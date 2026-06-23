【nana’s green tea】創業25周年記念　創業以来ともに歩んできた京都・宇治「山政小山園」とコラボレーションした夏限定「プレミアム抹茶パフェ」「冷やし抹茶ぜんざい」を発売

株式会社七葉

株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役：朽網一人）が運営する、抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana's green tea」は、創業25周年を記念し、「Premium matcha」をテーマに、「プレミアム抹茶パフェ」「冷やし抹茶ぜんざい」を2026年6月30日（火）より販売いたします。

お客さまへの感謝の気持ちを込めて、創業以来パートナーシップを築いてきた、京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げた夏限定の商品です。

夏限定「Premium matcha」 2026年6月30日販売開始

創業25周年を記念し、「Premium matcha」をテーマに商品を開発。

創業当初からnana's green teaの抹茶を共同開発している京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」の抹茶を合わせる素材によって複数使い分けた夏限定の特別な商品を展開します。

■プレミアム抹茶パフェ

25年間、抹茶のおいしさを追求し続けてきた nana’s green tea が贈る、プレミアムなパフェです。

創業から当店の抹茶を共同開発している京都の老舗製茶問屋「山政小山園」の3種の抹茶を使用。監修にもご協力いただき、抹茶本来の甘みや爽やかな苦みを、食べ進めるごとにお楽しみいただけるよう、それぞれの素材に合わせた抹茶を選び抜き仕上げました。

1.抹茶ソース（四方の薫）

お茶席でも使われる、一番茶を石臼挽きした「四方の薫（よものかおり）」を贅沢に使用。ご注文いただいた後にお抹茶と同じように一杯ずつ丁寧に点てることで、ふんわりと立ち上がるやわらかな香りと、抹茶本来の甘みを感じていただけます。

まずはそのままパフェ本来の味わいをお楽しみいただき、食べ進める途中で抹茶ソースをかけることで、より奥行きのある味わいへと変化します。

2.仕上げの抹茶パウダー・抹茶ホイップクリーム

創業から当店の看板商品「抹茶ラテ（HOT）」のために共同開発した、オリジナルブレンドの抹茶を使用。しっかりとした風味とまろやかさが特徴です。一口目から抹茶らしい爽やかな苦味をダイレクトに堪能いただけるようにパフェのトップを仕上げ、ホイップクリームは軽やかな口当たりの中でも抹茶の存在感をしっかりと感じていただけます。

3.抹茶ゼリー・抹茶アイス

冷たい状態でも抹茶の風味をしっかりと感じられるよう配合した抹茶を使用。

特に抹茶ゼリーは、本商品のために新たに開発したオリジナルのゼリーです。食感やミルクの配合を細かく調整することで、もちっとした食感と、抹茶の風味をしっかりと感じられる味わいに仕上げました。

抹茶アイスは、抹茶本来の爽やかな苦味とミルクのコクのバランスを大切に仕上げました。なめらかな口当たりで、抹茶本来の味わいをお楽しみいただけます。

●抹茶を引き立てる素材

北海道産大納言あずきや白玉、クッキー、メレンゲを組み合わせ、さまざまな食感をお楽しみいただけるよう仕上げました。抹茶と相性の良い黒蜜が全体をまとめ、最後のひと口まで飽きずにお召し上がりいただけます。

最初から最後まで抹茶の多彩な味わいの変化を楽しむための抹茶の選定を山政小山園と話し合いながら仕上げた、25周年記念ならではのパフェです。

■冷やし抹茶ぜんざい

ご注文ごとに、一杯ずつ丁寧に点てた抹茶「四方の薫（よものかおり）」を別添えでご提供し、香り・味わい・食感の変化を楽しみながらお客様ご自身で仕上げていただく「冷やしぜんざい」です。

1.抹茶（四方の薫）※別添え

別添えの抹茶には、お茶席でも使用される「四方の薫」を使用。ご注文ごとに一杯ずつ丁寧に点てることで、ふんわりと立ち上がるやわらかな香りと、抹茶本来の甘みをお楽しみいただけます。

まずはぜひお椀を持ち上げ、点てたばかりの抹茶の豊かな香りをお楽しみください。

その後、少しずつ具材にかけていただくと、香り・味わいの変化をご体感いただけます。

2.抹茶ゼリー・抹茶アイス

冷たい状態でも抹茶の風味をしっかりと感じられるよう配合した抹茶を使用。

特に抹茶ゼリーは、本商品のために新たに開発したオリジナルのゼリーです。食感やミルクの配合を細かく調整することで、もちっとした食感と、抹茶の風味をしっかりと感じられる味わいに仕上げました。

抹茶アイスは、抹茶本来の爽やかな苦味とミルクのコクのバランスを大切に仕上げました。なめらかな口当たりで、抹茶本来の味わいをお楽しみいただけます。

●抹茶を引き立てる素材

オリジナル小倉あん、北海道産大納言あずき、白玉を合わせました。抹茶の味わいを引き立てながら、それぞれの素材の食感や甘みもお楽しみいただけます。

点てたての抹茶ならではの香りや味わいの変化をお楽しみいただける一品です。

プレミアム抹茶パフェ冷やし抹茶ぜんざい■開発者コメント（パティシエ 渡邉夏子）

創業25周年という節目に、お客様に感謝を伝えるため、nana's green tea の看板商品である「抹茶そのもののおいしさ」をお楽しみいただける商品をお届けしたいと考え開発しました。山政小山園様と相談を重ねながら、それぞれの素材に合った抹茶を選定し、パフェには3種の抹茶を使い分けています。

プレミアム抹茶パフェは、抹茶の甘みや苦み、香りの違いを感じていただけるよう、最後のひと口まで味わいの変化を楽しめる構成にしました。

また、冷やし抹茶ぜんざいは、ご注文ごとに点てる抹茶の香りを楽しんでいただきながら、お客様ご自身で仕上げていただく商品です。

25年間大切にしてきた抹茶へのこだわりを感じていただけたら嬉しいです。

■商品概要

・『プレミアム抹茶パフェ』 \1,780（税込）

・『冷やし抹茶ぜんざい』 \1,280（税込）

■販売期間：2026年6月30日（火） ～8月27日（木）（なくなり次第終了）

※テイクアウト不可

※ドリンクセット対象商品です（自由が丘店は対象外）。

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

山政小山園について

山政小山園は、江戸初期より自園を持ち、茶の栽培から引き揚げまで一貫した抹茶の製造を行う、創業160年の製茶問屋です。

「美味さ、ありき。」を理念に、1861年の茶の販売開始以降、「美味さ」を追求し続けています。

茶道各流派の家元に18の茶銘（家元ごとにブレンドする銘柄）を提供するほか、茶小売店や百貨店、ホテルや老舗料亭などに上級茶の製造卸を行っています。

nana’s green teaオリジナルブレンドの抹茶が誕生するまで

創業当初、看板商品として抹茶ラテを開発するにあたり、数多くのメーカーの抹茶を試す中で、山政小山園の抹茶の風味に出会いました。「この抹茶だ」と確信した弊社代表・朽網は、直接電話をかけ、オリジナルブレンドを作りたいと京都へ足を運びました。

当時、対応してくださった営業責任者の小山涼三さんは、その申し出を快く引き受けてくださいました。

「なぜ小山園の抹茶は違うのか」と尋ねたところ、「良質な素材ありき、そこに火入れを強くすることで香りとまろみを引き出すのが小山園の抹茶です」との言葉が返ってきました。ミルクに負けない抹茶の力の理由が、そこにありました。

小山涼三さんにとっても初めての試みだったというオリジナルブレンドの共同開発。試作を重ねた末に生まれたのが、今もnana's green teaの抹茶メニューを支える「オリジナルブレンド」です。

nana's green teaについて

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

▼食材へのこだわり

●抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

●お米：国産の有機米。農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では特別栽培米を使用しております。特別栽培米とは、減農薬・減化学肥料で育てられたお米です。

●鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

▼空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

▼運営サイト・SNS

●公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

●公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

●Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

●X：https://x.com/nanasgreentea_j

●公式アプリ：

AppStore：

https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396

Google Play Store：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app