チョコザップ、マレーシア初出店 香港、台湾、シンガポールに続きチョコザップ進出エリア拡大 ～2027年3月期 海外最大150店舗計画に向け、今夏2店舗を連続オープン～

RIZAPグループ株式会社

RIZAPグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健、以下、RIZAPグループ）は、「運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。」というビジョンを掲げ、事業を通じて人々の健康や社会課題への貢献を目指しております。



コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」事業では、2022年7月の事業開始から約4年で国内1,943店舗※1の運営を通じた黒字化を達成しました。先行投資の回収を完了し、さらなる市場拡大を目指すチョコザップ第2章（再成長フェーズ）への移行を背景に、グローバル戦略においても2027年3月期までに海外市場にて最大150店舗出店※2を目標に推進しています。そこでこの度、従来からの出店エリア香港、台湾、シンガポールに続き、新たな進出国としてマレーシア1号店をUptownに2026年６月23日（火）オープンいたしました。また、マレーシア2店舗目についても今夏オープン予定であり、現地での事業拡大・浸透を狙ってまいります。

※1：2026年5月14日時点

※2：RIZAPグループ｜2026年5月14日 2026年3月期決算説明会資料（P31）https://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/ir_material_for_fiscal_ym/203695/00.pdf

■出店背景～健康課題と経済成長性～

チョコザップのマレーシア市場への出店背景には、健康に関する社会課題と、特有の経済構造があります。



マレーシアは豊かな食文化を持つ反面、生活習慣に起因する肥満症や糖尿病の増加が深刻な社会課題※4となっています。そのため国策として2019年には、いわゆる砂糖税（Excise Duty on Sweetened Beverages ）※5とわれている甘味飲料の糖類含有量に応じた税が導入されるなど、健康増進への機運が高まりを見せています。



またマレーシアの国民の平均年齢は31歳※6と若く、労働力人口が増加を続ける「人口ボーナス期」※3を迎えており、中長期的な経済発展とそれに伴うフィットネス需要の拡大が見込めることも大きな要因です。



しかし一方で、マレーシアは急激な経済成長の裏で経済格差※7も指摘されています。従来の一般的なフィットネスジムの料金相場は、決して手軽なものではありませんでした。そこで健康ニーズが高まる中でも、実際にジムに通える層が限られていた点から、チョコザップ進出による商機が見込めると想定し、今回の出店に至りました。



■サービスおよびマーケティング戦略～「カンタン、便利、たのしい」の追求と、ローカライズ～

マレーシア市場を見据え、チョコザップは、香港での成功モデル※8をマレーシア市場向けにチューンアップします。ブランドコンセプトである「カンタン、便利、たのしい」を軸に、現地に最適化した独自の戦略を展開してまいります。

戦略１.通いやすい価格帯と、生活密着型のオールインクルーシブモデル

これまで価格面からジム通いを諦めていた層に向けて、現地のフィットネス相場よりもリーズナブルな月額を設定し、経済的なハードルを下げます。



さらに月額内で、トレーニングマシンだけでなく、セルフエステなどの美容サービス、マッサージチェア、ランドリーなど生活に密着したサービスを内包したオールインクルーシブモデルでの事業を展開します。これにより、運動初心者の顧客化や、美容などの多目的な動機での入会者を増やしてまいります。

戦略２.車社会に適した施策

マレーシアは発達した車社会※9です。そのため、従来のWebやSNS中心の集客施策にとどまらず、ドライバー層の視線や行動動線に合わせたリアルなメディア露出や訴求を実践し、現地での認知度強化を狙ってまいります。



また赤道直下に位置し、年中30度前後※10という熱帯気候の国であることから、ランニングやウォーキングなど長時間、屋外での運動が定着しづらく、車移動と相まって深刻な運動不足に陥りやすい環境にあります。そこで、チョコザップにはトレッドミルやバイク、クロストレーナーといった、フィットネス初心者にも馴染みやすい有酸素運動マシンの訴求を強めます。涼しく快適な室内で運動ができる環境を整えることで、潜在的な運動ニーズを取り込んでまいります。

戦略３.2号店目オープンも見据えビジネスの拡大・定着に注力

チョコザップをマレーシアにおける新たな「健康インフラ」として根付かせていくには、生活圏の至る所に店舗があり、日常的に利用できる利便性が不可欠です。そのため、まずはUptownに1号店をオープンしますが、次いで2店舗目のオープンも今夏、予定しています。マレーシアにおける利用動態を検証し、サービスやマーケティング、運用オペレーションのチューニングを行うことで事業のローカライズを図ってまいります。



※3：人口ボーナスとは、国の総人口に対して生産年齢人口（15歳～64歳）が占める割合が相対的に高くなり、経済成長が後押しされる状態を指します。マレーシアは人口ボーナス期であるといわれています。（出典）2024年2月29日 農林水産省「マレーシアにおける日本食市場の概況（ジェトロクアラルンプール事務所）」（P4）https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/attach/pdf/r5_2_haifu-2.pdf

※4：出典 マレーシア保健省 公衆衛生研究所（Institute for Public Health: IKU）｜National Health and Morbidity Survey 2023 (NCDs and Healthcare Demand)では、成人の過体重・肥満者割合は54.4%、成人の糖尿病有病率: 15.6%と明記されています。（P17）https://iku.nih.gov.my/images/nhms2023/report-nhms-2023.pdf

※5：マレーシア関税局（Royal Malaysian Customs Department）https://www.customs.gov.my/en/business/excise/what-is-excise-duty JETROの資料にも記載があります。参考：2019年07月18日 JETRO日本貿易振興機構｜ビジネス短信＞甘味飲料に対する物品税が7月1日から導入（マレーシア）」 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/fa1b2b7e0f600396.html

※6：マレーシア統計局（DOSM）が発表した「Current Population Estimates, 2025」によると、マレーシアの人口の平均年齢は2025年で31.3歳と明記されています。 https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/current-population-estimates-2025

（比較参考値）日本の平均年齢は47.6歳 国勢調査 令和２年国勢調査 参考表：不詳補完結果 令和２年国勢調査に関する不詳補完結果 https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004019303

※7：出典 2024年2月29日 農林水産省「マレーシアにおける日本食市場の概況（ジェトロクアラルンプール事務所）」（P6）https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/document/attach/pdf/r5_2_haifu-2.pdf

※8：2026年5月14日 RIZAPグループ 2026年3月期決算説明会資料（pp. 30-34）https://ssl4.eir-parts.net/doc/2928/ir_material_for_fiscal_ym/203695/00.pdf

※9：出典 2025年02月20日 JETRO日本貿易振興機構｜ビジネス短信＞マレーシアの新車販売は80万台超え、3年連続で過去最高を更新 https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/02/5c4be365b3c6d624.html

※10：マレーシア政府観光局｜マレーシア基本情報 https://www.tourismmalaysia.or.jp/basicinfo/02_travelinfo.html

※上記、いずれも最終確認日：2026年6月23日



■マレーシア1号店概要

・店舗名：chocoZAP Uptown（チョコザップ アップタウン店）

・所在地：64, Jalan SS 21/58, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

・営業時間：24時間365日

・オープン日時：2026年６月23日（火）正午（現地時間）

・価格：入会手数料：RM80、月額プランの場合：RM128/月、年額プランの場合：RM1,176RM/年

・導入予定のサービス：トレーニングマシン各種、ワークスペース、ランドリー（洗濯機、乾燥機）、マッサージチェア、セルフエステ、EMS※11、ホワイトタンニング（Led Light Therapy）※11、骨盤サポートチェア※11（サービスは予告なく変更する場合があります）

・オープニングキャンペーン：入会金と1か月分の月額が無料になるキャンペーンを2026年6月末まで実施

・ランディングページ：https://chocozap-global.com/my/en

＜chocoZAP Uptownに導入予定のトレーニング以外のサービス＞

※11：オープン後順次導入※日本国内のチョコザップ会員は、チョコザップアプリの二次元コードをかざしても海外のチョコザップ店舗をご利用いただくことはできません。別途、各国・各エリアにてご登録をお願いします。https://chocozap-global.com/

■チョコザップの海外展開～海外最大150店舗出店拡大、グローバルシナジーの創出～

チョコザップはグローバルの本格展開を成長戦略の1つに見据え、2027年3月期までに、海外最大150店舗の出店拡大を目標に事業を推進しています。



先行して本格展開を成功させている香港市場においては、高単価帯が常とされていたフィットネス市場において、独自の低価格・多機能（オールインクルーシブ）モデルが奏功しています。オープンから6か月で単月黒字化する店舗を生み出せるほど、施策の実施と検証を繰り返し、短期間で多くのノウハウを蓄積しながらチョコザップのビジネスモデルの有効性を実証してまいりました。また、2026年3月にはシンガポール1号店（Orchard）をオープンし、アジア圏での足がかりを着実に築いています。



今回のマレーシア進出においては、フィットネスマシン各種のほか、香港で高い反響を得たEMS※11、ホワイトタンニング※11、骨盤サポートチェア※11などの美容サービスも順次導入し、多目的な利用を促します。



同時に、海外チョコザップや、海外のフィットネス市場で人気のあるサービスについては、日本のチョコザップにも導入する国内外の相互循環も視野に入れています。このように、グローバルシナジーを創出しながら日本国内・海外の両輪でさらなる事業拡大を狙ってまいります。

■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。

チョコザップは単なるフィットネス施設の提供者ではありません。人々の生活動線に自然と溶け込み、誰もが気軽に立ち寄り、無意識に（高い意識を持たなくとも）健康を目指せる「社会インフラ」です。日本国内で1,900店舗を超え、出店投資と利益成長を両立させる確固たる事業モデルを確立したことから、この持続可能な成長実績を、グローバル各地へと拡大させてまいります。

■「chocoZAP（チョコザップ）」概要

〇コンセプト：カンタン、便利、たのしい

〇店舗数：1,962店舗※12

〇国内利用料金：月額3,278円(税込)

〇特徴：2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、1,962店舗※12、会員数は116.1万人※13を突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※14を達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。

国内チョコザップURL： https://chocozap.jp/



※12：2026年5月14日時点 国内の直営・FC、海外店舗の計

※13：2026年5月14日時点

※14： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）



