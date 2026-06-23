「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」の通信ネットワークを構築

株式会社ファイバーゲート

株式会社ファイバーゲート（東証スタンダード・札証：9450、本社：北海道札幌市、代表取締役社長執行役員：猪又 將哲、以下「当社」）は、2026年5月1日にプレオープンした「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」（東京都中央区）において、施設全域の通信ネットワーク環境の構築を行いました。

本件は、首都圏の新たな文化・ビジネス交流の拠点となる大規模施設に、当社の次世代通信インフラを実装しました。設計から施工、保守までを自社グループで完結させる「ワンストップ体制」を高く評価いただき、導入に至りました。

■受注の背景

本施設は、ぴあ株式会社（以下「ぴあ」）、および株式会社コングレ（以下「コングレ」）の共同運営となります。当社がこれまでコングレの運営施設で提供してきた安定した稼働実績と、迅速なサポートに対する高い評価をうけたことが、選定の大きな契機となりました。さらに自社一貫体制による柔軟な提案と優れたコストパフォーマンスが決め手となり、受注を獲得いたしました。

■導入ネットワークの特長と当社の「ワンストップ体制」の強み

約800名を収容する劇場や大ホール、10室の会議室を有する大規模空間において、高品質な通信インフラを提供するため、以下の取り組みを行いました。

１. 知見を活かした自社設計

施設の図面を精査し、来場者の密集度や通信負荷を詳細にシミュレーションし、広大な空間の隅々まで途切れない通信環境を設計しました。

２. 確実な「現場力」

専門施工部隊とパートナー企業が緊密に連携し施工しています。設計意図を現場にダイレクトに反映し、複雑な配線や設置を正確かつ確実に完遂しました。

３. 主催者・来場者の双方にストレスのない通信

上下最大10Gbps回線の「主催者専用回線」を確保しライブ配信の安定性を維持しています。また、全館に「Wi-Fi 6」を配備し、来場者の快適な接続を支えます。

４. 「分かりやすさ」を追求した伴走サポート

専門用語を極力使わず、お客様に寄り添った「お客様目線」のコミュニケーションを徹底し、導入完了まで不安を解消し続けるサポートを遂行しました。

■導入施設運営企業様からのコメント

本施設は、劇場や大小のホール、会議室などを有し、様々なイベントが同時進行する大規模な複合施設です。主催者様からのライブ配信等に向けた単独回線のご要望にお応えするとともに、ご来場いただくお客様が館内で快適に過ごせる通信環境を構築することが不可欠でした。導入にあたっては、他社様と比較して圧倒的なコストパフォーマンスをご提示いただいたことが一番の決め手となりました。

また、共同運営を行うコングレからの強い推薦もあり、ファイバーゲート様の安定した稼働実績とご担当者様の手厚いサポートを信頼して決定いたしました。ネットワークや工事の専門的な内容についても、我々に分かりやすく噛み砕いてご説明いただき、非常に安心して進行することができました。今後も本施設で開催される数々のイベントを、通信インフラの面からしっかりと支えていただけることを期待しています。

（東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス 担当者様）

■ 当社プロジェクト担当者のコメント

カンファレンスホールをご利用のお客様の通信ニーズは多岐にわたり、映像配信や大容量データ通信、来場者向けフリーWi-Fiなど、用途ごとに求められる要件は大きく異なります。さらに、複数の主催者によるイベントが同時開催されるケースも多く、通信環境の設計・運用には高度な調整力が求められます。

こうした多様かつ複雑なニーズに対応するため、最大10Gbps回線を基盤とした大容量通信の実現や、将来的な拡張性を見据えたスケーラブルな設計、そして利用目的に応じた柔軟なカスタマイズ性を軸とした通信環境を構築しました。特にカスタマイズ性においては、当社の遠隔サポートサービスにより、現地作業に依存せず迅速かつ柔軟な設定変更が可能です。これにより、主催者ごとの要望に応じた最適な通信環境の提供を実現しています。

本プロジェクトには、ここ数年当社が関わらせていただいた国際商談会や学会での経験が凝縮されています。多数のWi-Fi提供実績に基づいた高品質な設計と、"現場を知っている"という当社の強みを最大限に活かすことができました。

TOFROM YAESUの劇場・カンファレンス施設は、国内外問わず、これから非常に多くの方がご来場されることと思います。そのような施設の通信環境に携われる事を大変嬉しく思うとともに、運用面を含め、これからご使用される方々にご満足いただけるようさらに精進してまいります。

(プロジェクト担当者：北海道営業本部 次長 伊藤 泰啓 / 係長 橋本 海）

■ 「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」施設概要

「ここは、いくつもの縁をつなぐ場所。」というコンセプトのもと、エンタテインメントを通じた文化発信とビジネス交流の拠点となる、TOFROM YAESU TOWER内の新施設です。

・所在地：東京都中央区八重洲一丁目6番1号 TOFROM YAESU TOWER 3F～6F

・施設構成：東京建物 ぴあ シアター（806席）

東京建物 ぴあ カンファレンス

（TO YAESU HALL、FROM YAESU HALL、会議室10室）

・プレオープン：2026年5月1日

・公式サイト：https://www.yaesu.theater-conference.jp/

■株式会社ファイバーゲートについて

会社名：株式会社ファイバーゲート【英語表記：Fibergate Inc.】

代表者：代表取締役社長執行役員 猪又 將哲

本社：〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 10-3

設立：2000 年 9 月

証券コード：9450（東証スタンダード/札証）

電気通信事業者 登録番号:第 358 号

事業内容：ホームユース事業、ビジネスユース事業、再生可能エネルギー（電力）事業、不動産事業、その他事業（WEBコンテンツサービスの提供等）

URL：https://www.fibergate.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファイバーゲート

北海道営業本部 北海道営業部

TEL： 011-204-6121

お問い合わせ：https://www.fibergate.co.jp/contact/