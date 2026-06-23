株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、本日、韓国におけるアーリーステージの独立スタジオの育成を目的とした官民ファンドの設立を発表しました。Nexon Partners Co.,Ltd.（所在地：韓国京畿道城南市、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、以下 ネクソンパートナーズ）、Kona Venture Partners （以下 コナベンチャーパートナーズ）及び韓国文化体育観光部から構成されるパートナーシップは、今後5年間にわたり総額2,500億ウォン(約263億円[i])を拠出し､スタートアップ企業への段階的投資に取り組みます｡

この投資にあたり、ネクソンはネクソンパートナーズを設立し、ゲームに特化したベンチャーキャピタルであるコナベンチャーパートナーズとともに1,200億ウォン（約126億円[i]）規模の「Kona Venture Fund VII」を立ち上げました。同ファンドには、韓国文化体育観光部からの600億ウォンの出資が含まれます。

コナベンチャーパートナーズは、同ファンドを運用し、シードからシリーズAまでのアーリーステージ投資を展開します。また、ネクソンパートナーズは、将来性の高いスタジオのさらなる成長に必要な追加資金として､最大1,300億ウォン（約137億円[i]）の直接投資を別途実施します。

ネクソンは、スマートフォン時代が新たなゲームスタジオの波を生み出したように、AI活用の広がりもまた、革新的な次世代ゲームIPを生み出すと考えています。投資対象には、グローバルに展開可能なIPの開発、また先端技術を活用した次世代ゲームを開発するスタジオなどが含まれます。

当社の代表取締役社長であるイ・ジョンホンは、次のように述べています。

「近年、韓国におけるアーリーステージのゲーム開発市場では、投資家心理の長期的な低迷により、将来性のある企業も資金調達に苦戦しています。この課題に対処するべく、官民連携を通じてアーリーステージへの資金供給を強化するとともに、クリエイティブエコシステムの持続的な発展を支えながら、新技術を駆使した次世代ゲーム育成に特化した長期的なプログラムを運営していきます。」

ネクソンパートナーズは、韓国のゲーム産業におけるアーリーステージ投資の促進を目的として、2026年4月に設立されたネクソンの完全子会社です。

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。

[i] 1円＝9.497ウォンの換算レートで計算