長距離でも安定した伝送を実現！4K60Hz対応の光ファイバーHDMIケーブル3製品、6月下旬発売

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、 長距離でも安定した伝送を実現できる「光ファイバーHDMIケーブル」3製品を6月下旬より出荷開始いたします。

製品名：光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応（10m）

製品型番：RS-HDAOC4K60-10M

標準価格：12,980円(税込)、11,800円(税抜)

JANコード：4949090401501

出荷予定日：2026年6月下旬

製品名：光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応（20m）

製品型番：RS-HDAOC4K60-20M

標準価格：14,520円(税込)、13,200円(税抜)

JANコード：4949090401518

出荷予定日：2026年6月下旬

製品名：光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応（30m）

製品型番：RS-HDAOC4K60-30M

標準価格：17,380円(税込)、15,800円(税抜)

JANコード：4949090401525

出荷予定日：2026年6月下旬

→ RS-HDAOC4K60-xMシリーズ 製品情報(https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/cable/cable4k/rshdaoc4k60/)

長距離でも4K映像を安定伝送

本製品は、長距離伝送が可能な光ファイバーHDMIケーブルです。

電磁ノイズの影響を受けにくい光伝送により、映像の乱れや途切れを抑え、安定した伝送を実現。4K60Hzに対応しており、大型モニターやサイネージにも活用することができます。

※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。

接続先が分かりやすい印字コネクタ

本製品のコネクタには、接続先を分かりやすく印字。配線ミスを減らし、現場でもスムーズに導入できます。

※コネクタの接続方向を間違えると、映像表示されません。

会議室やサイネージ、ホームシアターの長距離配線に

機器同士が離れていても、4K映像の安定した伝送が可能。会議室やサイネージ、イベント、ホームシアターなどの長距離配線に最適です。

HDCPで保護されたコンテンツも再生可能

本製品は、デジタル著作権保護技術「HDCP2.2」に対応。HDCPによって保護されたBlu-ray、DVDなどのコンテンツがそのまま表示できます。

鮮やかでリアルな映像が楽しめるHDR10/HDR10+に対応

本製品は、映像の明暗差をより美しく表現できる「HDR」をサポートしています。

4Kブルーレイで用いられる「HDR10/HDR10+」をはじめ、テレビ放送に適した「HLG」など、各種HDR規格に対応。鮮やかでリアルな映像をそのまま出力することができます。

※写真はイメージ。写真はHDR効果のイメージを分かり易く表現できるよう加工したものです。

ARC対応で、テレビを大迫力のサウンドに

本製品は「ARC（オーディオリターンチャンネル）」機能に対応。 テレビ音声を外部オーディオ機器で再生し、大迫力のサウンドを楽しむことができます。

※ARC対応ポートに接続してください。

使用上のご注意

強い衝撃や無理な曲げ、引っ張り、ねじれを加えると断線する場合があります。

※詳細は製品同梱マニュアルをご確認ください。

製品特徴

- 長距離でも4K映像を安定伝送- 接続先が分かりやすい印字コネクタ- 会議室やサイネージ、ホームシアターの長距離配線に- HDCPで保護されたコンテンツも再生可能- 鮮やかでリアルな映像が楽しめるHDR10/HDR10+に対応- ARC対応で、テレビを大迫力のサウンドに

関連 URL

RS-HDAOC4K60-xMシリーズ 製品情報

https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/cable/cable4k/rshdaoc4k60/

・RS-HDAOC4K60-10M（10mモデル）

ラトックプレミア楽天市場店（10mモデル）

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdaoc4k60-10m/

ラトックプレミアAmazon店（10mモデル）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H69P947Q/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店（10mモデル）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-hdaoc4k60-10m.html

・RS-HDAOC4K60-20M（20mモデル）

ラトックプレミア楽天市場店（20mモデル）

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdaoc4k60-20m/

ラトックプレミアAmazon店（20mモデル）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H69HBW8G/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店（20mモデル）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-hdaoc4k60-20m.html

・RS-HDAOC4K60-30M（30mモデル）

ラトックプレミア楽天市場店（30mモデル）

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-hdaoc4k60-30m/

ラトックプレミアAmazon店（30mモデル）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H69VSVWR/?m=A28H64YIGQKMKA

ラトックプレミアYahoo!店（30mモデル）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-hdaoc4k60-30m.html

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