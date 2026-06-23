「みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ2026」開催！

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本は、地域の魅力を発信する人気企画「みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ」を、今年も開催します。

○9回目となる今回は、1都15県から選ばれた60商品がエントリーし、WEB投票により“贈りたくなるおみやげNo.1”を決定します。投票後に、応募いただいた方の中から、抽選で合計330名さまにJRE POINTや賞品が当たるキャンペーンを開催します。

○JRE MALL特設ページを開設し、オンラインでの購入機会と連動した企画として展開します。

○今回は「ご当地らしさ」を最も感じるおみやげに贈られる、「ご当地魅力賞」を新設します。

1．「みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ2026」概要

■開催期間 2026年6月23日（火）～7月14日（火）

■主催 東日本旅客鉄道株式会社

■WEBサイト https://www.jreast.co.jp/omiyage/

（順次更新予定）

■投票方法 WEBサイトでの投票

■エントリー商品 JR東日本管内の1都15県より計60商品

■取扱店舗 JR東日本管内の駅構内や駅ビルのおみやげ取扱店舗

※一部の商品は、JRE MALLで取り扱いがございます。

※店舗により、一部取扱いのない商品がございます。

■結果発表 2026年7月下旬頃(予定)

■各賞 WEB投票により、以下の各賞を選出いたします。

※エントリー商品や取扱店舗等の詳細はWEBサイト（https://www.jreast.co.jp/omiyage/list.html ）をご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1453_1_9943d65e98dce342883805f60681a02c.jpg?v=202606230751 ]

2．参加方法

公式WEBサイトにて「あなたが贈りたいおみやげ」を選んで投票してください。

(1) 選ぶ ノミネート商品一覧から「あなたが贈りたいおみやげ」を選んでください。

(2) 投票する 投票ボタンを押して、選定したおみやげに投票してください。

※投票は1日1回までとなります。

※同じ商品への投票は期間中お一人さま1回までとなります。

(3) 応募する 投票いただいた方の中から抽選で以下の特典をプレゼントします。

【JRE POINT 1,000ポイント 300名様】【特製折りたたみネックUSBファン 30名様】

3．JRE MALL特設ページの開設

JRE MALL内におみやげグランプリの特集ページを開設し、「JRE MALL賞」の対象となるノミネート商品や、JRE MALLで購入できる過去のおみやげグランプリ受賞商品を紹介します。

■WEBサイト おみやげグランプリ2026の通販｜JRE MALLショッピング｜JRE POINTもおトクに貯まる・使える(https://shopping.jreast.co.jp/feature/F000-12736/oggp_entry?utm_source=jreast.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=omiyagegp2026) （順次更新予定）