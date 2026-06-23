2020年に創業100年をむかえたシモジマの、レトロデザインがDMMスクラッチに登場！
株式会社ジーオーティーは、老舗包装資材メーカー「シモジマ」とコラボし、7月5日までDMMスクラッチを展開しています。
懐かしの包装紙柄をパステルカラーで現代風にアレンジ！
お家は勿論オフィスでも使えるグッズを取り揃えました♪
販売ページはこちら(https://scratch.dmm.com/kuji/shimojima/)
A賞 ランチボックス＋ランチクロスセット（全3種） 当せん確率：0.9/100
2段のランチボックスと、それを包めるランチクロスのセットです。
A-1.ストップペイル
A-2.トレイン
A-3.モーニング
ランチボックスとステンレスボトルは同じ柄でご使用いただけます
B賞 マグカップ（全4種） 当せん確率：10.8/100
ご自宅でもオフィスでも使いやすい陶器製マグカップです。
B-1.チェリー
B-2.ハッピートーイ
B-3.チャックマンベン
B-4.ミニマン
陶器製マグはオフィスでも大活躍です
C賞 アクリルコースター（全6種） 当せん確率：39.3/100
透明感のあるコースターはアクセサリートレイとしても使用可能です。
C-1.ストップペイル
C-2.サークルフルーツ
C-3.スターギャル
C-4.チェリー
C-5.リボン
C-6.フラワーボール
アクセサリートレイ使用例 ※アクセサリーは付きません
C賞 アンブレラマーカー（全10種） 当せん確率：49/100
傘やペットボトルのネックにつければ目印に！かわいいアクリルマーカーです。
D-1.ストップペイル
D-2.スターギャル
D-3.チェリー
D-4.リボン
D-5.リトルギフト
D-6.ハッピートーイ
D-7.チャックマンベン
D-8.コミカルワールド
D-9.スターダスト
D-10.アニマルランド
傘の目印に！
セット購入特典 ポストカード（全6種）
【5枚セット】を購入いただいた方にポストカードをもれなく1枚プレゼント！
※ランダム(全6種)から配布となり、配布された種類はお届け時にご確認いただけます。
※「5枚セット購入」ボタンから購入のみが対象となります。
Wチャンス賞 ステンレスボトル（全3種）
＜当せん数：各弾 最大30名様＞
【第01弾・第04弾】 ステンレスボトル ストップペイル
【第02弾・第05弾】 ステンレスボトル モーニング
【第03弾・第06弾】 ステンレスボトル トレイン
マグカップが当たるXのフォロー＆リポストキャンペーンも開催中！
詳細はこちら(https://x.com/dmm_scratch/status/2062821981595050313?utm_medium=display&utm_source=twitter&utm_campaign=aiad_155247_742700_751594&utm_content=7005&aiad_clid=HaFHodJyf0R00XbTzuQyfil4Bok9UhRMxbiBuHa8SsrCeGWOEaXC26-nVsJUUeTx&utm_term=ds_twitter)をチェック！
シモジマスクラッチの販売期間は2026年07月05日 (日) 23:59までです！
ここでしか手に入らないグッズを是非チェックしてくださいね♪
販売ページはこちら(https://scratch.dmm.com/kuji/shimojima/)