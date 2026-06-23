「第11回埼玉うどんフェア」が６月27日・28日にＢＯＡＴ ＲＡＣＥ戸田で開催！

株式会社双葉社

うどんといえば、讃岐うどんでお馴染みの香川県が圧倒的に有名ですが、実は埼玉県も知る人ぞ知る「うどん王国」です。

香川県との最大の違いは、うどんのバリエーションの豊富さ。県内には全国的にも有名な「武蔵野うどん」をはじめ「加須うどん」や「熊谷うどん」、鴻巣市の「川幅うどん」に深谷市の「煮ぼうとう」などの有名店が多数あり、エリア別に様々なご当地うどんを楽しむことができます。

くわえて埼玉県には讃岐うどんや山梨県の「吉田のうどん」など他の地域発祥の名店が多いのも特徴。そのようなうどん環境から、埼玉県は別名「うどん共和国」と呼ばれることもあるほどです。

ちなみにうどんの生産量でいえば香川県は埼玉県の約２倍。そこには圧倒的な差がありますが、香川県の人口が約95万人に対して埼玉県の人口は約８倍の738万人です。つまり、本気を出せば、埼玉県が香川県を抜いて「新・うどん県」になることも決して夢ではありません。

なお、今回で第11回目となる『埼玉うどんフェア」では、県内で店舗をもつ武蔵野うどんの老舗や讃岐うどんの名店10店舗に集まってもらっておりますが、中にはこの埼玉うどんフェアでしか食べることができない特別なうどんも登場します。麺や出汁へのこだわりもお店によって様々なので、場内で食べ比べをした後に、ぜひ本店にも足を運んでみてください。

6月27日（土）

うどん処 篁園(こうえん)（川島町）

『サーモンのなめろう仕立てのすったてうどん』（冷）麺の鍛錬は日本刀並みの３万３千織！すったてとサーモンのコラボに驚愕せよ

〈アレルギー成分〉小麦・ゴマ・鮭

〈紹介文〉

川島町の自然豊かな大地にポツンとある隠れ家的な人気うどん店で、昼時には行列ができるほど。人気の秘密は３万３千層まで織り込んだむっちりとした手打ち麺と、出汁に瀬戸内産のいりこ、真昆布、ドンコ。鰹節などをふんだんに使ったつゆ。そんな人気店がこのたび出品するのは川島町の郷土料理「すったて」にサーモンのなめろうをトッピングした冷やしうどん。むっちりした食感のうどんと、贅沢な味わいのトッピングとの相性は抜群！

〈武正倫さんコメント〉

麺は埼玉県産の「あやひかり」と全粒粉を使っているんですが、驚くのはその鍛え方。３万３千層とまるで日本刀並みで、この織り重ね打ちが独特のコシと粘りを生み出しています。喉越しはちゅるっとしていてなめらかな。それでいて噛むとムッチリとした力強い弾力で、見た以上に食べ応えがあります。全てが丁寧な手仕事。うどんへのこだわりが凄いです。

〈店舗情報〉

埼玉県比企郡川島町出丸中郷１２９２ー１

営業時間：11時00分～15時00分

定休日：毎週日曜日・不定休

支払い方法：現金・PayPay

武蔵野うどん しん（本庄市）

『肉かけうどん』（温）麺の知識が豊富な店主が厳選セレクト！大人気肉汁うどん「肉かけ」バージョン

〈アレルギー成分〉小麦・豚肉・大豆

〈紹介文〉

関越自動車道「本庄児玉インターチェンジ」からほど近い場所にある行列のできるうどん店。元々ラーメン店出身の店主は麺に精通していて、エンタメ性も豊か。お客さんが驚いたり喜んだりする姿を見るのが好きだということもあってか店舗では驚くような「創作うどん」も楽しむことができる。そんな武蔵野うどんの人気店が提供するのが、シンプルでありながらもボリューム感のある肉汁うどんの肉かけバージョン。プロが創る一杯に感動必至。

〈武正倫さんコメント〉

店舗ではとてもリーズナブルな値段で提供しているのですが、驚くのは店主の方のうどんへのこだわりとボリューム。中でも肉汁うどんの肉の大きさには驚かされます。麺も北海道産小麦の「ゆめちから」を使用していてコシが強くてしっかりとした弾力。野菜は地元産を積極的に使用し埼玉県農産物サポート店にも登録。地元で愛される地域密着型うどん店です。

〈店舗情報〉

埼玉県本庄市児玉町下浅見７６ー２

営業時間：平日11時00分～15時00分

土日祝11時00分～15時00分／18時00分～22時00分

※麺が売り切れ次第閉店

定休日：無休

支払い方法：現金のみ

味の民芸北浦和店（さいたま市）

『冷やし肉すきうどん』（冷）１９７６年創業の老舗ブランドがついに出店！看板の手延べうどんは噛むより啜るがポイント

〈アレルギー成分〉小麦・牛肉・大豆・ゴマ・山芋・サバ

〈紹介文〉

関東一円にも複数の店舗を展開し「和食麺処レストラン」として１９７６年の創業以来、多くの人々に愛され続けてきた味の民芸が、ついに埼玉うどんフェアに初登場。注目は手延べうどんと黄金のだし。今回は子供からご長寿まで、ファミリーの誰もが楽しめる『冷やし肉すきうどん』を出品。手延べ独特のつるつるもちもちの食感と甘辛く煮込んだ牛肉に、とろろを添えた冷やしうどんは絶妙のハーモニー。旨味と優しい味わいが口いっぱいに広がる。

〈武正倫さんコメント〉

味の民芸さんといえば最大の特徴が手延べうどん。手打ちではなく生地を細長く引き伸ばす製法を採用していて、そのうえ「包丁で切らない」から麺の表面がとってもなめらか。つるつるした口当たりが魅力で喉越しの良さを重視しているから「噛む」というよりは「啜って楽しむ」のがおすすめです。武蔵野うどんとは違う老舗和食店の味に魅了されてください。

〈店舗情報〉

埼玉県さいたま市浦和区常盤１０ー１９ー１９

TEL：０４８ー８３３ー６６０６

営業時間：11時00分～22時00分

定休日：無休

支払い方法：現金・クレジットカード・電子マネーほか各種利用可

うどんや藤（新座市）

『冷やし「ごぼ天」うどん』（冷）グルメ番組『孤独のグルメ』にも登場した有名店！シンプルな一杯ながらその味わいは病みつき必至

〈アレルギー成分〉小麦・卵・ゴマ・サバ

〈紹介文〉

創業30年を超える老舗うどん店が2024年3月3日に移転してリニューアルオープン。人気グルメ番組『孤独のグルメ』にも登場した実績を持つ。そんな同店が埼玉うどんフェアで出品するうどんは『冷やし「ごぼ天」うどん』。シンプルなうどんながら老舗うどん店の伝統が詰まった一杯で、一口啜ると懐かしい味わいが口に広がる。実店舗ではうどんのほかに「揚げ玉ごまむすび」も人気。ぜひうどんのサイドメニューとして食していただきたい逸品だ。

〈武正倫さんコメント〉

無農薬の最高級地粉を使用した麺は、口に入れた瞬間に力強い小麦の香りがして噛むほどに旨さが広がるしっかりとした食べ応え。これぞ地粉麺と感じさせる王道のスタイルです。さらにその麺に鰹だしが力強く効いたつゆが絡まっていて、パンチを効かせつつも全体的にバランスの良い味わいを醸し出しています。うどんフェアは初出店。ぜひご賞味を！

〈店舗情報〉

埼玉県新座市道場１-１２-２０

TEL：０４８ー４８２ー５７７５

営業時間：11時00分～16時45分（Ｌ.Ｏ）

定休日：水曜日

支払い方法：現金・PayPay・auPAY・クレジットカード

翁の郷（株式会社岩崎食品工業）

『埼玉うどん子TV監修 冷汁うどん』（冷）埼玉うどんの新たな伝説はここから始まる！埼玉うどん子ＴＶとコラボした理想の冷汁登場

〈アレルギー成分〉小麦・大豆・ゴマ

〈紹介文〉

これまでにも埼玉うどんフェアでは名物の『肉汁うどん』で参加してくれてきた翁の郷（株式会社岩崎食品）が今度は「冷汁」うどんで参戦！ しかも埼玉うどん子ＴＶ監修という看板付きだ。岩崎食品といえば、麺づくり一筋70年の蓮田市を代表するうどんメーカーで、市内の小中学校でもお馴染みの地元ソウルうどん。埼玉を代表する製麺メーカーと人気ユーチューバーとのコラボで日本全国に向けた新たな冷汁うどんの歴史が始まるかもしれない。

〈武正倫さんコメント〉

岩崎食品さんといえば埼玉名物の「肉汁うどん」があまりにも有名。乾麺でありながら生麺のような本格的なコシを持つ麺と、甘めで親しみやすい肉汁との相性は抜群で、これまでにも多くの家庭で食されてきました。今回は私と一緒に開発した冷汁うどんで出店されるとのこと。郷土料理でもある冷汁を私の好みで表現してみました。ぜひ食べてみてください。

〈店舗情報〉

埼玉県蓮田市閏戸２８０

TEL：０１２０ー８７３３-０７

営業時間：9時30分～17時00分

定休日：火曜日・水曜日

支払い方法：現金・PayPay

※店舗では飲食の提供はなく販売のみ

6月28日（日）

ホルモンうどん（新座市）

『旨辛和牛ホルモンうどん』（温）国産黒毛和牛ホルモンを贅沢に使用 辛さをおさえた旨みは病みつき必至

〈アレルギー成分〉小麦・そば・牛肉・鶏肉・豚肉・大豆・ゴマ・山芋

〈紹介文〉

埼玉うどんフェア初参加。「ホルモン×うどん」という珍しい組み合わせが話題の人気店。夜営業では居酒屋要素が加わり焼肉、鍋のほか日本酒も提供している。旨辛和牛ホルモンうどんは太めの自家製麺と、辛さをおさえて旨みを引き出した汁にニンニク醤油で味付けした和牛ホルモンをトッピングした贅沢な逸品。料理とだしに精通した店主のうどんへの情熱が光る。当日はご飯の上に和牛ホルモンをのせた『和牛ホルモン丼』も提供予定。

〈武正倫さんコメント〉

国産小麦を100％使用し特別仕様の軟水で製麺されたうどんは柔軟性があってもちもちしていて小麦の香りもしっかりと楽しめます。つゆは辛さだけでなく旨み重視の味設計。トッピングは国産黒毛和牛のホルモンを使用していてピリ辛。噛むほどに旨みが口の中に広がって、思わずご飯が欲しくなるほど。何度でも食べたくなる「病みつきうどん」です。

〈店舗情報〉

埼玉県新座市東北２-３１-３

TEL：０５０ー５７９９ー９３２６

営業時間：11時00分～15時00分／16時30分～23時00分

金・土・祝前日は深夜３時００分まで営業

定休日：無休

支払い方法：現金・クレジットカード・電子マネーほか各種

手延べうどん粉縒(こより)（所沢市）

『牛長ごぼう天ぶっかけ』（冷）喉越し抜群のつるつるの中太麺は必食 うどんとつゆの繊細な調和は感動確実

〈アレルギー成分〉小麦・牛肉・大豆・サバ・卵

〈紹介文〉

埼玉県では珍しい「手延べうどん」の専門店。そもそも手延べは手間がかかり、作り手の熟練度も大きく影響するため、ある意味「高級食」の部類ともいえるが、実店舗では完全手作業による手延べうどんを非常にリーズナブルな値段で味わうことができる。店では好みに合わせて太麺と細麺を選ぶことができるが、今回出品する『牛長ごぼう天ぶっかけ』はつるつるの食感が楽しめる中太麺。トッピングにはスティックごぼうと牛肉のバラ肉を使っている。

〈武正倫さんコメント〉

ＪＲ武蔵野線『東所沢駅』から徒歩５～６分の場所にある「電車で行ける」うどん店。最大の特徴は店名にもある手延べ！ 包丁で切らずに手で延ばされた麺は滑らかで啜った時の喉越しは抜群です。ちなみに店名の『粉縒』は紙縒りのように麺を手で延ばして作ることが由来。職人気質の店主さんの熟練の技と繊細な味の調和をじっくりと楽しんでください。

〈店舗情報〉

埼玉県所沢市本郷１１２５ー１０

TEL：０４ー２９４５ー５２２８

営業時間：11時15分～14時30分

定休日：火曜日・第２・第４水曜日

支払い方法：現金・PayPay・QR決済

くにおのかすうどん（寄居町）

『かすうどん』（温）大阪発祥かすうどんを関東風に味変 つゆに溶けた牛かすの旨味は新感覚

〈アレルギー成分〉小麦・牛肉

〈紹介文〉

第７回の埼玉うどんフェアに寄居町から参加してくれた風布館は、惜しまれながらも閉店してしまったが、それでも「かすうどん」を世に広めたいという魂は健在。今回は風布館の元店主である田島さんが単独で参戦してくれた。そもそも「かすうどん」は牛のホルモンを使用した大阪発祥のうどんで「だし」が決め手。今回田島さんが提供するうどんは、そんなかすうどんを関東風にアレンジしたもの。なめらかな食感の麺も黄金色に輝くつゆも健在だ。

〈武正倫さんコメント〉

いまや寄居町の新名物でもある「かすうどん」は全てが手打ちで、カリカリに揚げたれた牛ホルモンのかすが出汁に溶けたときの旨さは格別です。麺は讃岐うどんを彷彿とさせる艶やかな口当たりで、コシは強すぎず、ぷるんとした柔らかな弾力。主役のだしは飲み干したくなるような優しい味わい。かすの下処理も丁寧で、とても贅沢なうどんを食べた感覚です。

〈店舗情報〉

※くにおのかすうどんは現在新業態にて準備中

吉野屋（加須市）

『たぬきときつねの冷やし合いがけうどん』（冷）創業昭和27年の老舗手打ちうどん店 素材が光る一杯は懐かしい昭和の味

〈アレルギー成分〉小麦

〈紹介文〉

埼玉県を代表するうどんの町・加須市で昭和27年の創業以来、70年以上もその伝統を受け継ぎ続けてきた老舗うどん店。うどんへのこだわりは圧巻で、粉は地元加須産あやひかり、水は素材の味を活かすエレン水。削りぶしは名だたる産地のブレンド。今回出品する『たぬきときつねの冷やし合いがけうどん』はあげ玉と油揚げを甘く煮込んだ夏に食べたくなる逸品。素材を活かした優しさが染み込む一杯は、食べた後にもほっこりとした余韻が残る。

〈武正倫さんコメント〉

鹿児島産の鰹節、さば節、高知産の宗田節を独自にブレンドしたつゆは絶品で、最後まで飲み干せます。地元言葉で「のめっこさ」がある麺はしなやかで啜りやすいのが特徴で、昔ながらの昭和の味。最近では小麦粉にアレンジを加えたとのことで、従来の加須うどんらしい喉越しのよさに噛みごたえがプラスオン。さらに気持ちの良いすすり心地になりました。

〈店舗情報〉

埼玉県加須市中央１ー１１ー２３

TEL：０４８０ー６１ー０５３２

営業時間：11時00分～14時00分

定休日：火曜日

支払い方法：現金・QR決済

うどん辰未（川越市）

『辰未のきつねかけ』（冷）埼玉のうどん文化×讃岐うどん こだわりのつゆときつねに舌鼓

〈アレルギー成分〉小麦

〈紹介文〉

2024年10月オープンの比較的新しいうどん店ながら閉店間際まで行列ができる人気店。場所柄テイクアウトや食べ歩きの利用客も多い。店主は讃岐うどん店での修行経験があり、同店で提供されるうどんは埼玉のうどん文化と讃岐うどん文化が融合した味わい。埼玉うどんフェアは初出店で提供うどんの『辰未のきつねかけ』はいりこを主役に数種類の削り節などから丁寧に取った「だし」に甘く煮込んだ揚げをトッピング。こだわりの詰まった上質なうどんだ。

〈武正倫さんコメント〉

麺は埼玉県産の地粉と香川県直送の小麦をブレンド。全粒粉を配合していて、しっかりとしたコシが特徴的。噛むほどに芳しい小麦の香りが広がります。様々な素材を組み合わせたのオリジナリティ溢れるつゆはすっきりとした甘さで、最後まで飲みたくなるほど上質。うどんとしては珍しくブラックペッパーとの相性も抜群です。この機会にぜひ実食を！

〈店舗情報〉

埼玉県川越市新富町１丁目９ー１２

TEL：０４９ー２０２ー２２６３

営業時間：11時00分～15時00分

定休日：不定休（Instagramにて公開）

支払い方法：現金

【埼玉うどん子ＴＶ武正倫氏プロフィール】

武正倫さんYouTuber埼玉うどん子ＴＶ 武正倫さん

埼玉県加須市出身。県内のうどんを紹介するユーチューブ『埼玉うどん子ＴＶ』主催。元々学校の先生だけあって、軽快でわかりやすい食レポは他のユーチューバーにはない独特の魅力がある。チャンネル登録者数は現在約８万人。

【第11回埼玉うどんフェア詳細情報】

イベント名：埼玉うどん子ＴＶプロデュース「第11回埼玉うどんフェア」ｉｎＢＯＡＴ ＲＡＣＥ戸田

開催日時：２０２６年6月27日（土）、6月28日（日）の２日間

１１時００分から１６時００分

うどん価格：全品500円（税込み）

開催場所：ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ戸田

〒３３５-００２４

埼玉県戸田市戸田公園８-２２（ＪＲ埼京線戸田公園駅より無料送迎バス有り）

１階競走水面際（大時計付近）

出店店舗数：１日５店舗

協力：株式会社双葉社