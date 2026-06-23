生成AI・DX・GXの最新動向を一堂に　SCS評価制度対応も支援「RICOH Value Presentation 2026 in AOMORI」開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社 青森支社（支社長：久米 善明）は、2026年7月16日（木）、「DX＆GX～AI “変革の時代をAIで切り拓け”」をコンセプトに、お客様が変革へ進み出すきっかけをつくるイベント「RICOH Value Presentation 2026 in AOMORI」を、リンクステーションホール青森にて開催いたします。

企業を取り巻く環境は大きく変化しており、人材不足や生産性向上への対応に加え、サイバー攻撃の高度化に伴うセキュリティ対策の強化が喫緊の課題となっています。特に、経済産業省が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の開始が予定されており、企業には取引継続や信頼確保の観点からも、より高度で体系的な対策が必要になっています。

本イベントは、生成AIやDXによる業務改革、GX（環境対応）、セキュリティ対策、バックオフィス改革、業種別ソリューションなど、多様な経営課題に対応する最新の取り組みを集約。セミナーと展示を通じて、来場者の皆様に“すぐに実践できるヒント”をご提供します。 また、SCS評価制度を見据えたセミナーや相談コーナーも設置し、自社のセキュリティ対策状況の把握から具体的な改善策まで、実践的な支援を行います。

＜支社長コメント＞

リコージャパン株式会社

青森支社長 久米 善明

青森県内の企業においては、人材不足や人口減少を背景に、生産性向上や業務効率化が重要な経営課題となっています。多くの企業がDXに取り組む目的として「人手不足への対応」や「業務効率化」を挙げており、その必要性は県内全体で共通認識となりつつあります。

一方で、DXに取り組んでいる、あるいは検討している企業は5割を超えている*ものの、実際の現場では「人材不足」「IT人材の不在」「費用対効果への不安」などが障壁となり、取り組みが十分に進んでいない企業も多く存在しています。また、DXの理解は着実に進みつつあるものの、組織全体で推進体制が整っている企業はまだ限られており、地域企業にとっては「何から始めるか」「誰が担うか」が大きな課題となっています。

本イベントでは、こうした地域企業の現状を踏まえ、DX・GXの推進に加え、AI活用による業務効率化や実践的なセキュリティ対策まで、すぐに取り組める具体策をご紹介します。地域のお客様が自社の課題解決に向けて一歩踏み出す契機として、お役立ていただければ幸いです。

*青森県「青森県中小企業等のＤＸ・デジタル化に関する実態把握調査（令和7年度調査結果）」より

■イベント概要

名称：RICOH Value Presentation 2026 in AOMORI

日時：2026年7月16日（木）10:00～17:00

会場：リンクステーションホール青森 5F大会議室（青森県青森市堤町1-4-1）

https://aobunkanko.com/facility/linkstationhall/

主催：リコージャパン株式会社 青森支社

参加費：無料（事前申込制）

公式サイト：https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/67697

■講演・セミナー

・人材不足時代に対応する経営改革・組織づくり 13:00～14:30

講師：株式会社タナベコンサルティング シニアパートナー 日下部 聡 氏

＜人材不足時代における採用・定着・育成を実現する組織づくりのポイントを解説＞



・生成AI（Copilot）活用による業務効率化とセキュリティ強化 10:30～11:15

講師：リコージャパン株式会社 アプリケーションサービス事業センター マイクロソフト戦略室

田原 駿一

＜生成AI活用による業務効率化と、クラウド基盤のセキュリティ強化を紹介＞



・SCS評価制度の最新動向と対応策 15:00～16:00

講師：Sky株式会社 ICTソリューション事業本部 カスタマーサポート部 山下 柚香 氏

＜制度開始に伴い求められる対策と実践的アプローチを解説＞

■展示

・AI・DX・クラウドによる業務効率化ソリューション

・IT資産管理、EDR、ネットワーク対策などのセキュリティ基盤

・福祉・建設・バックオフィスなど業種別ソリューション

・SCS評価制度対応を支援する相談ブース ほか

■アクセス

リンクステーションホール青森 5F大会議室（青森県青森市堤町1-4-1）

JR青森駅正面口（東口）を出て、市営バス乗車【２.のりば】（文化会館前下車）

駐車場あり※有料

https://aobunkanko.com/facility/linkstationhall/#h2-2

■来場方法

自治体・企業などのご担当者様

事前登録制となっております。詳細・お申し込みは公式サイトをご確認ください。

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/67697

■お問い合わせ先

リコージャパン株式会社 青森支社 Value Presentation 2026 in AOMORI 事務局

TEL: 050-3817-0971

Mail：aoricoh_digima@jp.ricoh.com

━━━━━━━━━━━━━━

企業情報

━━━━━━━━━━━━━━

■リコージャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/206_1_f398748beee47b1b0d6ec3b973afdbe6.jpg?v=202606230751 ]

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan