【タイ7号店】「回し寿司 活 セントラル・ノースヴィル店」が2026年7月8日にグランドオープン！

株式会社 活美登利

日本で培った“気軽に楽しめる本格寿司”のスタイルはそのままに、活気あふれる掛け声と日本仕込みの旬のネタで、タイの皆さまに変わらぬおいしさと楽しさをお届けします。

オープン日

ソフトオープン ：2026年7月3日（金）

グランドオープン：2026年7月8日（水）

ショッピングモール「Central Northville（セントラル・ノースヴィル）」について

Central Northville は、タイの大手商業ディベロッパー Central Pattana（CPN）が2026年7月3日に開業する、バンコク北部・ノンタブリー県の大型ショッピングセンターです。

約59ライ（約9.4万平方メートル ）の敷地に延床面積約21万平方メートル を有し、“屋外の開放感を屋内で楽しめる”タイ初のアウトドア・インスパイアード型モールとして注目を集めています。

バンコク北部とノンタブリーの新たな商業ランドマークとして、期待されています。

周辺環境・アクセス

ラタナティベート通り沿いに位置し、MRTパープルライン「ヤーク・ノンタブリー（Yaek Nonthaburi）駅」に近接。MRTピンクライン「ノンタブリー・シビックセンター駅」へも接続でき、公共交通でのアクセスに優れています。

ティワノン通り・ガムウォンワン通り・バンヤイ＝カンチャナブリー高速道路（M81）にも近く、車での来館にも便利な立地です。

住宅地が広がるエリアで、ファミリー層や近隣住民の週末のお出かけ先としても最適です。

店舗イメージ

店舗概要

店舗名：回し寿司 活 セントラル・ノースヴィル店（Mawashi Sushi Katsu Central Northville）

所在地：Central Northville, Rattanathibet Road, Bang Krasor, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

アクセス：MRTパープルライン「ヤーク・ノンタブリー駅」近接／MRTピンクライン「ノンタブリー・シビックセンター駅」接続

オープン日：

ソフトオープン：2026年7月3日（金）／グランドオープン：2026年7月8日（水）

タイ国内の店舗

セントラルワールド店（Central World）

所在地：B332/5T Floor 3 Central World 4,4/1-4/2, 4/4 Ratchadamri Road, Phathumwan, Bangkok, 10330

オープン：2024年 12月

席数：256席

セントラルパーク店（Central Park）

所在地：5th Floor, 946 Rama IV Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500 Dusit Central Park

オープン：2025年 9月

席数：171席

メガバンナー店（MegaBangna）

所在地：SHPC.L1.1216, SHPC.L1.1216-O, SHPC.L1.1218, 38/1-3 39 Samutprakarn

オープン：2025年 10月

席数：181席

フューチャーパーク店（Future Park）

所在地：2nd floor Future Park Rangsit & Zpell, 94 Phaholyothin Rd., Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

オープン：2025年12月

席数：189席

プロムナード店（The Promenade）

所在地：587, 589, 589/7-9 Ram Inthra Rd, Khan Na Yao, Bangkok 10230, Thailand

オープン：2026年3月

席数：151席

セントラル・ウエストゲート店（Central WestGate）

所在地：199/3 Moo 6, Sao Thong Hin, Bang Yai, Nonthaburi 11000, Thailand

オープン：2026年6月

席数：157席

最新情報タイの店舗の最新情報は、instagramにて随時更新中！

https://www.instagram.com/katsumidori_thailand

詳細については、以下をご参照ください。

公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/

公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/

公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/

【店舗一覧】

〈回し寿司活〉

目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋

〈寿司活〉

ジョイナス横浜

【会社概要】

社名：株式会社活美登利

代表取締役社長：土屋秀仁

所在地：東京都品川区

事業内容：寿司レストランの経営

【報道に関するお問い合わせ先】

株式会社活美登利 広報担当：花村 健

E-mail：hanamura@katumidori.co.jp

TEL：03-6417-9550