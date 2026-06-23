言葉の壁を超える参加型エンターテインメント！STEAM教育を掛け合わせた「STEAM FESTIVAL2026」上野恩賜公園竹の台広場(噴水広場)にて6月27日(土)開催！

公益社団法人東京青年会議所

本事業は、音楽とSTEAM教育を融合させ、子どもたちがテクノロジーや創造表現に親しみながら学べる体験型イベント「STEAM FESTIVAL」の実施を通じて、STEAM分野への興味・関心を育むことを目的とするものです。

6月27日の本祭において、台東区立忍岡中学校体育館と上野恩賜公園竹の台広場を会場に開催し、小学生を主な対象として、iPadのGarageBandを活用した盆踊り音楽づくり、伝統的なうちわの構造を学びながら行うデザイン制作、VJ体験、DJ体験など、多様なプログラムを展開します。音楽、デザイン、デジタル技術を横断的に体験できる機会を提供することで、子どもたちの知的好奇心や創造力を引き出すとともに、来場する保護者や地域住民にもSTEAM教育の意義と楽しさを広く発信する事業です。

【楽曲・うちわ制作・DJ・VJ体験・参加者特典のご案内】

各STEAM体験会に参加後、アンケートにお答えいただいたお子様にはHARERUYAよりポケモンカードをプレゼント！！

※6/27(土)上記各体験イベントアンケート回答者お1人様1袋限定、なくなり次第終了させていただきます旨あらかじめご了承をお願いいたします。

※アンケート結果はSTEAM教育導入に向けた主管団体による調査事業に用いられます。



参加申し込みはこちら→

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6NVv-SbBxvbaYA_S19TpomanCfvRoI1rt8GZzxP6VeoW_bg/viewform

事業概要

タイムスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/328_1_c49d47220e0bfe294e109d36c3ce83f4.jpg?v=202606230352 ]

●6月27日(土)11:00～14:00（台東区立忍岡中学校体育館内）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/328_2_f8ff038b66d3320581e4507932d4db48.jpg?v=202606230352 ]

●6月27日(土)11:00～19:00 （上野恩賜公園竹の台広場）

講師紹介

実施背景

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/328_3_26cf8d7740e04c3b2a00759139839591.jpg?v=202606230352 ]- PALM氏（楽曲制作体験）- 一ノ瀬健太氏（うちわ制作体験）- 清水百恵氏（盆踊りステージ全体MC）- 佐藤智彦氏（盆踊りレクチャー）

昨今変化が激しい現代社会において、創造力や課題解決力、協調性などを育み、複雑な課題に対応できる人財育成が求められています。

そこで今回は、楽曲制作体験やライブ公演に加え、DJ・VJ体験から音の科学に触れるワークショップなどのSTEAM教育を掛け合わせた体験イベントを開催。

参加者がさまざまな課題を見つけ、クリエイティブな発想で解決していくための手段を身につけられるきっかけとなる企画を開催します。

STEAM教育とは、Science（科学）のS、Technology（技術）のT、Engineering（工学）のE、Art（芸術）のA、Mathematics（数学）のMの頭文字を組み合わせた、5つの分野を横断的に学ぶ教育のことです。

一般的にSTEAM教育を学べる体験会は屋内で実施されることが多く、来場者数が限られることがあります。

そのため今回は、より多くの方がSTEAM教育に触れられる機会を提供できるよう、アクセスの良い上野恩賜公園竹の台広場（噴水広場）で実施する運びとなりました。

音楽とSTEAM教育体験会だけでなく、誰でも気軽に楽しめる無料イベントとなっています。

主催団体紹介

主催団体紹介 私たち公益社団法人東京青年会議所（略称「東京JC」以下本文中では、「東京青年会議所」と呼称） は1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は青年の仕事 である」という志を同じにする青年達によって築き上げられました。

以来、東京青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動‧運動を行ってき ました。

また東京青年会議所は、人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく、自由な個々の意志によ り入会したメンバーで構成されています。

日本の青年会議所は活動の基本を「個人の修練」、「社会への奉仕」、「世界との友情」におき、会員 相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら地域との協働により社会の発展に貢献するために活動 し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業し た卒業生を含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出してい ます。

問い合わせ先

公益社団法人東京青年会議所 台東区委員会

小泉真隆

Mail:masatakakoizumi.6140@gmail.com

【公益社団法人東京青年会議所 事務局】

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8F

TEL：03-6285-1515