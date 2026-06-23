【家事分担どうしてますか？】性別にかかわりなく、すべての人があらゆる場面で個性と能力を発揮できる社会の実現に向けて…愛知県豊橋市でキャンペーンを実施

豊橋市

毎年6月23日（火）から29日（月）は「男女共同参画週間」です。これは、平成11年6月23日に「男女共同参画社会基本法」が公布・施行されたことにちなみ、期間中は全国各地で様々な取り組みが行われています。

愛知県豊橋市でも、男女共同参画社会基本法の目的や考え方について理解を深めてもらうために、キャンペーンを行います。

男女共同参画社会って？

男女共同参画社会とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会のことです。

このような社会の実現を阻む要因には、社会の仕組みなどが男性優位であることや、「男は仕事、女は家庭」といったような性別の役割やイメージへの思い込み（アンコンシャス・バイアス）があります。

令和７年度に豊橋市が実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」という考え方に否定的な回答をした市民が初めて６割を超えるなど、市民の固定的性別役割分担意識の解消は着実に進んでいるものの、依然としてその意識は残っていることがわかりました。

また、性の多様性について理解を深め、性的マイノリティへの必要な支援や環境整備も行うことも、男女共同参画社会の実現に必要なことです。

身近なところでアンコンシャス・バイアスを考えてみよう。我が家の家事分担はどうなってる？

アンコンシャス・バイアスとは、男女の役割や行動について、無意識に固定的なイメージを持つことや、差別的な扱いをしてしまうことです。アンコンシャス・バイアスの影響が、男女間の雇用機会・賃金の格差や、生きづらさに繋がってしまうことがあります。

性の区別は、能力の差に直結しているわけではありません。「男子は理数系、女子は文系が得意」「男は外へ出て仕事をするもの、女は家で家事や育児をするもの」といった思い込みや偏見は、ジェンダーギャップ（男女の不平等）を生み、個人の能力や可能性を制限してしまうだけでなく、この表現を聞いた子どもの中にもイメージを植え付けてしまう恐れがあります。また、それ以外の性を持つ人の差別や偏見を強めてしまう恐れもあります。

身近なところでアンコンシャス・バイアスが発生していないか、ぜひ考えてみてください。

男女共同参画週間（6月23日～29日）に合わせ、啓発活動を行います

メッセージを貼付したウェットタオルの配布

6月25日（木）夕方17時30分～18時00分頃まで、豊橋女性団体連絡会・豊橋商工会議所女性会と協力して、豊橋駅東口駅前広場（ペデストリアンデッキ）周辺で「「男らしさ」「女らしさ」に縛られていませんか」「職場や地域で男女格差はありませんか」などの啓発メッセージを貼付したウェットタオルを配布します。

パネル展示

豊橋市役所東館1階の市民ギャラリーでは、6月23日（火）から29日（月）まで男女共同参画に関するパネル展示を行います。閉庁日は除きます。

図書館展示

豊橋市中央図書館では6月23日（火）から、男女共同参画に関連する図書などを集め、館内で展示します。展示図書は、一部資料を除いて貸し出しもしています。展示は7月7日（火）まで。休館日は除きます。

男女共同参画社会の実現に向けて―豊橋市の取り組み―

豊橋市では、男女共同参画社会の実現や、市民の皆さんに男女共同参画の意識を持ってもらうために、様々な取り組みを行っています。ここでは、その一部を紹介します。

キャリアアップ応援補助金

再就職を目指す女性、正規職員へのステップアップを目指す女性を対象に、就職に結びつく国家資格や公的資格取得にかかる費用を補助します。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/42281.htm

「なんとなく理系」のアナタも大歓迎！理系女子のススメ

市内在住・在学の女子中学生・高校生を対象に、市内企業の職場を見学したり、分析体験や女性技術者との交流をすることにより、理系分野の職業の魅力を学ぶセミナーを開催しています。各事業所における体験内容は、HP内のチラシをご参照ください。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/54537.htm