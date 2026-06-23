【山梨発】蛇口から桃ジュースが注げる！？累計9,000杯突破の「モモジャグチー」が今年も登場！6月28日(日)に『noutoのももびらき 』を開催

KEIPE株式会社

KEIPE株式会社（本社：山梨県甲府市、代表取締役：赤池侑馬）が運営する「nouto（ノウト）工場直売所」（山梨県笛吹市・石和温泉エリア）は、本格的な桃シーズンの到来を記念し、2026年6月28日（日）に『nouto（のうと）のももびらき 』を開催いたします。

昨年販売を開始し、年間約9,000杯を売り上げご好評いただいた、蛇口から山梨県産100％桃ジュースが注げる「モモジャグチー」の今季販売を開始するほか、生産者自らが店頭で採れたての桃（規格外）を来場者に直接振る舞う特別イベントです。

注目コンテンツ

桃の生産量日本一を誇る山梨県（※）。その生産地の中心であり、名湯・石和温泉の入り口に位置する「nouto工場直売所」で、どこよりも楽しくおいしく山梨の桃を体感できる1日のプログラムです。

★モモジャグチー、桃の販売は開催日以降も継続します。

※桃の生産量…農林水産省令和8年1月公表「農林水産統計」より

１.農家さん直送！「採れたて桃」の無料振る舞い（限定200名・なくなり次第終了）

果物王国と呼ばれる山梨県ですが、形や傷などの理由で市場に出回らない「規格外」の果物が多く存在します。今回はそんな桃を「まずはおいしく食べて知ってほしい」という想いから、農家さん自らが店頭で採れたての桃を限定配布。生産者と消費者が直接つながる場を提供します。

２.昨年注目を集めた「モモジャグチー」2026年シーズン解禁

誰もが一度は夢見る「蛇口からフルーツジュース」。山梨県産桃100％の濃厚なジュースを自分で蛇口から注げる体験型コンテンツ「モモジャグチー」が今年も登場します。今年は、おいしさはそのままに、視覚でも楽しめる「ハート型の特別仕様容器」をご用意。見てかわいい、飲んでおいしい体験をお届けします。

３.生食用の桃を販売、訳アリ桃詰め放題も

昨年多くの方にお楽しみいただいたモモジャグチー

お土産やご自宅用として、その場で山梨のおいしい桃をお買い求めいただけます。また、訳あり桃の詰め放題も実施します。

『nouto 桃の収穫祭2026』 イベント概要

・日時： 2026年6月28日（日） 9:30 ～ 16:30

・場所： nouto工場直売所（山梨県笛吹市石和町駅前5⁻5）

・内容：

農家さん直送！「採れたて桃」の無料振る舞い（限定200名・なくなり次第終了）10:00～12:00

生産者が自ら店頭に立ち、丹精込めて育てた瑞々しい桃をその場で振る舞います。

伝説の「モモジャグチー」2026年シーズン解禁 （終日体験可。イベント以降も継続）

夢の“蛇口から桃ジュース”が復活！見た目も可愛い「ハート型容器」が登場します。

生食用の桃、今季販売スタート

お土産やご自宅用として、その場でもぎたての桃をお買い求めいただけます。

担当者コメント

ブランディング統括マネージャー

雨宮友美 （山梨県の桃農家生まれ）

桃の生産地であり、観光地でもある石和温泉の入り口から、山梨の桃シーズンの到来をどこよりも盛り上げたいと思い企画しました。 今回は、いつもおいしい果物を届けてくださる農家さん自らが店頭に立ち、お客様に直接桃を振る舞う特別な機会も設けています。作り手の顔が見える安心感と、noutoらしい遊び心あふれる『モモジャグチー』の体験を通じて、地元の方にも観光で訪れる方にも、山梨の桃の魅力を再発見していただけたら嬉しいです。

nouto工場直売所 アクセス（新宿から電車で90分）

nouto（ノウト）工場直売所

・住所：山梨県笛吹市 石和町駅前5-5（駐車場9台。近くにコインパーキングあり）

・アクセス：石和温泉駅から徒歩3分（新宿駅から石和温泉駅まで、特急あずさ・かいじで約90分）

「nouto工場直売所」は、農家さんが魂を込めて作った果物を余すことなく使い切り、すべてに価値を与えて消費者に届けたいという想いから誕生しました。

これまでも、県内外のフルーツや、酪農業の過程で廃棄されてしまう「ホエイ（乳清）」を活用したサステナブルなジェラートを製造・販売し、多くの「おいしい体験」を創出してきました。

最高に美味しい山梨の桃シーズンが始まるこの季節。「もったいない」を「楽しい！おいしい！」のエンターテイメントに変え、地域の農業へのリスペクトと活気を国内外へ発信してまいります。

KEIPE（ケイプ）株式会社 会社概要

商号 ：KEIPE株式会社

代表者：代表取締役 赤池 侑馬 従業員：約140名

所在地：KEIPE甲府オフィス／〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目15-2 第5丸銀ビル2階

TEL：055-225-3262 FAX：055-225-3263

設立 ：2017年10月23日

URL ：https://keipe.co.jp/

社会課題を『事業開発』で解決するソーシャルベンチャーです

「障がいを特別なものにせず、誰もがそこに居ていい社会」を目指し、障害者と地域の課題解決を目指す事業を展開中。障害者の就労支援事業からスタートし、飲食事業（山梨県立美術館内レストラン）、地域商社事業、資源循環事業、マッチングプラットフォーム事業（物流企業と就労支援事業所のマッチング）などに取り組んでいます。





【本件に関するお問い合わせ先】

KEIPE株式会社

山梨県甲府市丸の内1丁目15-2 第5丸銀ビル 2階A号室

電話:055-225-3262 メール:info@keipe.co.jp