるこれまでにない企画です。奈良県で４つ目の世界遺産登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」の構成資産とあわせて、ぜひこの機会に悠久の歴史と祈りの文化をご体感ください。
１．商品概要
（１）出発日 2026年9月17日（木）1泊2日
（２）販売価格 69,800～85,800円（おとなおひとり様／普通車指定席利用）
（３）ツアー内容 ※詳細は別紙をご参照ください
発着：博多駅 ⇔ 新大阪駅（往路新幹線1両を貸切・復路 新幹線普通車指定席）
行程：1日目：安倍文殊院、室生寺 2日目：岡寺、長谷寺、キトラ古墳 ほか
２．発売箇所・発売日
tabiwa by WESTER、今行きたい旅おとなび 九州版
※6月25日11時～発売予定 URL：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/
３．四カ寺について
いずれも１２００年以上の歴史を誇る、長谷寺・室生寺・岡寺・安倍文殊院で結成された奈良大和四寺巡礼。初瀬朝倉・磐余・飛鳥・藤原京へと移りゆく幾代もの都が点在した奈良中央部に位置する、古来より国中とも呼ばれる土地にあります。
・奈良大和四寺巡礼について詳しくはhttps://www.nara-yamato.com/