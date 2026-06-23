[マンフロット＆ジッツオ]　2026年夏のキャッシュバックキャンペーンを実施

ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社

ヴィデンダム株式会社（代表取締役:稲葉明央／所在地:東京都港区／本部:イタリア）は、写真・動画撮影機材の人気ブランド「Manfrotto（マンフロット）」および「Gitzo（ジッツオ）」において、対象製品購入者を対象とした「マンフロット＆ジッツオ 夏のキャッシュバックキャンペーン2026」を、2026年6月30日より実施いたします。

この夏、プロフェッショナルからハイアマチュアまで幅広く支持される高品質な三脚やアクセサリーを、お得に手に入れるチャンスが到来します。

期間中に対象製品をご購入のうえ、専用WEBページからご応募いただくと、製品に応じて最大10,000円のキャッシュバックが受けられます。

「ワンランク上の撮影を始めたい」「機材をアップグレードしたい」という方に最適なキャンペーンです。

キャンペーン概要

対象製品とキャッシュバック額

- 購入期間：2026年6月30日（火）～7月31日（金）- 応募期間：2026年6月30日（火）～8月31日（月）- 応募方法：専用WEBページから簡単応募（オンライン限定）- Manfrotto ONE Hybridシリーズ：10,000円- Manfrotto ONE PHOTOシリーズ：5,000円- Gitzo トラベラー三脚シリーズ：10,000円- Gitzo カーボン一脚：5,000円- Manfrotto 三脚バッグ（Pro Light）：3,000円

※対象製品の詳細はキャンペーンページをご確認ください

キャンペーンの魅力

1. 最大10,000円キャッシュバック

人気のハイエンドモデルをお得に購入できる絶好のチャンス。

2. プロ品質の機材をこの機会に

操作性に優れたManfrotto ONEシリーズや、安定性に定評のあるGitzoカーボン三脚で、撮影のクオリティを一段引き上げます。

3. 持ち運びやすさも向上

軽量で持ち運びやすい三脚バッグやトラベラーシリーズも対象となり、撮影スタイル全体をアップグレード

応募方法

１. 対象製品を購入

２. 専用WEBページにアクセス

３. 必要情報を入力し、購入証明書（レシート等）をアップロード

不備がなければ、後日キャッシュバックの案内が届きます

注意事項

- 1製品につき1回応募可能（複数購入の場合は複数応募可）- 日本国内の正規販売店での購入が対象- 中古品・並行輸入品・フリーマーケットでの購入品などは対象外

キャンペーン詳細はこちら

https://videndum-vps.jp/cashback-campaign2026/

問合せ先

ヴィデンダム株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1

品川イーストワンタワー８F

お問合せ: infojp@videndum.com