六甲高山植物園 シーボルトが紹介した幻のアジサイ シチダンカ見頃＆アジサイ園期間限定公開中！

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営を行っている六甲高山植物園では、かつて「幻のアジサイ」と呼ばれた「シチダンカ」が見頃を迎えています。

シチダンカは「ヤマアジサイ」の変種で、装飾花が八重咲きになるのが特徴です。十数枚の萼片が星型になり重なり合います。また、期間限定で公開するアジサイ園には、シチダンカの他にも多種多様なアジサイを植栽しています。

六甲山系のアジサイは、花崗岩からなる酸性土壌と湿潤な天候の影響で、美しい「六甲ブルー」に色づきます。

◆シチダンカ（アジサイ科）Hortensia serrate var.serrata f.prolifera

高さ1m～1.5mの落葉低木。江戸時代、シーボルトの『日本植物誌』に紹介されましたが、以後発見されず存在が疑問視されていました。しかし、1959年に六甲山で偶然にも再発見され、以後挿し木で増やされた苗が各地に広がりました。7月中旬頃までお楽しみいただける見込みです。

■イベント情報 「六甲高山植物園×暦生活・花びより」

七十二候の暦と花の色の展示や、花あつめスタンプラリーを開催。アルプスやヒマラヤ、日本の高山植物の花々とともに、四季をめでる、いとおしむ時間を。

【開催日】開園中～7月12日（日）

【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【参加費】無料（別途入園料要）

◆営業概要

【開園期間】開園中～11月29日（日） ※休園日あり。HPを要確認。

【開園時間】10：00～17：00（16：30 チケット販売終了）

【入園料】大人（中学生以上）900円 ／ 小人（4歳～小学生）450円

【駐車料金】1,000円

※荒天により営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/f069cea4d17c3543b4bf9ab1514839edeb69b202.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1