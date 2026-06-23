「祇園祭in京都駅ビル」の開催について

西日本旅客鉄道株式会社

京都の夏を彩る伝統行事「祇園祭」。その華やかな魅力と心躍る雰囲気を、京都駅ビルで気軽に体感できる特別イベントを開催いたします。祇園祭の奥深い歴史や美しさを身近に感じていただける多彩な企画をご用意しておりますので、この機会にぜひ京都駅ビルへお越しください。

■ パネル展示＆提灯装飾 ―祇園祭の巡行を再現した没入展示―

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/2076_1_4cea2c51d9295f02e66ef74ac6c4c6a3.jpg?v=202606230751 ]（過去の開催風景）（フォトスポットイメージ）

■ 祇園囃子(ぎおんばやし)演奏会 ―駅前に響く「コンチキチン」本格祇園囃子―

（過去の開催風景）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/2076_2_db6c976551915f7c9155ec434d29032b.jpg?v=202606230751 ]

■ 祇園囃子体験会 ―“囃子方になれる”体験プログラムー

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/2076_3_eee28820f01eb28273c7611d56e834fc.jpg?v=202606230751 ]