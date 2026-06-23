【株式会社if】法人向け「生成AI研修 実務応用コース１.」提供開始｜業務フロー全体の半自動化と“組織で回る仕組み”を学ぶ応用研修、人材開発支援助成金で最大75%助成

株式会社if

株式会社if（東京都中野区）は2026年6月19日、「Tech Mentor 法人研修」の新コースとして、法人向け「生成AI研修 実務応用コース１.」の提供を開始しました。本コースは、基礎・実践講座の修了者を対象に、生成AIによる個人のタスク時短にとどまらず、業務フロー全体の半自動化と、ナレッジ運用・品質統制を含む「組織で回る仕組み」の設計・運用までを習得する応用研修です。オンラインeラーニング（Code Lesson）で、期間は2ヶ月・最小受講人数は1名から。人材開発支援助成金の対象で、最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例は1名65,000円（税込）です。

概要

なぜ今、ビジネスパーソンに「業務フローの仕組み化」スキルが必要か

- 対象：基礎・実践講座を修了済みの一般社員（非エンジニア）／管理部門・人事・総務など、業務フロー全体の効率化を担う方- 形態：オンラインeラーニング（Code Lessonプラットフォーム）／最小受講人数1名- 期間：2ヶ月間- 構成：全3回（導入セッション1時間＋応用講座１.5時間＋応用講座２.5時間）- 学習時間：eラーニング約10時間＋実践課題8時間（任意）- 扱うツール：ChatGPT・Gemini・Claude など複数の生成AIツール- 料金：通常215,000円（税込）／助成金適用後 65,000円～（税込）- 助成：人材開発支援助成金で最大75%助成（申請手続きサポートあり）- サポート：Q&A対応／月次質問会

生成AIの利用は急速に広がりましたが、多くの現場では「便利だが、結局は個人の単発作業の時短にとどまっている」「使いこなせる人とそうでない人の差が大きく、ノウハウが属人化している」「部署をまたいだ業務フロー全体ではうまく回らない」という段階で止まりがちです。生成AIの効果を組織全体の成果につなげるには、個々のタスク短縮から一歩進み、業務フロー全体を半自動化し、ナレッジを共有・運用し、品質を統制する「仕組み」として設計・運用できる人材が欠かせません。本コースは、基礎・実践で身につけたツール活用力を土台に、現場担当者（非エンジニア）が自分たちの業務を仕組みとして組み直せる状態をつくることを狙いとしています。こうした「個人の活用」から「組織で回る活用」への移行ニーズの高まりを受け、このタイミングでの提供開始としました。

「生成AI研修 実務応用コース１.」とは：個人の時短から"組織で回る仕組み"へ

生成AI研修 実務応用コース１.は、ChatGPT・Gemini・Claudeなど複数の生成AIツールを使い分けながら、業務フロー全体の半自動化と、ナレッジ運用・品質統制を含む「組織で回る仕組み」の設計・運用スキルを習得する応用研修です。単発タスクの時短で終わらせず、データ駆動型の施策設計やデータ統合・業務連携の仕組み構築まで、実務シナリオに沿って手を動かしながら学びます。基礎・実践講座の修了者が、次のステップとして「組織で成果を出す」ために設計したコースです。

研修内容：実務シナリオで学ぶ全3回（導入セッション＋応用講座１.２.）

- 導入セッション：業務フロー半自動化・ナレッジ運用・意思決定支援・品質統制の4カテゴリ地図と、共通成果物・セキュリティ方針を整理- 応用講座１.：データ駆動型施策設計：中期施策ドラフト作成・VoC／日報からの議題抽出・施策A/B比較レポート・顧客理解→提案資料作成- 応用講座２.：複数業務連携：会議→議事録→タスク連携・データ統合／フォーマット標準化・スキャン→転記の自動化・申込→受付→担当割当フロー・複合リサーチ→選定支援

学ぶ実務ケース（一例）：

- 中期施策ドラフト作成：過去データと定性情報から施策案を作成し、優先順位をつける- VoC・日報からの議題抽出：現場データから議題候補を頻度・影響度つきで抽出し、面談・会議を支援- データ統合・フォーマット標準化：バラバラな資料を自社統一フォーマットへ半自動で整形- 申込→受付→担当割当フロー：フォーム入力から処理台帳・担当割当・対応フォローまでを標準化- 複合リサーチ→選定支援：要件を定義し仕入先・SaaS候補を構造化、比較表・推奨案・要確認リストを作成

※実務シナリオはケース群を用意。受講者の業務に近いケースで手を動かしながら学べます。

本コースの特長：仕組み化・マルチツール・実務ケース・非エンジニア対応

料金と助成金：人材開発支援助成金で最大75%助成

- 「組織で回る仕組み」に踏み込む：個人の時短で終わらせず、業務フロー全体の半自動化＋ナレッジ運用・品質統制まで設計- 複数の生成AIツールを使い分け：ChatGPT・Gemini・Claudeなどを業務に合わせて選び、組み合わせて活用- 実務シナリオで手を動かす：中期施策ドラフト・VoC/日報の議題抽出・データ統合/標準化・複数業務の連携などのケースで実践- 非エンジニア向け設計：基礎・実践の修了者を対象に、プログラミング前提なしで「業務の仕組み化」に取り組める- 継続サポート：Q&A対応と月次質問会で、受講後の実務適用まで伴走- 通常価格：215,000円（税込）- 助成金適用後：65,000円～（税込）（最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例）- 助成率：最大75%助成（人材開発支援助成金）- 助成金の申請手続きサポートあり（無料相談にて対応）

※助成金の活用には所定の要件・審査があります。助成率・適用可否・金額は企業ごとの区分や要件により異なり、上記65,000円～は最大助成（適用には審査があります）が適用された場合の一例です。助成金の受給を保証するものではありません。 詳細はお問い合わせください。

よくある質問（FAQ）

Q. 受講に必要な前提はありますか？未修了でも受講できますか？

A. 本コースは応用コースのため、基礎・実践講座の修了（または同等の生成AI活用スキル）を前提としています。プログラミングの知識は不要で、非エンジニアの一般社員・管理部門の方を対象に設計しています。前提に不安がある場合は、無料相談で受講可否をご案内します。

Q. 基礎・実践の「生成AI活用コース」とは何が違いますか？

A. 基礎・実践は、主要な生成AIツール（ChatGPT・Gemini・Claude等）の使い分けと、文章・画像・動画・業務効率化を体系的に学ぶ段階です。本「実務応用コース１.」は、その先の応用として、業務フロー全体の半自動化・ナレッジ運用・品質統制という「組織で回る仕組み」づくりに重点を置いています。まず基礎・実践で土台を固め、本コースで組織の成果につなげる、という進め方が可能です。

Q. 人材開発支援助成金は使えますか？助成後の自己負担はいくらですか？

A. 人材開発支援助成金の対象です。最大75%助成が適用された場合、自己負担は1名65,000円～（税込）が目安となります（要件・審査により金額は変動し、受給を保証するものではありません。申請手続きのサポートあり）。

申込・お問い合わせ

- 無料相談（30～60分）／資料請求を受付中です。- 研修詳細：https://biz.tech-mentor.dev/ai-training/practical- お問い合わせ：support@if-tech.co.jp

＜報道関係者向けお問い合わせ先＞ 株式会社if 広報担当／ E-mail：support@if-tech.co.jp

株式会社if について

株式会社if（イフ）は、「テクノロジーで誰もが創造できる世界へ」をビジョンに掲げ、「Tech Mentor」ブランドを通じてIT人材育成・生成AI人材育成・法人向けリスキリング研修を提供しています。研修にとどまらず、企業の生成AI活用を戦略立案から構築・教育・実践まで一気通貫で伴走支援しています。

会社概要

- 会社名：株式会社if- 代表者：代表取締役 伊藤保幸- 設立：2021年1月- 所在地：東京都中野区野方 2-17-1- メール：support@if-tech.co.jp- 会社ホームページ：https://if-tech.co.jp/- 株式会社ifの事業内容：- - プログラミング学習サービス『Code Lesson』運営：https://code-lesson.com- - プログラミング教育スクール『Tech Mentor』運営：https://tech-mentor.dev- - 法人研修事業：https://tech-mentor.dev/business- - 人材紹介事業：https://tech-mentor.dev/agent- - 受託開発事業：https://if-tech.co.jp/entrusted_development- - 生成AI事業：https://tech-mentor.dev/business/tob_generative-ai/- - SES事業：https://if-tech.co.jp/ses/