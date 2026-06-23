くらしとお金の経済メディア「LIMO」がLINEアカウントメディアを開始

株式会社モニクルリサーチ

くらしとお金の経済メディア「LIMO(https://limo.media/)（リーモ）」の運営をおこなう、株式会社モニクルリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役：泉田良輔、以下モニクルリサーチ）は、国内最大級のスマートフォン向けニュースサービス「LINE NEWS」にて、自社メディア「LIMO(https://limo.media/)」の「LINEアカウントメディア」を開始いたします。

■「LIMO」のLINEアカウントメディアについて

「LIMO(https://limo.media/)」は、くらしに根ざした「お金」の情報をもっと身近に、そしてもっと分かりやすく理解してもらうための経済メディアです。金融機関での勤務経験者や各ジャンルの専門家を中心に構成された編集部のメンバーが、ニュースを深堀りし、解説しています。

本LINEアカウントメディアでは、「LIMO(https://limo.media/)」のお金やくらしに関するコンテンツや最新記事を、隙間時間にも読みやすいダイジェスト形式で配信します。

※画像はイメージです。

・アカウント名 ：LIMO

・アカウントID ：@oa-limo-media

・配信頻度 ：月曜日／水曜日の午前8時半ごろ、日曜日の午前10時ごろ

・友だち追加 ：https://line.me/R/ti/p/@496huqmbから追加。

もしくは、QRコードを読み込んで追加。

http://qr-official.line.me/sid/L/oa-limo-media.png

■「しばんばん× 選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーン概要

2026年6月23日（火）～7月22日（水）の期間中、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」の中から、3媒体以上を友だち追加してくれた方に「しばんばん × 選べるニュース」のLINEスタンプをプレゼントするキャンペーンが実施されています。

「LIMO」もこちらのキャンペーンの対象となっており、この機会に「LIMO」を友だち追加いただけるよう、周知に力を入れております。

※有効期間：ダウンロードから90日間

※本キャンペーンは、以下URLのキャンペーンページ経由での友だち追加が対象です。

＜参加方法＞

キャンペーンページ（https://u.lin.ee/SmyBE3v）にアクセスし、気になるLINE公式アカウントを3つ選んで友だち追加するだけで参加可能です。

■くらしとお金の経済メディア「LIMO」について

スタンプイメージ

当社では2015年にくらしとお金の経済メディア「LIMO」（旧名称：「投信1」）の運営をスタート。「LIMO」の記事は、主要ポータルサイトやニュースキュレーションアプリに配信されており、20～50代の働く世代、特に女性から多くの支持を得ています。今年5月の月間UU（ユニークユーザー）数は1,900万人を超え、国内最大級の経済メディアへと成長を遂げています。

・「LIMO」公式サイト：https://limo.media/

・「LIMO」LINEアカウントメディア：https://page.line.me/496huqmb

・「LIMO」公式X：https://x.com/limo_media

・「LIMO」公式Instagram：https://www.instagram.com/limo.media/

■株式会社モニクルリサーチについて

会社名：株式会社モニクルリサーチ

代表者： 代表取締役 泉田 良輔

本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階

設立：2013年3月15日

事業内容：経済及び金融関連のデジタルメディア運営

資本金：10億8949万4376円（資本準備金含む）

URL

コーポレート：https://monicleresearch.co.jp

採用サイト： https://monicleresearch.co.jp/recruit

＜オウンドメディア＞

Monicle Researchの人と会社がわかる「リサーチモニクルー」：

https://media.monicleresearch.co.jp

＜メディア・サービス＞

・くらしとお金の経済メディア「LIMO」：https://limo.media/

・お金の専門家がわかりやすく解説する金融メディア「LIMO＆Finance リーモ＆ファイナンス」：https://finance.limo.media/