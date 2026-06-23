Shopifyストア退会フォームを設置できるアプリ「シンプル顧客情報削除｜お手軽退会フォーム｜アカウント削除」を株式会社UnReactがリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル顧客情報削除｜お手軽退会フォーム｜アカウント削除」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



「シンプル顧客情報削除｜お手軽退会フォーム｜アカウント削除」は、Shopify ストアに退会フォーム（退会ボタン）を設置し、お客様自身でアカウント削除・顧客情報削除を実行できるアプリです。

ボタンの文字や色、サイズ、確認ダイアログの文言などはすべてコーディング不要でカスタマイズ可能です。さらに管理画面からは個別の退会処理に加え、タグで絞り込んだ顧客を一括で退会・マスキングすることもでき、GDPR や個人情報保護法への対応にも役立ちます。

ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄14.99 で、1週間の無料体験が可能です。年払いプランなら実質 2 ヶ月分お得にご利用いただけます。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-127-ur-account-delete?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-127-ur-account-delete/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル顧客情報削除｜お手軽退会フォーム｜アカウント削除」について「シンプル顧客情報削除｜お手軽退会フォーム｜アカウント削除」について

「シンプル顧客情報削除｜お手軽退会フォーム｜アカウント削除」は、Shopify ストアのマイページに退会フォーム（退会ボタン）を簡単に設置できるアプリです。お客様はサポート窓口に連絡することなく、ご自身のタイミングでアカウント削除・顧客情報削除を完了できます。退会希望の問い合わせ対応に追われていたカスタマーサポートの負担を、大きく減らすことができます。

従来のお客様アカウントと新しいお客様アカウントの両方に対応しているため、ストアで利用している環境を問わずご利用いただけます。さらに、退会処理時には名前・メールアドレス・電話番号・住所などの個人情報をマスキング（匿名化）して削除できるため、GDPR や個人情報保護法への対応にも安心してご活用いただけます。

主な特徴は以下のとおりです。

■ マイページに退会ボタンを設置できるマイページに退会ボタンを設置できる

ストアフロントのアカウントページに退会ボタンをそのまま設置できます。 お客様はサポートへ連絡せず、ご自身のタイミングで退会手続きを完了できるため、問い合わせ対応の負担を大きく減らせます。退会フォームの導入により、退会に関するカスタマーサポート工数を削減できます。

■ 新旧両方のお客様アカウントに対応新旧両方のお客様アカウントに対応

Shopify が提供する「新しいお客様アカウント」と「従来のお客様アカウント」のどちらにも対応しています。 アカウントタイプの切り替え予定がある場合でも、安心してご利用いただけます。新しいお客様アカウント側では Customer Account UI Extension の仕組みを使い、Shopify 標準のデザインに自然に馴染んだ退会ボタンが表示されます。

■ 管理画面から個別の退会・マスキングが可能管理画面から個別の退会・マスキングが可能

Shopify の管理画面から、メールアドレス・顧客 ID・タグで顧客を検索し、個別に退会（マスキング）処理を実行できます。サポート窓口で受け付けた退会希望にも、スピーディに対応できます。退会対象を確認したうえで、ストア側からアカウント削除を実行できる安心設計です。

■ 退会後の個人情報をマスキング退会後の個人情報をマスキング

退会処理では、お客様の名前・メールアドレス・電話番号・住所などの個人情報をマスキング（匿名化）して削除できます。 GDPR や個人情報保護法への対応にも役立ちます。注文履歴は売上データとして残しながら、個人を特定できる情報のみを安全に削除できます。

■ タグで絞り込んだ顧客を一括退会タグで絞り込んだ顧客を一括退会

「休眠顧客」「退会希望」などのタグで対象を絞り込み、複数のお客様を一括で退会処理できます。 大量の顧客データを整理したいときや、定期的なクリーンアップに最適です。手作業で1件ずつ処理する手間を削減でき、運用効率が大きく向上します。

■ 退会完了時に Webhook 通知が可能退会完了時に Webhook 通知が可能



退会処理が完了したタイミングで、任意の外部 URL に Webhook 通知を送れます。 社内システムや CRM、メール配信ツールへの連携にもお使いいただけます。退会のたびに通知が飛ぶため、別システムとの整合性を保ちやすくなります。



■ 退会ボタンのデザインをノーコードでカスタマイズ



退会ボタンの文字・色・サイズ・確認ダイアログのタイトル・メッセージなど、すべてコーディング不要でカスタマイズできます。*お店の世界観に合わせたデザインに調整できるため、ストアのトーンを壊さずに退会フォームを導入できます。さらに、追加 CSS にも対応しているため、より細かなデザイン調整も可能です。

▼参考記事- Shopify に退会フォーム・顧客情報削除機能を設置できるアプリ 5 選！アカウント削除をかんたんに実装する方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/dedcce14dcc4da18de40)- Shopify に退会フォーム・顧客情報削除機能を設置できるアプリ 6 選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-127-ur-account-delete)- Shopify でアカウント削除・退会フォームを設置する方法を解説！おすすめアプリも紹介(https://unreact.jp/blog/shopify-account-delete)- Shopifyでお客様自身がアカウント削除できる退会ボタンを設置できるアプリを徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-127-ur-account-delete/guide)- Shopifyに顧客情報削除・退会フォームを設置できるアプリ15選！アカウント削除機能の比較(https://unreact.jp/blog/shopify-account-delete-app-15-selection)▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/