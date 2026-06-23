ビザマネが「海外ビジネスEXPO2026大阪」に出展

DXHUB株式会社

外国人雇用管理システム「ビザマネ」を提供しているDXHUB株式会社（本社：京都府京都市下京区中堂寺、代表 : 澤田賢二、以下「DXHUB」）は、2026年6月25日（木）にOMM 2F展示ホールA・Bにて開催される「海外ビジネスEXPO2026大阪」に出展いたします。

海外ビジネスEXPO2026大阪 開催概要

日時：2026年6月25日（木）10:00～17:00

会場：OMM 2F展示ホールA・B

住所：大阪市中央区大手前1-7-31

主催：海外ビジネスEXPO実行委員会

参加費：無料（事前登録制）

公式サイト：https://www.digima-japan.com/expo/osaka2026/

「海外ビジネスEXPO2026大阪」は、海外展開、インバウンド対応、グローバル人材活用など、海外ビジネスに関する情報が集まる展示会です。

本展示会では、「AI時代の海外ビジネス」をテーマに、海外ビジネスに関する専門企業や公的機関への相談、最新動向や実務ノウハウに関するセミナーが予定されています。また、「インバウンドビジネスEXPO」「グローバル人材EXPO」も同時開催され、海外展開に加え、訪日外国人向けビジネスや外国人材の採用・活用についても幅広く情報収集できる機会となっています。

DXHUBは本展示会にて、外国人雇用管理システム「ビザマネ」を紹介いたします。

海外展開やインバウンド対応を進める企業においては、外国人材の採用・活用が重要なテーマの一つとなっています。一方で、外国人従業員を雇用する際には、在留資格の確認、在留カード情報の管理、在留期限の把握、更新漏れの防止など、適切な雇用管理体制の整備が求められます。

「ビザマネ」は、外国人従業員の在留カード・在留資格をクラウド上で一元管理できる外国人雇用管理システムです。在留カード情報の管理、在留期限のアラート、ICチップ読取による偽造在留カードの確認、人の目による登録内容の確認などを通じて、外国人雇用に関する管理業務の効率化と不法就労リスクの低減を支援します。

当日は、外国人材の採用・雇用管理に課題をお持ちの企業様に向けて、「ビザマネ」の機能や活用方法をご紹介いたします。また、現在の管理体制や運用上の課題をお伺いしながら、企業ごとの状況に応じた管理方法についてもご案内いたします。

海外ビジネス、インバウンド対応、グローバル人材活用に関する情報収集の機会として、ぜひ「海外ビジネスEXPO2026大阪」へご来場ください。

外国人雇用管理システム「ビザマネ」について

ビザマネは、外国人従業員の在留カード・在留資格をクラウドで一元管理するシステムです。ICチップ読取で偽造を自動チェックし、期限アラートで更新漏れを防止。さらに人の目で登録内容を確認する運用で誤登録を抑止。本社と現場が同じ情報をリアルタイム共有し、不法就労リスクと工数を同時に削減します。

ビザマネURL：https://visamane.jp/

会社概要

社名：DXHUB株式会社

本社：京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館2階

設立：2015年10月7日

代表：代表取締役社長 澤田 賢二

事業内容：在留外国人向けサービス、IoT/M2M向けSIMサービス、外国人労務管理SaaSサービスなど

企業URL：https://dxhub.co.jp/

本プレスリリースに関するお問合せ

〒600-8815

本社 : 京都市下京区中堂寺粟田町93 京都リサーチパーク6号館213

お問い合わせ先 https://dxhub.co.jp/contact