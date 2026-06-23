オーピーバイオファクトリー、創立20周年企画として石垣島由来天然酵母を活用したオリジナルクラフトビールを開発・製造

オーピーバイオファクトリー株式会社

オーピーバイオファクトリー株式会社（本社：沖縄県うるま市、代表取締役社長：金本昭彦、以下OP Bio Factory）は、創立20周年を記念し、沖縄市のクラフトブルワリー「CLIFF GARO BREWING」と共同でオリジナルクラフトビールを開発・製造いたしました。

本ビールには、当社創業の地である石垣島で採取された天然酵母から選抜・育種した株「YE11-2D-No.1」を使用しています。

「YE11-2D-No.1」は、当社が20年にわたり蓄積してきた生物資源ライブラリーから選抜された酵母であり、本プロジェクトは20年の研究成果を社会へ届ける象徴的な取り組みです。

本ビールは、酵母が持つ特性を活かし、果実を思わせるフルーティで華やかな香りと爽やかな後味を特徴とし、沖縄の生物資源が持つ可能性を体感いただける一杯に仕上がりました。

なお、本ビールは創立20周年を記念して開発した非売品であり、一般販売の予定はありません。これまでお世話になった関係者の皆様への感謝の気持ちとして進呈するとともに、当社の生物資源活用や共同開発にご関心をお持ちの皆様とのコミュニケーションツールとして活用してまいります。

石垣島由来の天然酵母「YE11-2D-No.1」

探索から事業化までをつなぐ海洋バイオファウンドリ

当社では、地域由来の酵母、乳酸菌や微細藻類などの生物資源の探索・収集から、評価、育種、培養、商品開発まで一貫して実施する海洋バイオファウンドリを構築しています。オリジナル酵母を活用したクラフトビール開発をはじめ、発酵食品、機能性素材、化粧品原料など、多様な用途に応じた共同開発・事業化をご提案しています。

本プロジェクトは、地域生物資源の価値を可視化し、食品・化粧品・発酵素材などへの展開可能性を示す事例でもあります。

当社は今後も、食品、化粧品、発酵素材、機能性素材など幅広い分野で沖縄の生物資源の活用を進めてまいります。また、地域由来酵母や微生物を活用した共同研究や商品開発のパートナーシップも積極的に推進してまいります。

代表取締役 金本昭彦 コメント

創立20周年を迎えることができたのは、お客様、お取引先様、研究機関の皆様、そして社員一人ひとりの支えがあったからこそです。心より感謝申し上げます。

今回使用した「YE11-2D-No.1」は、石垣島で採取され、長年にわたり当社で保存・評価を続けてきた天然酵母です。

20年間にわたり蓄積してきた研究資産が、20周年という節目にクラフトビールという形で社会へ届けられることを大変うれしく思います。

私たちは、生物資源の価値は発見するだけではなく、社会で活用されて初めて本当の価値になると考えています。

沖縄の海や自然の中に存在する多様な生物資源には、まだ活用されていない大きな可能性があると考えています。

これからも、生物資源の探索から評価、培養、事業化までを担う海洋バイオファウンドリとして、沖縄から新たな価値創出に挑戦してまいります。

20周年記念ロゴ

オーピーバイオファクトリー株式会社について

オーピーバイオファクトリー株式会社は、沖縄県うるま市を拠点とする海洋バイオテクノロジー企業です。

沖縄の海や自然に存在する微細藻類、酵母、微生物などの生物資源を探索・評価し、培養技術やプロセス開発を通じて産業利用へつなげる海洋バイオファウンドリとして事業を展開しています。

化粧品、食品、発酵素材、機能性素材など幅広い分野で、新たな価値創出に取り組んでいます。

詳細はhttps://opbio.com/をご参照ください。

CLIFF GARO BREWINGについて

CLIFF GARO BREWINGは、沖縄市を拠点とするクラフトブルワリーです。

沖縄の風土や文化を活かしたクラフトビールづくりに取り組み、地域ならではの素材やストーリーを反映した個性豊かなビールを製造しています。

伝統的な醸造技術と新しい発想を融合させながら、沖縄発のクラフトビール文化の発信に取り組んでいます。

詳細はhttps://www.instagram.com/cliff_garo_brewing/をご参照ください。